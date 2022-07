Zoals bekend worden een dag voor aanvang van het evenement de vechters gewogen. Dit gebeurt door de Athletic Commission die hiervoor is aangesteld.

Main Card

- Israel Adesanya (183.5 lbs) vs. Jared Cannonier (184.5 lbs)

- Alexander Volkanovski (144.5 lbs) vs. Max Holloway (144.5 lbs)

- Sean Strickland (185.5 lbs) vs. Alex Pereira (184.5 lbs)

- Robbie Lawler (171 lbs) vs. Bryan Barberena (170.5 lbs)

- Pedro Munhoz (135.5 lbs) vs. Sean O’Malley (135 lbs)

Preliminary Card

- Brad Riddell (155.5 lbs) vs. Jalin Turner (155.5 lbs)

- Jim Miller (170.5 lbs) vs. Donald Cerrone (170.5 lbs)

- Ian Garry (171 lbs) vs. Gabe Green (170 lbs)

- Brad Tavares (185.5 lbs) vs. Dricus Du Plessis (185 lbs)

Early Preliminary Card

- Uriah Hall (186 lbs) vs. Andre Muniz (185.5 lbs)

- Jessica Eye (126 lbs) vs. Maycee Barber (126 lbs)

- Jessica-Rose Clark (135.5 lbs) vs. Julija Stoliarenko (136 lbs)

Waar kijk je UFC 276?

De previewshow begint zondagochtend 3 juli om 03.00u op discovery+ en wordt gepresenteerd door Nesim El Ahmadi. Vaste analist Marloes Coenen & Stefan Struve zijn eveneens van de partij. Om 04.00u is het tijd voor de main card eveneens op discovery+.

