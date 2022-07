Bekijk hieronder de resultaten. (Let op iedere vechter mag standaard 1lbs over het contractuele gewicht zitten, alleen voor titelgevechten moet je het precieze gewicht halen)

Wil je meer informatie over de Main Card. Check dan hier onze uitgebreide preview. Eveneens kun je ook hier klikken voor interview met Derrick Lewis

Main Card

- Julianna Peña (134.5 lbs) vs. Amanda Nunes (135 lbs)

- Brandon Moreno (124.5 lbs) vs. Kai-Kara France (124.5 lbs)

- Derrick Lewis (264.5 lbs) vs. Sergei Pavlovich (254.5 lbs)

- Alexandre Pantoja (125.5 lbs) vs. Alex Perez (125.5 lbs)

- Magomed Ankalaev (206 lbs) vs. Anthony Smith (206 lbs)

Preliminary Card

- Alex Morono (171 lbs) vs. Matthew Semelsberger (171 lbs)

- Drew Dober (155.5 lbs) vs. Rafael Alves (155.5 lbs)

- Don’Tale Mayes (255 lbs) vs. Hamdy Abdelwahab (264.5 lbs)

- Drakkar Klose (155.5 lbs) vs. Rafa Garcia (155 lbs)

Early Preliminary Card

- Michael Morales (170.5 lbs) vs. Adam Fugitt (171 lbs)

- Ji Yeon Kim (135 lbs) vs. Joselyne Edwards (137.5 lbs*)

- Nicolae Negumereanu (205 lbs) vs. Ihor Potieria (204 lbs)

- Orion Cosce (172.5 lbs**) vs. Mike Mathetha (169.5 lbs)

* Joselyne Edwards is 1.5 pond te zwaar. Hierdoor zal ze 20% van haar gage moeten afstaan aan Ji Yeon Kim.

** Orion Cosce is 1.5 pond te zwaar. Hierdoor zal hij 20% van zijn gage moeten afstaan aan Mike Mathetha.

Waar kijk je UFC 277?

De previewshow begint zondagochtend 31 juli om 03.00u op discovery+ en wordt gepresenteerd door Nesim El Ahmadi. Vaste analist Marloes Coenen & Gilbert Yvel zijn eveneens van de partij. Om 04.00u is het tijd voor de main card eveneens op discovery+.

