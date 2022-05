Beide vechters troffen elkaar in de winter van 2019 ook al eens tegen elkaar. Destijds was Moreno via unanimous decision de sterkste. Ariel Helwani wist de partij als eerste te melden.

Tweede run

Ad

Brandon Moreno werd in 2018 na twee verliespartijen uit de organisatie gezet. Mede doordat de UFC van plan was om de flyweight divisie op te heffen. De organisatie kwam daarop terug en contracteerde Moreno een jaar later opnieuw. Sindsdien wist Moreno te imponeren tegen de top van de divisie. Alleen tegen Askar Askarov eindigde de partij onbeslist. De Mexicaan mocht eind 2020 voor de titel vechten tegen kampioen Deiveson Figueiredo. Na vijf harde rondes was de eindconclusie dat de partij onbeslist was.

UFC UFC Vegas 54 | Blachowicz op zoek naar eerherstel tegen talentvolle Rakic (Preview) EEN DAG GELEDEN

Brandon Moreno vecht voor de interim titel op 30 juli Foto: Getty Images

Dit kwam omdat Figueiredo na meerdere overtredingen een punt in mindering kreeg. Door het gelijke spel bleef Figueiredo de kampioen. De 'draw' zat de UFC totaal niet lekker. De organisatie plande een tweede partij in tussen beide vechters een half jaar later. Moreno vocht zeer sterk en domineerde Figueiredo op de grond. Moreno won de partij in de derde ronde via Rear Naked Choke submission en werd de eerste in Mexico geboren vechter die een UFC titel wist te pakken. Figueiredo toonde zich een groot sportman na afloop van de partij en nam Moreno op de schouders.

Mexicaanse trots

Moreno was overmand door emoties en kon het niet geloven dat hij de titel in bezit had. Vervolgens was het plan om een partij tegen Alexandre Pantoja in te plannen. Echter was Pantoja geblesseerd waardoor de UFC de derde partij tegen Figueiredo maakte. Figueiredo won via een close unanimous decision. Een vierde partij blijft voorlopig uit in verband met een blessure van Figueiredo.

Kara-France is een Nieuw-Zeelander uit het team van Israel Adesanya en Alexander Volkanovski. Kara-France kwam in 2018 de UFC binnen en was in het begin niet bepaald een hoogvlieger. Zo verloor Kara-France van zowel Brandon Moreno als Brandon Royval waardoor hij maar niet wist te stijgen in de vlieggewicht divisie. Uiteindelijk lijkt de doorbraak voor de Australiër eind vorig jaar dan eindelijk plaats te hebben gevonden.

Kai Kara-France krijgt kans op interim titel en revanche tegen Brandon Moreno Foto: Getty Images

Nieuwe contender

Via TKO in de eerste ronde versloeg hij voormalig bantamgewicht kampioen Cody Garbrandt. Hierdoor vocht hij in maart van dit jaar een contenderpartij tegen de ongeslagen Askar Askarov. In een gelijkwaardige partij won Kara-France via unanimous decision en mag hij nu gaan proberen de interim titel te gaan pakken in een rematch tegen Brandon Moreno.

UFC 277

- Brandon Moreno vs. Kai Kara-France

- Derrick Lewis vs. Sergei Pavlovich

- Magomed Ankalaev vs. Anthony Smith

- Paulo Costa vs. Luke Rockhold

- Ji Yeon Kim vs. Mariya Agapova

UFC Column Stefan Struve: Rose Namajunas heeft van Rose Namajunas verloren 09/05/2022 OM 20:40