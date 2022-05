Het gevecht lekte per ongeluk uit in een interview met Dana White. MMA Junkie wist vervolgens het gevecht te bevestigen met beide partijen.

Gevaarlijke contender

Magomed Ankalaev kwam als Akhmat kampioen in 2018 als ongeslagen vechter de UFC binnen. De sterke Dagestani leek een uitmuntend debuut te hebben in de UFC tegen Paul Craig. Ankalaev domineerde de Schot voor 14 minuten en 50 seconden. Craig wist echt uit het niets een Triangle Choke uit de hoge hoed te toveren en Ankalaev met nog slechts een seconde te gaan tot aftikken te dwingen. Zowel Ankalaev als zijn hoek, maar ook Paul Craig waren vol ongeloof. Uiteindelijk zou dit 'grapje' Ankalaev twee jaar van zijn UFC carrière kosten.

De Rus moest vijf overwinningen op rij pakken tegen onder meer Dalcha Lungiambula en Ion Cutelaba alvorens de UFC hem een nieuwe kans tegen een gerankte tegenstander gunde. Ankalaev vocht veel safer tegen zowel Nikita Krylov als Volkan Oezdemir, maar wist beide partijen te winnen. Dit zorgde ervoor dat hij eerder dit jaar zijn eerste main event kreeg aangeboden tegen Thiago Santos. Ankalaev won de partij via unanimous decision en vocht opnieuw met de handrem erop. Nu staat Anthony Smith tegenover hem.

Helemaal terug in de titelrace

Smith kwam in 2013 eenmaal in actie voor de UFC en werd na zijn verlies meteen uit de organisatie gezet. Smith zou vervolgens bij andere organisaties laten zien dat hij wel degelijk thuishoorde in de UFC. Met een winstreak van zeven partijen en de CFFC titel en Victory FC titel op zak keerde Smith in 2016 terug in de UFC. Smith's doorbraak binnen de UFC kwam in 2017 toen hij als underdog won via TKO in de derde ronde tegen de destijds gevreesde Hector Lombard. Lombard had voor de partij zitten verkondigen dat hij nog nooit van Smith gehoord had. Dit zette kwaad bloed bij Smith die een ernstig uitgeputte Lombard tussen de tweede en derde ronde vroeg: 'Do you know my name, Hector?!'

Anthony Smith vecht op 30 juli tegen Magomed Ankalaev Foto: Getty Images

Smith zou vervolgens na een verlies tegen Thiago Santos overstappen naar de licht-zwaargewicht divisie. Het leek een zeer goede overstap te zijn. Smith wist in no-time de top te bereiken met overwinningen op ex-kampioenen Mauricio Rua en Rashad Evans. Nadat ook Volkan Oezdemir werd gestopt mocht Smith voor de titel vechten tegen Jon Jones. Smith verloor die partij. De Amerikaan revancheerde zich met een overwinning tegen Alexander Gustafsson, maar verloor vervolgens tweemaal waaronder van huidig kampioen Glover Teixeira. Echter lijkt Smith met drie overwinningen in de eerste ronde weer helemaal terug en lijkt hij op te gaan voor zijjn tweede kans op de titel, Echter zal eerst moeten worden afgerekend met Ankalaev.

