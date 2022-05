Het evenement staat gepland in de T-Mobile Arena en staat al bomvol met interessante partijen. Green's management maakte het gevecht bekend.

Recordhouder

Recordhouder van de meeste UFC-partijen Jim Miller gaat voor de 40ste keer zijn opwachting maken in de Octagon. De man uit Sparta, New Jersey debuteerde al in 2008 in de UFC. Miller is ongekend geliefd bij het MMA-publiek. Miller heeft een zeer sterke BJJ-game en heeft ook een knockout-stoot in zijn vuisten.

Jim Miller op zoek naar zijn 24ste UFC overwinning in 40ste partij Foto: Getty Images

Miller wist in zijn carrière dertien bonussen bij elkaar te vechten en onder meer de huidig UFC lichtgewicht kampioen Charles Oliveira te verslaan. Dit was echter wel in 2010 toen Oliveira pas in de UFC actief was. Miller won zijn laatste twee partijen. Beide gevechten werden via KO gewonnen tegen nieuwkomer Erick Gonzalez en Nikolas Motta.

The King

Green is iemand met een zeer uitgebreid verhaal. Nadat zijn ouders niet voor hem konden zorgen werd Green als kind opgenomen in een pleeggezin. Green wist in 2013 de UFC te halen en won zijn eerste vier partijen. Vervolgens werd zijn broertje vermoord en twee maanden later werd zijn oudere broer neergeschoten. Green kon zijn focus (logisch) niet meer vinden wat ook te zien was in zijn resultaten. Green won slechts een keer in zijn daarop volgende zeven partijen. Echter bleef de UFC de Amerikaan steunen. Dit tot veel dank van Green die zichzelf opnieuw wist uit te vinden.

Bobby Green vecht eerste UFC main event tegen Islam Makhachev tijdens UFC Vegas 49 Foto: Getty Images

In 2020 stond Green 2.0 op. Green won vijf van zijn laatste zeven partijen en was in zijn twee verliespartijen zeer competitief. Hoogtepunt voor Green was zijn partij tegen Al Iaquinta. Green won via TKO in de eerste ronde. Dit was op de dag af voor het eerst in acht jaar tijd dat Green een partij wist te finishen. Green vocht vervolgens begin februari tegen Nasrat Haqparast. Green zette een striking clinic neer en won via unanimous decision. Green pakte hierna een invalpartij aan twee weken later tegen Islam Makhachev. Het was het eerste main event van Green in de UFC. Helaas voor de Amerikaan was Makhachev in de eerste ronde te sterk.

UFC 2 juli

- Israel Adesanya vs. Jared Cannonier

- Alexander Volkanovski vs. Max Holloway

- Sean Strickland vs. Alex Pereira

- Lauren Murphy vs. Miesha Tate

- Pedro Munhoz vs. Sean O’Malley

- Robbie Lawler vs. Bryan Barberena

- Uriah Hall vs. Andre Muniz

- Jessica Eye vs. Maycee Barber

- Brad Tavares vs. Dricus Du Plessis



- Jim Miller vs. Bobby Green

- Jessica-Rose Clark vs. Julija Stoliarenko

