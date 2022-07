Moeilijke gevechten voor eigen publiek

Op de vraag of Derrick Lewis geen gevechten in Texas kan winnen is de zwaargewicht vechter duidelijk. Hij heeft meer gevechten in Texas gewonnen dan verloren. Dus hier is absoluut niets van waar. Hij maakt zich er niet druk over. Elke gevecht op zwaargewicht is een 50-50 partij.

Andere gym

Sinds zijn verlies tegen Tai Tuivasa is Lewis van gym gewisseld. Hij heeft het erg naar zijn zin in de nieuwe gym. Hij werkt ook aan nieuwe dingen die mensen niet verwachten. Zoals als een stoomwals naar voren komen en vol voor de knockout gaan zegt de Amerikaan lachend. Uiteraard werkt hij juist aan zijn worstelen en zijn grondspel. Iets waar Lewis vaker moeite mee heeft gehad.

Recordhouder knockouts in de UFC aller tijden is Derrick Lewis Foto: Getty Images

Focus

De focus is ook anders. Hij is veel meer relaxter en gunt zichzelf ook meer plezier tijdens het voorbereiden en ook als hij niet is aan het trainen. Dit was normaal gesproken compleet anders. Lewis was veel meer gespannen en was altijd heel serieus bezig met trainen wat tot nog meer spanning leidde.

Verleden

Lewis heeft een moeilijk verleden gehad en is dankbaar dat hij nu het leven kan leiden dat hij altijd heeft willen leiden. Lewis had niet veel in zijn jeugd en veel van zijn vrienden hebben de kans die hij heeft gekregen niet gehad. Hier is hij dankbaar voor.

Mentaal aspect

Volgens Lewis heeft hij altijd moeite gehad met het mentale aspect. Je ziet het ook in veel van zijn partijen. Lewis begint vaak niet goed aan de partij omdat hij teveel nadenkt over hoe mensen hem beoordelen in de Octagon. Wanneer hij dit los kan laten kan hij uit het niet de partij via een knockout naar zich toe trekken. Hij mediteert nu ook op aanraden van zijn vrouw.

Derrick Lewis is een van de meest gevreesde vechters in de zwaargewicht divisie Foto: Getty Images

Gewicht

Deze keer is Lewis ook een stuk minder zwaar dan voorheen. Normaal gesproken moet hij ruim 25 pond afvallen tijdens Fight Week. Volgens de Amerikaan is dit nu beduidend minder.

Pavlovich

Lewis hoopt tegen Pavlovich zijn vooruitgang te kunnen laten zien als MMA vechter. Hij denkt ook dat hij Pavlovich naar de grond kan halen en zijn rug kan pakken. Uiteraard zal hij het niet nalaten om de partij via een knockout te finishen als dat mogelijk is.

Sergei Pavlovich krijgt na drie (T)KO overwinningen in de eerste ronde de kans om zich de top 5 van de zwaargewicht divisie in te vechten Foto: Getty Images

Overeem

Er was een tijd dat Lewis en Overeem elkaar continu liepen uit te dagen. Het kwam uiteindelijk nooit tot een gevecht. Volgens Lewis kwamen de uitdagingen van de kant van Overeem. Lewis voelde zich niet netjes behandeld door de Nederlander wat kwaad bloed zette bij de Amerikaan.

George Foreman

Derrick Lewis trainde in het begin van zijn carrière boksen met bokslegende George Foreman. Lewis ging niet verder in het boksen omdat het niet genoeg betaalde. Met MMA kon hij wel zijn geld verdienen dus was die keuze makkelijk gemaakt.

Black Beast

De bijnaam Black Beast spreekt voor zich. Lewis kreeg de bijnaam van een oude schoolvriend. Lewis z’n favoriete dier is een gorilla. Daarom slaat hij ook altijd zichzelf op de borst als hij gewonnen heeft.

Knockout specialist Derrick Lewis moet winnen op 30 juli van Sergei Pavlovich om in de top 5 van de UFC zwaargewicht divisie te blijven Foto: Getty Images

