Beide mannen treffen elkaar in de T-Mobile Arena.

Dominantie Holloway gestopt

Ad

Het is een gevecht met een lange voorgeschiedenis. Max Holloway was hard aan de weg aan het timmeren om Jose Aldo in te halen als meest dominante vedergewicht aller tijden. De Hawaiiaan won de titel tegen Jose Aldo en verdedigde de titel vervolgens nogmaals tegen Aldo en ook tegen Brian Ortega en Frankie Edgar. Echter kwam in december 2019 opeens een einde aan de hegemonie van Holloway. De Australiër Alexander Volkanovski maakte het Holloway zeer moeilijk en pakte de overwinning en daarmee de titel.

UFC UFC | Derde poging voor Dos Anjos vs. Fiziev, ditmaal als main event op 9 juli EEN UUR GELEDEN

Volkanovski verslaat Holloway voor de tweede maal. Het ongeloof is van het gezicht van Holloway af te lezen. Foto: Getty Images

Mede door de dominantie van Holloway in de divisie kreeg hij een half jaar later de kans om zijn 'foutje' goed te maken. Holloway begon uitmuntend aan de partij en won duidelijk de eerste twee ronden. Echter wist Volkanovski zich terug te vechten in de partij en pakte de laatste twee ronden. Hierdoor werd de derde ronde de 'tie-breaker'. Tot ongeloof van Holloway waren twee juryleden op de hand van de Australiër waardoor Volkanovski zijn titel verdedigde. Holloway moest zich vervolgens terugvechten tegen andere toppers in de divisie voor een derde kans.

Volkanovski lijkt niet te stoppen

Dit deed Holloway met mooie overwinningen op Calvin Kattar en Yair Rodriguez. Volkanovski zelf verdedigde de titel met succes tegen zowel Brian Ortega als The Korean Zombie waardoor de paden van de Amerikaan en de Australiër op 2 juli elkaar voor de derde maal zullen kruisen.

UFC op 2 juli

- Alexander Volkanovski vs. Max Holloway

- Lauren Murphy vs. Miesha Tate

- Sean Strickland vs. Alex Pereira

- Pedro Munhoz vs. Sean O’Malley

- Robbie Lawler vs. Bryan Barberena

- Uriah Hall vs. Andre Muniz

- Jessica Eye vs. Maycee Barber

- Brad Tavares vs. Dricus Du Plessis

- Jessica-Rose Clark vs. Julija Stoliarenko

UFC UFC | Voormalig kampioen Garbrandt treft BJJ specialist Yahya op 9 juli 17 UUR GELEDEN