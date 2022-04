De locatie van het evenement is de T-Mobile Arena te Las Vegas. MMA Fighting maakte het gevecht bekend.

Eindelijk weer een partij

Ad

Voor Du Plessis zal het een opluchting zijn dat de UFC hem een nieuwe partij heeft gegeven. De Zuid-Afrikaan won zijn eerste twee partij voor de organisatie via KO en zou vervolgens in december vechten tegen Andre Muniz. Die partij ging niet door waarna Chris Curtis eerder deze maand de tegenstander zou worden. Echter raakte ook Curtis geblesseerd waarna Du Plessis werd ingepland tegen Anthony Hernandez.

UFC UFC Vegas 51 | Muhammad neutraliseert Luque en pakt zijn revanche 17/04/2022 OM 05:32

Vervolgens zou de UFC na het uitvallen van Nassourdine Imavov gaan schuiven met partijen waardoor Du Plessis werd gematcht tegen Kelvin Gastelum. Echter zou een weer voor het evenement ook Kelvin Gastelum geblesseerd raken en vond de UFC niemand meer om tegen Du Plessis te vechten. Nu neemt hij het dus op tegen Brad Tavares. De voormalig EFC en KSW kampioen Du Plessis zal met een overwinning de top 15 binnenkomen van de middengewicht divisie.

Vaste klant in de top 15

Brad Tavares kwam de UFC binnen via het 11de seizoen van The Ultimate Fighter. Tavares verloor in de halve finale van de uiteindelijke winnaar Court McGee. Met zeven overwinningen tijdens zijn eerste acht partijen wist Tavares zich op te werken tot een van de topvechters binnen de divisie. Uiteindelijk zou Tavares verliezen van onder meer toppers als Yoel Romero en toekomstig kampioen Robert Whittaker.

Brad Tavares treft Du Plessis op 2 juli Foto: Getty Images

In de periode van 2016 en 2018 wist Tavares met een nieuwe run van vier overwinningen wederom aan te kloppen bij de top van de divisie. Ditmaal stond huidig kampioen Israel Adesanya in de weg en later opkomend talent Edmen Shahbazyan. Tavares lijkt aan een nieuwe run begonnen te zijn en won zijn laatste twee partijen. Echter zal hij tegen Du Plessis zijn ranking moeten verdedigen.

UFC 276 Las Vegas

- Lauren Murphy vs. Miesha Tate

- Jessica Eye vs. Casey O’Neill

- Brad Tavares vs. Dricus Du Plessis

UFC UFC Vegas 51 | Luque vs. Muhammad 2 uitslagen 17/04/2022 OM 04:02