Echter zoals altijd beginnen we met de prelims.

Worsteling

Ad

Orion Cosce en Blood Diamond (echte naam Mike Mathetha) openden het evenement. Cosce mistte zijn streefgewicht op vrijdag. En met een recente verliespartij op zak wist de Amerikaan dat hij moest winnen. Diamond die eveneens zijn debuut verloor werd vooral door de UFC gecontracteerd als de trainingspartner van middengewicht kampioen Israel Adesanya.

UFC UFC 277 | Top 5 Memorabele Momenten 8 UUR GELEDEN

Orion Cosce verslaat Blood Diamond en pakt zijn eerste UFC overwinning Foto: Getty Images

Diamond heeft echter een groot probleem dat hij geen groundgame heeft. Cosce maakte hier in de eerste en derde ronde gebruik van en pakte daar de punten. Diamond deed nog een poging met zijn kickboksen de partij in de tweede ronde te beslissen. Echter was het Cosce die twee ronden won en zodoende de partij via unanimous decision.

Indrukwekkend

Een van de meest indrukwekkende overwinningen van de avond kwam op naam van de Roemeen Nicolae Negumereanu. Hij versloeg de Oekraïner Ihor Potieria via TKO in de tweede ronde. Potieria liep eigenlijk de gehele partij achter de feiten aan. Zowel staand als op de grond was de Roemeen veel te slim en technisch voor de debutant Potieria.

Negumereanu zette zijn beste prestatie tot dusver neer in de Octagon. De Roemeen finishte met een aantal stoten en knieën in de tweede ronde. Potieria z’n bitje vloog uit zijn mond en moest vervolgens nog een aantal knieën en stoten verwerken. Negumereanu bouwt hiermee zijn winstreak uit naar vier partijen.

Slim gevochten

Net als Orion Cosce kwam Joselyne Edwards te zwaar aan op de weging afgelopen vrijdag. In haar partij tegen Ji Yeon Kim was het ook duidelijk dat Edwards probeerde zo snel mogelijk het gevecht af te maken. Edwards nam de partij weliswaar aan met weinig voorbereiding, maar ook voor Kim was het niet ideaal aangezien ze het gevecht in een hogere gewichtsklasse aannam.

Joselyne Edwards wint na drie ronden van Ji Yeon Kim Foto: Getty Images

Edwards wist haar gameplan echter goed uit te voeren. In de tweede ronde was ze een stuk passiever waardoor de Zuid-Koreaanse terugkwam in de partij. Edwards pakte in de derde ronde de draad van de eerste ronde weer op en pakte zodoende twee ronden en daarmee de unanimous decision overwinning.

Ongeslagen

Toptalent Michael Morales slaagde er wederom in via finish te winnen. De ongeslagen vechter uit Ecuador nam het op tegen Adam Fugitt. Fugitt maakte als invaller voor de geblesseerde Ramiz Brahimaj zijn UFC debuut. Ondanks de voorbereidingstijd van nog geen twee weken begon Fugitt sterk aan de partij.

Echter naarmate het gevecht vorderde kwam Morales steeds beter in het gevecht. De duidelijk fittere Morales wist uiteindelijk in de derde ronde zijn tegenstander te finishen en zodoende ook zijn tweede UFC overwinning te pakken. Het zal voor de UFC nog een hele klus worden om de jonge Ecuadoriaan te matchen tegen andere weltergewichten. Morales heeft zeer veel potentieel.

Ondergewaardeerd

Drakkar Klose is misschien wel een van de meest ondergewaardeerde vechters in de UFC lichtgewicht divisie. De Amerikaan is voor niemand een fijne match-up. Tegenstander Rafa Garcia nam het gevecht als invaller voor Carlos Diego Ferreira aan en gaf de Amerikaan zeer behoorlijk partij.

Wederom een goede overwinning voor Drakkar Klose Foto: Getty Images

Klose was echter in meerdere fases van de partij net iets sneller en net iets scherper dan de Mexicaan. Klose won de partij uiteindelijk via unanimous decision omdat hij zowel de eerste als derde ronde op zijn naam schreef. Na alle verwachting zal de UFC Klose opnieuw proberen te matchen met iemand uit de top-15. Hopelijk voor Klose raakt ditmaal die tegenstander niet geblesseerd.

Voor vlag en vaderland

Hamdy Abdelwahab werd de eerste Egyptenaar die een partij vocht in de UFC. Hij nam het als vervanger van Justin Tafa op tegen de Amerikaan Don’Tale Mayes. Abdelwahab met niet veel ervaring in het MMA vocht in de eerste ronde een zeer sterke partij. De Egyptenaar had Mayes aan het wankelen, maar ging niet wild maar methodisch te werk.

Hamdy Abdelwahab pakt de eerste UFC overwinning ooit voor Egypte Foto: Getty Images

Mayes kwam uiteindelijk terug in de tweede ronde waardoor de partij na twee ronden gelijk was. Abdelwahab speelde het vervolgens slim in de derde ronde en wist met zijn worstelen de partij naar zich toe te trekken. Dat vonden ook twee juryleden die Abdelwahab de partij gaven. Een jurylid zag het gevecht voor Mayes waardoor Abdelwahab via split decision de allereerste UFC overwinning voor Egypte pakte.

Vuurwerk

Zet twee actie vechters tegenover elkaar dan krijg je vuurwerk. Dit moet de UFC gedacht hebben toen ze de partij tussen Drew Dober en Rafael Alves in elkaar zetten. Alves begon voortvarend aan de partij en wist Dober met een aantal mooie acties en een takedown te verrassen. Maar zoals bekend heeft Dober een uitstekende cardio en kwam hij in de tweede ronde terug. Alves werd wat trager waardoor Dober meer zijn spelletje kon spelen.

UFC 277 | Dober verslaat Alves met fantastische stoot naar het lichaam

Uiteindelijk wist Dober in de derde ronde een ongekend harde stoot naar het lichaam te plaatsen en daarmee Alves te finishen die in elkaar zakte. Een fantastische partij en een mooie finish voor Dober die hiermee de Performance of the Night bonus van de UFC kreeg. Een bonus die hij eerder dit jaar ook tegen Terrance McKinney had moeten krijgen, maar destijds niet kreeg.

Eenoog

In het land der blinden is eenoog koning. Helaas voor Matthew Semelsberger vocht hij niet in het land der blinden, maar in de UFC Octagon. Semelsberger nam het op tegen de immer taaie Alex Morono. Beide mannen staan bekend om hun attractieve gevechten. Morono bleek echter een stuk technischer dan Semelsberger en wist hem continu te raken. Semelsberger liep achter de feiten aan en had na tien minuten zijn linkeroog volledig dicht zitten.

Vier op rij voor de ondergewaardeerde Alex Morono Foto: Getty Images

Semelsberger mocht echter door en startte furieus aan de derde ronde. Met een gesprongen knie wist hij Morono naar het canvas te werken. Morono stond echter op en vocht de volledige derde ronde uit. Morono wist dat hij de eerste twee ronden in de pocket had en zodoende ook de partij. Een terechte overwinning voor ‘The Great White’ die zijn vierde achtereenvolgende overwinning pakte.

Negen op rij

De PPV werd geopend door twee toppers in de licht-zwaargewicht divisie. De sterke Dagestani Magomed Ankalaev nam het op tegen voormalig titeluitdager Anthony Smith. Beide mannen waren aan het aftasten in het begin waardoor de partij maar langzaam op gang kwam. Aan het einde van de eerste ronde blokte Ankalaev een harde lowkick van Smith.

UFC 277 | Ankalaev pakt negende UFC overwinning op rij

Smith had vervolgens moeite met lopen. Later bleek dat hij zijn been gebroken had. Smith initieerde ook hierdoor in de tweede ronde gelijk het grondgevecht. Ankalaev was echter te sterk en draaide de partij in zijn voordeel en finishte Smith via TKO in de tweede ronde. Overwinning nummer negen voor Ankalaev die zich na afloop afvroeg wat hij nog meer moet doen om een kans om te vechten voor de titel te verdienen.

Statement

Alexandre Pantoja was furieus op de UFC. De Braziliaan die twee overwinningen (een onofficiële) tegen Brandon Moreno op zijn resumé heeft staan en eveneens een onofficiële overwinning tegen Kai Kara-France werd voor zijn gevoel overgeslagen voor het interim titelgevecht later die avond. Hierdoor moest Pantoja het opnemen tegen Alex Perez. Perez had al ruim anderhalf jaar niet gevochten in verband met meerdere uitgevallen partijen.

UFC 277 | Pantoja maakt een statement tegen Perez

Pantoja was echter duidelijk een man met een missie. De Braziliaan kwam ongelooflijk goed uit de startblokken en zat in no-time op de rug van Perez. Pantoja finishte de partij binnen 91 seconden via Rear Naked Choke submission en liet na afloop weten wie volgens hem de échte kampioen in de divisie is. Pantoja kreeg uiteraard de Performance of the Night bonus.

UFC 277 | Alexandre Pantoja is duidelijk in zijn interview

Oorverdovend fluitconcert

Publiekslieveling Derrick Lewis vocht in zijn eigen staat Texas tegen de Rus Sergei Pavlovich. De laatste twee keren dat Lewis in Texas vocht verloor hij via (T)KO. Pavlovich kwam met een mooie winstreak van drie partijen naar Texas en kon ervoor zorgen dat Lewis voor het eerst sinds jaren buiten de top-5 zou vallen. De partij begon wild waar beide mannen met slagenwisselingen elkaar probeerden te raken. Pavlovich kwam beter door waardoor Lewis achteruit moest.

UFC 277 | Pavlovich verslaat Lewis via knockout in de eerste ronde

De Rus wist Lewis vervolgens hard te raken die ‘faceplant’ naar het canvas viel. Scheidsrechter Dan Miragliotta stapte ertussen en stopte de partij. Het vervelende voor de scheidsrechter was dat Lewis meteen wakker werd terwijl hij de partij stopte en vroeg waarom Miragliotta de partij stopte. Het thuispubliek van Lewis was woedend echter kon dit Pavlovich weinig schelen die de grootste overwinning van zijn carrière pakte en een reuzenstap gaat maken in de divisie.

Fight of the Night

Vlieggewicht partijen leveren eigenlijk altijd en zo ook het gevecht om de interim titel tussen voormalig kampioen Brandon Moreno en Kai Kara-France. De partij was actie vanaf seconde een tussen twee van de beste vlieggewichten ter wereld. Moreno die van huis uit toch eigenlijk meer een grondvechter is wist ook staand goed mee te komen met de Nieuw-Zeelander. De partij was gelijkwaardig al leek Moreno die aanvallender was optisch in het voordeel. In de derde ronde was er eindelijk succes voor Kara-France die met een aantal mooie combinaties de ronde naar zich toe leek te trekken. Moreno dacht daar echter anders over.

UFC 277 | Brandon Moreno finisht Kai Kara-France en is de interim kampioen

De Mexicaan trapte perfect naar het lichaam van Kara-France die in elkaar zakte. Moreno maakte het af met nog een aantal stoten op de grond en pakte zodoende de interim titel. Moreno mag het nu voor een vierde maal gaan opnemen tegen kampioen Deiveson Figueiredo die na afloop van het gevecht de Octagon inkwam en de partij accepteerde. Echter heeft de Braziliaan ook al meerdere malen aangegeven dat hij extreem veel moeite heeft om binnen de vlieggewicht limiet te blijven en hij welwillend is voor een overstap naar de bantamgewicht divisie. De toekomst zal uitwijzen hoe het verder gaat in deze divisie.

UFC 277 | Figueiredo vs. Moreno 4 lijkt te gaan gebeuren

Champ-Champ

Amanda Nunes is weer een twee-divisie kampioene. De Braziliaanse verloor vorig jaar verrassend haar titel tegen Julianna Peña. Nunes was na een ronde al buiten adem en werd in de tweede ronde gefinisht. Ditmaal een compleet andere Nunes die Peña meerdere malen naar het canvas sloeg. Peña staat erom bekend extreem taai te zijn en wilde dan ook van geen opgeven weten.

UFC 277 | Amanda Nunes domineert en wint de titel terug

Peña had een moment in de vierde ronde waar ze de partij volledig op de kop had kunnen zetten toen ze Nunes in een strakke Armbar had. De Braziliaanse kwam er echter uit en domineerde de partij zowel staand als op de grond. Nunes won duidelijk via unanimous decision en bestempelde nog maar eens haar status als koningin van de UFC bantamgewicht en vedergewicht divisie.

Voor alle uitslagen klik hier

Kijk naar UFC Vegas 59!!

Volgende week is de UFC terug in het UFC APEX te Las Vegas waar in het main event voormalig titeluitdager Thiago Santos het gaat opnemen tegen Jamahal Hill in de licht-zwaargewicht divisie. Eveneens staan de twee finales van het 30ste seizoen van The Ultimate Fighter op het programma en vechten Vicente Luque en Geoff Neal in het co-main event in de weltergewicht divisie.

UFC Vegas 59 | Nederlandse Promo

Commentaar bij de partijen is er van Stefan Struve en Richard ‘Skate’ Simon. De prelims zijn te zien vanaf 01.00u op discovery+. De main card begint om 04.00u op 7 augustus zondagochtend eveneens op discovery+.

Complete card UFC Vegas 59

Main Card

- Thiago Santos vs. Jamahal Hill

- Vicente Luque vs. Geoff Neal

- Zac Pauga vs. Mohammed Usman

- Brogan Walker vs. Juliana Miller

- Augusto Sakai vs. Serghei Spivac

- Ariane Lipski vs. Priscila Cachoeira

Preliminary Card

- Sam Alvey vs. Michal Oleksiejczuk

- Terrance McKinney vs. Erick Gonzalez

- Bryan Battle vs. Takashi Sato

- Jason Witt vs. Josh Quinlan

- Cory McKenna vs. Miranda Granger

- Mayra Bueno Silva vs. Stephanie Egger

Dana White’s Contender Series Week 2

Voor de echte MMA liefhebber zit je ook woensdagochtend 02.00u goed bij Eurosport. Tien weken lang zenden we op discovery+ de Dana White’s Contender Series uit. Vijf partijen op een avond tussen tien vechters zonder UFC contract. Na afloop bepaald Dana White wie een UFC contract krijgt. Dit is de line-up van de tweede week.

- Charlie Campbell vs. Chris Duncan

- Vinicius Salvador vs. Shannon Ross

- Francis Marshall vs. Connor Matthews

- Waldo Cortes-Acosta vs. Dan Suzart

- Shimon Smotritsky vs. Billy Goff

UFC UFC 277 | Amanda Nunes domineert en wint de titel terug 8 UUR GELEDEN