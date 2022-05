Het evenement wordt gehouden in de T-Mobile Arena te Las Vegas. Bryan Barberena maakte het gevecht bekend via zijn Instagram stories.

Barberena vocht eerder dit jaar nog in een van de beste partijen van 2022 tegen Matt Brown. Barberena wist destijds via split decision de partij naar zich toe te trekken. De Amerikaan vecht inmiddels al sinds 2014 in de UFC en is altijd te vinden in spectaculaire gevechten. 'Win, lose or draw' Barberena geeft de fans altijd een show. Nu krijgt hij te maken met voormalig weltergewicht kampioen en MMA legende Robbie Lawler.

Bryan Barberena is uitzinnig na zijn overwinning tegen Matt Brown Foto: Getty Images

MMA Legende

Lawler vocht in 2002 al in de UFC, maar zou de organisatie in 2004 verlaten. Na omzwervingen bij andere organisaties keerde hij in 2013 terug bij de UFC. Lawler had de beste periode van zijn carrière en wist een jaar later de titel te winnen. Uiteindelijk verloor hij de titel in 2016 na twee succesvolle verdedigingen aan Tyron Woodley. Sindsdien heeft Lawler het moeilijk. De legende won vorig jaar zijn meest recente partij tegen Nick Diaz.

UFC 276

- Lauren Murphy vs. Miesha Tate

- Sean Strickland vs. Alex Pereira

- Uriah Hall vs. Andre Muniz

- Jessica Eye vs. Maycee Barber

- Brad Tavares vs. Dricus Du Plessis

- Robbie Lawler vs. Bryan Barberena

- Jessica-Rose Clark vs. Julija Stoliarenko

