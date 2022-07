Rematch

Het evenement staat in het teken van de rematch tussen huidig bantamgewicht kampioene Julianna Peña en ex-kampioene Amanda Nunes. Echter is dit niet helemaal correct aangezien Nunes nog altijd de vedergewicht titel in bezit heeft. Voor deze partij doet dat eigenlijk niet ter zake. Peña wist eind vorig jaar de bijna onverslaanbare Nunes te finishen in de tweede ronde via Rear Naked Choke submission.

Julianna Peña vs. Amanda Nunes Foto: Getty Images

Nunes was na vijf minuten compleet buiten adem. Iets wat Nunes eigenlijk nooit gebeurd. Echter had ze een ernstige vorm van COVID-19 gehad waardoor haar uithoudingsvermogen misschien nog niet op hetzelfde niveau was als voorheen. Wie zal het zeggen? Of is Peña gewoon de betere vechter en kan ze dat wederom laten zien in de rematch tussen beide vrouwen. Zondagochtend rond 07.00u/07.30u weten we het anwoord.

Interim titel

Ook het co-main event tussen Brandon Moreno en Kai Kara-France is een rematch. Beide mannen vochten tegen elkaar in een non-titlefight in december 2019. Toen was Moreno de sterkste via unanimous decision. Moreno zou anderhalf jaar later de vlieggewicht titel winnen. Moreno raakte begin dit jaar de titel kwijt aan Deiveson Figueiredo.

Brandon Moreno vs. Kai Kara-France Foto: Getty Images

Mede omdat de Braziliaan geblesseerd is schreef de UFC een interim titel gevecht uit. Kara-France won verrassend eerder dit jaar van topcontender Askar Askarov en heeft zodoende een rematch afgedwongen tegen Moreno. De winnaar van de partij tussen Moreno en Kara-France zal normaal gesproken vechten later dit jaar tegen Deiveson Figueiredo, mits de Braziliaan niet overstapt naar het bantamgewicht.

Texas-torture

Als er iemand populair is in Texas dan is het wel zwaargewicht vechter Derrick Lewis. De man met de meeste knockout overwinningen in de historie van de UFC is een publiekslieveling. Echter heeft hij de laatste tweemaal in Texas niet thuisgegeven. 'Black Beast' verloor via (T)KO van Ciryl Gane en ging zelfs compleet gestrekt tegen Tai Tuivasa.

Derrick Lewis vs. Sergei Pavlovich Foto: Getty Images

Nu wacht Sergei Pavlovich op Lewis. Een zeer gevaarlijke partij voor de Amerikaan aangezien Pavlovich beduidend lager gerankt is dan hem en bij een overwinning Lewis voor het eerst sinds lange tijd uit de top-5 kan knikkeren. De partij kan gezien worden als de gearriveerde vechter tegen het aankomende talent.

In de wachtkamer

Sport is soms niet eerlijk en daar kunnen zowel Alexandre Pantoja en Alex Perez over meepraten. Pantoja dwong in 2021 een titelgevecht af en zou hierdoor begin dit jaar worden gematcht met destijds vlieggewicht kampioen Brandon Moreno. Pantoja was echter niet op tijd hersteld van een blessure waardoor de UFC doorpakte met de derde partij tussen Moreno en Figueiredo. Deiveson Figueiredo won en raakte vervolgens geblesseerd. Mede doordat Kai Kara-France van topcontender Askar Askarov won mocht niet Pantoja, maar Kara-France voor de interim titel vechten tegen Moreno.

Alexandre Pantoja vs. Alex Perez Foto: Getty Images

Pantoja zal nu moeten winnen van Alex Perez. Perez kwam voor het laatst in actie tijdens zijn verloren titelgevecht in december 2020 tegen Figueiredo. Perez zag vervolgens zes partijen (4x Schnell & 2x Askarov) gecanceld worden. De winnaar van het gevecht tussen Pantoja en Perez zit nog altijd in de wachtkamer.

Titelgevecht?

Magomed Ankalaev is een van de meest gevreesde vechters in de licht-zwaargewicht divisie. De vechter uit Dagestan is bezig aan een opmars in de divisie en heeft inmiddels al weten te winnen van toppers als Volkan Oezdemir en Thiago Santos. Ankalaev is wel een stuk voorzichtiger geworden in zijn aanpak. Dat kan ermee te maken hebben dat hij zijn UFC debuut een aantal jaren geleden verloor in een 'gewonnen wedstrijd' van Paul Craig in de laatste seconde van de partij.

Magomed Ankalaev vs. Anthony Smith Foto: Getty Images

De UFC gaf Ankalaev pas twee jaar later weer een kans tegen een gerankte vechter. Tegenstander Anthony Smith lijkt na een mindere periode de weg omhoog weer te hebben ingezet. De Amerikaan won zijn laatste drie partijen en kan bij een overwinning weer aanspraak maken op een nieuwe partij in de top van de divisie. Een overwinning van Ankalaev kan de Dagestani een titelgevecht in de nabije toekomst opleveren.

DE COMPLETE UFC 277 CARD

Main Card

- Julianna Peña vs. Amanda Nunes

- Brandon Moreno vs. Kai-Kara France

- Derrick Lewis vs. Sergei Pavlovich

- Alexandre Pantoja vs. Alex Perez

- Magomed Ankalaev vs. Anthony Smith

Lees hier onze uitgebreide preview waarin alle main card gevechten worden besproken.

Preliminary Card

- Alex Morono vs. Matthew Semelsberger

- Drew Dober vs. Rafael Alves

- Don’Tale Mayes vs. Hamdy Abdelwahab

- Drakkar Klose vs. Rafa Garcia

Early Preliminary Card

- Michael Morales vs. Adam Fugitt

- Ji Yeon Kim vs. Joselyne Edwards

- Nicolae Negumereanu vs. Ihor Potieria

- Orion Cosce vs. Mike Mathetha

WAAR KIJK JE UFC 277?

De previewshow begint zondagochtend om 03.00u op discovery+ en wordt gepresenteerd door Nesim El Ahmadi. Vaste analist Marloes Coenen & Gilbert Yvel zijn eveneens van de partij. Om 04.00u is het tijd voor de main card eveneens op discovery+.

