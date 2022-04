De informatie werd bekend gemaakt door ESPN . Er is tot op heden geen locatie bekend gemaakt voor het evenement op 30 juli.

Knockout power

Ad

Derrick Lewis zal na het debacle in zijn laatste partij moeten winnen om niet voor het eerst sinds tijden uit de top 5 van de divisie te vallen. De Amerikaan vocht tot dusver eenmaal voor de titel in de UFC. Destijds kwam hij te kort in 2018 tegen de inmiddels met pensioen zijnde Daniel Cormier. Lewis wist zich vervolgens met overwinningen tegen onder meer Aleksei Oleinik en Curtis Blaydes terug te vechten in de top van de divisie. Hierdoor mocht hij vorig jaar voor de interim titel vechten voor eigen publiek tegen Ciryl Gane.

UFC UFC | Succesvolle UFC debutanten Borralho en Petrosyan treffen elkaar op 9 juli 3 UUR GELEDEN

Recordhouder knockouts in de UFC aller tijden is Derrick Lewis Foto: Getty Images

Gane bleek via TKO in de derde ronde te sterk. Lewis zou vervolgens in december vorig jaar winnen via KO in de eerste ronde van Chris Daukaus, maar liep (wederom voor eigen publiek) tegen een pijnlijk verlies aan eerder dit jaar. Lewis verloor via KO in de tweede ronde van Tai Tuivasa en zal dus moeten winnen van Sergei Pavlovich. Lewis is samen met voormalig kampioen Stipe Miocic de enige vechter in de UFC met een overwinning op huidig kampioen Francis Ngannou. Lewis is met 13 knockouts recordhouder in de UFC aller tijden.

Drie (T)KO overwinningen op rij

Pavlovich zal voor veel MMA fans een stuk minder bekend zijn dan Lewis. Echter heeft de Rus tot dusver het zeer goed gedaan in de UFC. De inmiddels 29-jarige Pavlovich werd als Fight Nights Global kampioen in 2018 door de UFC gecontracteerd. Pavlovich kreeg in zijn debuut meteen te maken met Alistair Overeem. Een te moeilijke horde voor Pavlovich op dat moment die via TKO in de eerste ronde verloor.

Sergei Pavlovich krijgt na drie (T)KO overwinningen in de eerste ronde de kans om zich de top 5 van de zwaargewicht divisie in te vechten Foto: Getty Images

Pavlovich wist zich echter in 2019 te revancheren met overwinningen via (T)KO tegen zowel Marcelo Golm als Maurice Greene. Voor Pavlovich brak vervolgens een zeer vervelende periode aan met visumproblemen en blessures. De Rus zou hierdoor 2.5 jaar niet vechten en pas in maart jongstleden terugkeren in de UFC tegen landgenoot Shamil Abdurakhimov. Via TKO in de eerste ronde breidde Pavlovich zijn winstreak uit naar drie gevechten. Nu krijgt hij een monumentale kans om de top 5 van de UFC binnen te stormen.

UFC 277

- Derrick Lewis vs. Sergei Pavlovich

- Sean Strickland vs. Alex Pereira

UFC UFC | Krylov vs. Gustafsson toegevoegd aan evenement op 23 juli 7 UUR GELEDEN