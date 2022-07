International Fight Week

International Fight Week is voor het eerst terug sinds de coronapandemie. De UFC pakt tijdens het jaarlijkse evenement altijd groot uit met festiviteiten in en rondom de T-Mobile Arena.

Khabib Nurmagomedov & Daniel Cormier toegevoegd aan de UFC Hall of Fame Foto: Getty Images

Afgelopen nacht werd de Hall of Fame ceremonie gehouden. Dit jaar heeft de UFC Khabib Nurmagomedov, Daniel Cormier en de partij tussen Cub Swanson en Doo Ho Choi toegevoegd aan de inmiddels al volle Hall of Fame. IFW 2022 wordt afgesloten met het UFC 276 evenement.

Vijfde titelverdediging

Israel Adesanya gaat proberen voor de vijfde maal zijn titel te verdedigen. De Nieuw-Zeelander gaat het opnemen tegen Jared Cannonier. Mocht de Nieuw-Zeelander winnen dan is hij op de helft van het record van middengewicht G.O.A.T. Anderson Silva die liefst tienmaal zijn titel verdedigde.

De staredown tussen Israel Adesanya & Jared Cannonier na afloop van de persconferentie Foto: Getty Images

Adesanya lijkt echter ongenaakbaar in het middengewicht en is dan ook een stevige favoriet bij het ingaan van de partij tegen Cannonier. De Amerikaan Cannonier imponeerde in zijn laatste partij met een comeback win tegen Derek Brunson. Voor Cannonier is het zijn eerste titelgevecht. De man die in drie gewichtsklassen actief was vecht tegen Adesanya zijn grootste partij tot dusver.

Part III

Het komt niet vaak voor dat als een vechter tweemaal wint er nog een derde partij komt. Dit is wel het geval in de clash tussen vedergewicht kampioen Alexander Volkanovski en ex-kampioen Max Holloway. Volkanovski verbaasde veel mensen door Holloway in de winter van 2019 te verslaan. Holloway was zeer dominant in de gewichtsklasse en kreeg daarom van de UFC een rematch.

De staredown tussen Alexander Volkanovski & Max Holloway na afloop van de persconferentie Foto: Getty Images

De rematch was een stuk closer. Heel veel mensen vonden dat Holloway gewonnen had echter ging de winst via split decision naar Volkanovski. Inmiddels zijn we twee jaar verder. Volkanovski heeft nog eens tweemaal zijn titel verdedigd. Holloway won twee belangrijke contenderpartijen waardoor beide mannen elkaar nu voor de derde keer gaan treffen. De partij mag je niet missen

Title-eliminator

Waar tijdens het main event de titel op het spel staat vechten vlak voor het co-main event Sean Strickland en Alex Pereira voor een kans tegen de winnaar van het titelgevecht tussen Adesanya en Cannonier. Strickland staat in de top-5 en is aan een zeer sterke run bezig in de divisie. De Amerikaan die graag tegen zijn tegenstanders praat in de Octagon won zijn laatste zes partijen en gaat recht op de titel af.

De staredown tussen Sean Strickland & Alex Pereira na afloop van de persconferentie Foto: Getty Images

Echter zal hij moeten winnen van het Braziliaanse fenomeen Alex Pereira. Pereira is niet eens gerankt in de UFC, maar heeft een verleden in het kickboksen met kampioen Adesanya. De voormalig twee-divisie kampioen van GLORY Kickboxing won in het verleden tweemaal van Adesanya. Een overwinning tegen Strickland zal hem een derde partij bezorgen (mits Adesanya wint van Cannonier) echter ditmaal op MMA regels. Een zeer belangrijke partij dus.

Fight of the Night

Over de partij tussen Robbie Lawler en Bryan Barberena kunnen we eigenlijk heel kort zijn. Als je hier niet naar uitkijkt dan kunnen we je ook verder niet helpen. Beide mannen brengen altijd het vuur mee in de Octagon. Voormalig kampioen Robbie Lawler mag een absolute legende worden genoemd in het MMA. Lawler vocht in twee tijdperken in de UFC. Als onervaren 19-jarige jongen maakte hij zijn debuut voor de organisatie.

De staredown tussen Robbie Lawler & Bryan Barberena na afloop van de persconferentie Foto: Getty Images

Jaren later kwam hij terug en pakte hij de titel en werd hij een van de meest gerespecteerde en geliefde vechters in het MMA. Barberena is ook een zeer geliefde vechter. Simpelweg omdat hij altijd komt om te vechten. Barberena komt altijd voor de kil en dat heeft ook wel eens tegen hem gewerkt. Dit geldt eveneens voor Lawler. Al met al een Fight of the Night bonus lijkt eigenlijk wederom voor het grijpen.

The Suga Show

De UFC heeft de partij tussen Pedro Munhoz en Sean O’Malley als PPV opener neergezet. En dat is niet voor niets. De UFC opent vaker de PPV met een partij waarvan zij denken dat het een hele belangrijke is. Pedro Munhoz is de ervaren man. De Braziliaan draait al jaren mee in de divisie, maar heeft het de laatste tijd een stuk moeilijker.

De staredown tussen Pedro Munhoz & Sean O'Malley na afloop van de persconferentie Foto: Getty Images

Hij zal zich echter moeten wapenen tegen het jeugdige enthousiasme van het fenomeen Sean O’Malley. O’Malley is ongekend populair bij veel fans en met zijn flamboyante en excentriek voorkomen iemand waar je voor blijft zitten. De vraag is kan O’Malley eindelijk die top-10 in het bantamgewicht gaan binnenkomen? Hiervoor zal hij moeten winnen van de ervaren Pedro Munhoz.

De volledige card van UFC 276

Main Card

- Israel Adesanya vs. Jared Cannonier

- Alexander Volkanovski vs. Max Holloway

- Sean Strickland vs. Alex Pereira

- Robbie Lawler vs. Bryan Barberena

- Pedro Munhoz vs. Sean O’Malley

Lees hier onze uitgebreide preview waarin alle main card gevechten worden besproken.

Preliminary Card

- Brad Riddell vs. Jalin Turner

- Jim Miller vs. Donald Cerrone

- Ian Garry vs. Gabe Green

- Brad Tavares vs. Dricus Du Plessis

Early Preliminary Card

- Uriah Hall vs. Andre Muniz

- Jessica Eye vs. Maycee Barber

- Jessica-Rose Clark vs. Julija Stoliarenko

Waar kijk je UFC 276?

De previewshow begint zondagochtend 3 juli om 03.00u op discovery+ en wordt gepresenteerd door Nesim El Ahmadi. Vaste analist Marloes Coenen & Stefan Struve zijn eveneens van de partij. Om 04.00u is het tijd voor de main card eveneens op discovery+.

