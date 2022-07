Het gevecht tussen Julianna Peña en Amanda Nunes is een belangrijke partij in de bantamgewicht divisie bij de vrouwen. Peña wist Nunes in december vorig jaar in een van de grootste upsets ooit te finishen via Rear Naked Choke submission en de titel te claimen. Nunes leek na de eerste ronde totaal niet zichzelf.

De staredown tussen Amanda Nunes en Julianna Peña na afloop van de persconferentie voor hun eerste partij vorig jaar. Destijds had Nunes nog de titel in haar bezit. Foto: Getty Images

De Braziliaanse was volledig uitgeput. Kwam dit door de langdurige COVID-19 die ze had gehad? Of was Peña gewoon beter? De rematch zal die vragen hopelijk kunnen beantwoorden. Beide vrouwen coachten The Ultimate Fighter seizoen 30 tegen elkaar. Peña heeft drie vechters in de finale staan, Nunes slechts een.

De meest recente staredown tijdens TUF 30 coaches Julianna Peña en Amanda Nunes Foto: Getty Images

Onderschat maar overtuigd van eigen kunnen

Julianna Peña wordt eigenlijk al sinds haar komst in de UFC vaak onderschat. De Amerikaanse van Venezolaanse afkomst kwam voor het eerst in beeld bij het grote publiek tijdens het 18de seizoen van The Ultimate Fighter. Peña werd door haar huisgenoten niet erg gewaardeerd en werd vooral door Sarah Moras uitgedaagd omdat ze een jaar eerder de arm van Peña brak. Peña pakte revanche op Moras in de halve finale, en pakte de TUF 18 titel door Jessica Rakoczy te verslaan. Peña scheurde vervolgens al haar banden af in haar knie en vocht hierdoor ruim anderhalf jaar niet. Bij haar terugkeer in 2015 won ze van Milana Dudieva, en na overwinningen op Jessica Eye en Cat Zingano kreeg Peña de kans om een title-eliminator te vechten tegen Valentina Shevchenko. Shevchenko was (destijds) verrassend te sterk voor Peña die moest aftikken op een Armbar submission in de tweede ronde.

Julianna Peña gaat proberen voor het eerst haar titel te verdedigen in een rematch tegen Amanda Nunes Foto: Getty Images

Peña stapte vervolgens 2.5 jaar weg van de sport. Ze kreeg een dochter. Peña maakte in 2019 haar comeback en won van voormalig vlieggewicht kampioene Nicco Montaño. De UFC matchte Peña vervolgens tegen Germaine de Randamie. Peña wist dat ze bij winst vrij zeker was van een kans om voor de titel te vechten tegen Amanda Nunes. De Randamie verraste de Amerikaanse echter door haar via submission in de derde ronde te verslaan. Drie maanden daarna won Peña wel van Sara McMann en eiste van de UFC een titelgevecht tegen Amanda Nunes. Ondanks haar recente verlies tegen De Randamie stemde de UFC toe en gaf Peña haar titelgevecht. De partij werd uitgesteld nadat Nunes COVID-19 kreeg en werd daarom pas gevochten in december 2021. Peña verraste vriend en vijand door Nunes in de tweede ronde via Rear Naked Choke submission te finishen. Peña wist dat ze als nieuwe kampioen meteen een rematch zou moeten vechten tegen Nunes. De UFC plande eerst een nieuwe Ultimate Fighter in waar beide vrouwen tegen elkaar moesten coachen. Nu ruim een half jaar na de eerste partij staat de rematch op het programma in Dallas, Texas.

Legendarische status

Amanda Nunes wordt door veel mensen gezien als de allerbeste vrouw in het MMA. De Braziliaanse maakte in de zomer van 2013 haar debuut in de UFC. Nunes was destijds nog niet de gearriveerde vechter die ze nu wel is. Nunes won van Sheila Gaff en Germaine de Randamie, maar werd vervolgens via TKO gestopt door Cat Zingano. Nunes wist zichzelf naar boven te werken met drie overwinningen tegen onder meer Valentina Shevchenko. Nunes zou vervolgens op een nette manier de kersverse kampioene Miesha Tate tijdens een persconferentie uitdagen. Tate gaf gehoor aan Nunes waardoor beide vrouwen vochten in juli 2016 voor de bantamgewicht titel. Nunes veegde de vloer aan met Tate en won via Rear Naked Choke submission in de eerste ronde.

Amanda Nunes zal haar titel terug willen en zodoende weer een twee-divisie kampioen te zijn in de UFC. Foto: Getty Images

Nadat vervolgens Ronda Rousey er binnen een minuut werd afgeslagen wist de UFC dat het een nieuwe ster had rondlopen. Nunes verdedigde nog tweemaal de titel en mocht vervolgens proberen ook in het vedergewicht de titel te pakken tegen de legendarische Cris Cyborg. Nunes won via KO in de eerste minuut en werd zodoende de eerste vrouw in de UFC met twee titels tegelijk op haar naam. Nunes verdedigde vervolgens nog tweemaal de bantamgewicht titel en tweemaal de vedergewicht titel en was tijdens haar titelverdediging in het bantamgewicht tegen Julianna Peña in december vorig jaar torenhoog favoriet. Nunes begon sterk in de eerste ronde, maar raakte volledig buiten adem in de tweede ronde. Peña profiteerde en pakte in een van de allergrootste upsets in de historie van de UFC de titel door Nunes in de tweede ronde te finishen via Rear Naked Choke submission. Zal de rematch anders zijn?

Tweede run

Brandon Moreno werd in 2018 na twee verliespartijen uit de organisatie gezet. Mede doordat de UFC van plan was om de vlieggewicht divisie op te heffen. De organisatie kwam daarop terug en contracteerde Moreno, die inmiddels de LFA titel had gewonnen, een jaar later opnieuw. Sindsdien wist Moreno te imponeren tegen de top van de divisie. Alleen tegen Askar Askarov eindigde de partij onbeslist. De Mexicaan mocht eind 2020 voor de titel vechten tegen kampioen Deiveson Figueiredo. Na vijf harde ronden was de eindconclusie dat de partij onbeslist was. Dit kwam omdat Figueiredo na meerdere overtredingen een punt in mindering kreeg. Door het gelijke spel bleef Figueiredo de kampioen. De 'draw' zat de UFC totaal niet lekker.

Brandon Moreno vecht voor de interim titel op 30 juli Foto: Getty Images

De organisatie plande een tweede partij in tussen beide vechters een half jaar later. Moreno vocht zeer sterk en domineerde Figueiredo op de grond. Moreno won de partij in de derde ronde via Rear Naked Choke submission en werd de eerste in Mexico geboren vechter die een UFC titel wist te pakken. Figueiredo toonde zich een groot sportman na afloop van de partij en nam Moreno op de schouders. Moreno was overmand door emoties en kon het niet geloven dat hij de titel in bezit had. Vervolgens was het plan om een partij tegen Alexandre Pantoja in te plannen. Echter was Pantoja geblesseerd waardoor de UFC de derde partij tegen Figueiredo maakte. Figueiredo won via een close unanimous decision. Een vierde partij blijft voorlopig uit in verband met een blessure van Figueiredo. Hierdoor zal Moreno nu Kai Kara-France treffen voor de interim titel.

Vers bloed

Kara-France is een Nieuw-Zeelander uit het team van Israel Adesanya en Alexander Volkanovski. Kara-France kwam in 2018 de UFC binnen en was in het begin niet bepaald een hoogvlieger. Zo verloor Kara-France van zowel Brandon Moreno als Brandon Royval waardoor hij maar niet wist te stijgen in de vlieggewicht divisie. Uiteindelijk lijkt de doorbraak voor de Australiër eind vorig jaar dan eindelijk plaats te hebben gevonden.

Kai Kara-France krijgt kans op interim titel en revanche tegen Brandon Moreno Foto: Getty Images

Via TKO in de eerste ronde versloeg hij voormalig bantamgewicht kampioen Cody Garbrandt. Hierdoor vocht hij in maart van dit jaar een contenderpartij tegen de ongeslagen Askar Askarov. In een gelijkwaardige partij won Kara-France via unanimous decision en mag hij nu gaan proberen de interim titel te gaan pakken in een rematch tegen Brandon Moreno.

Black Beast

Derrick Lewis zal na het debacle in zijn laatste partij moeten winnen om niet voor het eerst sinds tijden uit de top 5 van de divisie te vallen. De Amerikaan vocht tot dusver eenmaal voor de titel in de UFC. Destijds kwam hij te kort in 2018 tegen de inmiddels met pensioen zijnde Daniel Cormier. Lewis wist zich vervolgens met overwinningen tegen onder meer Aleksei Oleinik en Curtis Blaydes terug te vechten in de top van de divisie. Hierdoor mocht hij vorig jaar voor de interim titel vechten voor eigen publiek tegen Ciryl Gane. Gane bleek via TKO in de derde ronde te sterk.

Knockout specialist Derrick Lewis moet winnen op 30 juli van Sergei Pavlovich om in de top 5 van de UFC zwaargewicht divisie te blijven Foto: Getty Images

Lewis zou vervolgens in december vorig jaar winnen via KO in de eerste ronde van Chris Daukaus, maar liep (wederom voor eigen publiek) tegen een pijnlijk verlies aan eerder dit jaar. Lewis verloor via KO in de tweede ronde van Tai Tuivasa en zal dus moeten winnen van Sergei Pavlovich. Lewis is samen met voormalig kampioen Stipe Miocic de enige vechter in de UFC met een overwinning op huidig kampioen Francis Ngannou. Lewis is met 13 knockouts recordhouder in de UFC aller tijden. Kan Lewis ditmaal wel voor eigen publiek schitteren?

Drie (T)KO overwinningen op rij

Pavlovich zal voor veel MMA fans een stuk minder bekend zijn dan Lewis. Echter heeft de Rus tot dusver het zeer goed gedaan in de UFC. De inmiddels 30-jarige Pavlovich werd als Fight Nights Global kampioen in 2018 door de UFC gecontracteerd. Pavlovich kreeg in zijn debuut meteen te maken met Alistair Overeem. Een te moeilijke horde voor Pavlovich op dat moment die via TKO in de eerste ronde verloor.

Sergei Pavlovich krijgt na drie (T)KO overwinningen in de eerste ronde de kans om zich de top 5 van de zwaargewicht divisie in te vechten Foto: Getty Images

Pavlovich wist zich echter in 2019 te revancheren met overwinningen via (T)KO tegen zowel Marcelo Golm als Maurice Greene. Voor Pavlovich brak vervolgens een zeer vervelende periode aan met visumproblemen en blessures. De Rus zou hierdoor 2.5 jaar niet vechten en pas in maart jongstleden terugkeren in de UFC tegen landgenoot Shamil Abdurakhimov. Via TKO in de eerste ronde breidde Pavlovich zijn winstreak uit naar drie gevechten. Nu krijgt hij een monumentale kans om de top 5 van de UFC binnen te stormen.

Overgeslagen

Voor Alexandre Pantoja zal het ongelooflijk pijnlijk zijn dat hij op hetzelfde evenement vecht waar de interim titel in zijn gewichtsklasse op het spel staat. De Braziliaan had in principe recht op een titelgevecht, maar raakte geblesseerd. Hierdoor vocht hij niet tegen Brandon Moreno eerder dit jaar. Doordat Kai Kara-France van Askar Askarov won gaf de UFC de voorkeur aan Moreno vs. Kara-France. Pantoja is eigenlijk sinds zijn binnenkomst via The Ultimate Fighter een sterke speler in de vlieggewicht divisie. Tijdens TUF won hij onder meer van Brandon Moreno.

Alexandre Pantoja is al jaren een van de toppers in de vlieggewicht divisie Foto: Getty Images

De sterke BJJ van Pantoja wist hem al overwinningen tegen Wilson Reis, Matt Schnell en nogmaals Brandon Moreno op te leveren. De Braziliaan verloor weliswaar van zowel Deiveson Figueiredo als Askar Askarov, maar won zijn twee meest recente gevechten waaronder een schitterende Rear Naked Choke submission finish tegen Brandon Royval. Pantoja weet dat een overwinning tegen Alex Perez hem wederom korter bij een titelgevecht brengt. Maar hoe realistisch is dat met de interim kampioen die nog eerst tegen de kampioen zal moeten vechten?

Pechvogel

Alex Perez is misschien wel een van de meest onderschatte vechters in de divisie. Met meer dan dertig gevechten op zijn record is hij een van de meest ervaren vlieggewichten in de UFC. Perez verdiende in 2017 na een snelle overwinning tijdens de Dana White’s Contender Series zijn UFC contract. Perez was een vrij onopvallende vechter en wist veel fans te verbazen door zijn eerste drie UFC partijen te winnen. Vooral de overwinning tegen het hoog aangeslagen talent Jose Torres via KO in de eerste ronde zal veel fans zijn bijgebleven. Perez verloor vervolgens via TKO in de eerste ronde tegen topcontender Joseph Benavidez. Perez nam die partij aan als invaller. Nadat vervolgens bekend werd dat de UFC de vlieggewicht divisie van de hand wilde doen stapte Perez over naar het bantamgewicht.

Na liefst zes gecancelde partijen maakt Alex Perez voor het eerst sinds anderhalf jaar weer zijn terugkeer in de Octagon Foto: Getty Images

Na een overwinning op Mark De La Rosa ging Perez weer terug naar het vlieggewicht omdat de UFC zich bedacht nadat Henry Cejudo de titel won van Demetrious Johnson. Perez pakte twee Performance of the Night bonussen tegen zowel Jordan Espinosa als Jussier Formiga. Die overwinning op de immer in de top 5 vertoevende Formiga bleek het ticket voor Perez naar een titelgevecht tegen Deiveson Figueiredo. Perez verloor eind 2020 via een Guillotine Choke submission in de eerste ronde. Het was de laatste partij van Perez in de UFC. Mede door blessures en andere problemen werden zes (!!) partijen van Perez gecanceld. Viermaal tegen Matt Schnell en tweemaal tegen Askar Askarov. Perez keert na ruim anderhalf jaar zonder partij terug tegen Pantoja.

Next contender?

Magomed Ankalaev kwam als Akhmat kampioen in 2018 als ongeslagen vechter de UFC binnen. De sterke Dagestani leek een uitmuntend debuut te hebben in de UFC tegen Paul Craig. Ankalaev domineerde de Schot voor 14 minuten en 50 seconden. Craig wist echter uit het niets een Triangle Choke uit de hoge hoed te toveren en Ankalaev met nog slechts een seconde te gaan tot aftikken te dwingen. Zowel Ankalaev als zijn hoek, maar ook Paul Craig waren vol ongeloof. Uiteindelijk zou dit 'grapje' Ankalaev twee jaar van zijn UFC carrière kosten.

Magomed Ankalaev treft Anthony Smith tijdens UFC 277 op 30 juli Foto: Getty Images

De Rus moest vijf overwinningen op rij pakken tegen onder meer Dalcha Lungiambula en Ion Cutelaba alvorens de UFC hem een nieuwe kans tegen een gerankte tegenstander gunde. Ankalaev vocht veel safer tegen zowel Nikita Krylov als Volkan Oezdemir, maar wist beide partijen te winnen. Dit zorgde ervoor dat hij eerder dit jaar zijn eerste main event kreeg aangeboden tegen Thiago Santos. Ankalaev won de partij via unanimous decision en vocht opnieuw met de handrem erop. Nu staat Anthony Smith tegenover hem.

Definitie van taai

Smith kwam in 2013 eenmaal in actie voor de UFC en werd na zijn verlies meteen uit de organisatie gezet. Smith zou vervolgens bij andere organisaties laten zien dat hij wel degelijk thuishoorde in de UFC. Met een winstreak van zeven partijen en de CFFC titel en Victory FC titel op zak keerde Smith in 2016 terug in de UFC. Smith's doorbraak binnen de UFC kwam in 2017 toen hij als underdog won via TKO in de derde ronde tegen de destijds gevreesde Hector Lombard. Lombard had voor de partij zitten verkondigen dat hij nog nooit van Smith gehoord had. Dit zette kwaad bloed bij Smith die een ernstig uitgeputte Lombard tussen de tweede en derde ronde vroeg: 'Do you know my name, Hector?!'

Anthony Smith vecht op 30 juli tegen Magomed Ankalaev Foto: Getty Images

Smith zou vervolgens na een verlies tegen Thiago Santos overstappen naar de licht-zwaargewicht divisie. Het leek een zeer goede overstap te zijn. Smith wist in no-time de top te bereiken met overwinningen op ex-kampioenen Mauricio Rua en Rashad Evans. Nadat ook Volkan Oezdemir werd gestopt mocht Smith voor de titel vechten tegen Jon Jones. Smith verloor die partij. De Amerikaan revancheerde zich met een overwinning tegen Alexander Gustafsson, maar verloor vervolgens tweemaal waaronder van inmiddels voormalig kampioen Glover Teixeira. Echter lijkt Smith met drie overwinningen in de eerste ronde weer helemaal terug en lijkt hij op te gaan voor zijn tweede kans op de titel. Echter zal eerst moeten worden afgerekend met Ankalaev.

Prelim pareltje

Het prelim pareltje van deze week is de Ecuadoriaan Michael Morales. De ongeslagen vechter kreeg vorig jaar de kans van de UFC om via de Dana White’s Contender Series een contract te verdienen. De Ecuadoriaan rekende via unanimous decision af met Nikolay Veretennikov. De inmiddels 23-jarige maar destijds 22-jarige vechter maakte ongelooflijk veel indruk op UFC president Dana White.

De ongeslagen Ecuadoriaan Michael Morales Foto: Getty Images

White was onder de indruk van de rust en de routine die Morales uitstraalde op zo’n jonge leeftijd en gaf hem een UFC contract. Morales maakte zijn hype waar eerder dit jaar tijdens zijn UFC debuut door Trevin Giles knockout te slaan. Morales zou tijdens dit evenement eigenlijk staan tegen Ramiz Brahimaj. Echter raakte Brahimaj geblesseerd waardoor nieuwkomer Adam Fugitt zijn borst nat kan maken.

De complete UFC 277 card

Main Card

- Julianna Peña vs. Amanda Nunes

- Brandon Moreno vs. Kai-Kara France

- Derrick Lewis vs. Sergei Pavlovich

- Alexandre Pantoja vs. Alex Perez

- Magomed Ankalaev vs. Anthony Smith

Preliminary Card

- Alex Morono vs. Matthew Semelsberger

- Drew Dober vs. Rafael Alves

- Don’Tale Mayes vs. Hamdy Abdelwahab

- Drakkar Klose vs. Rafa Garcia

Early Preliminary Card

- Michael Morales vs. Adam Fugitt

- Ji Yeon Kim vs. Joselyne Edwards

- Nicolae Negumereanu vs. Ihor Potieria

- Orion Cosce vs. Mike Mathetha

Waar kijk je UFC 277?

De previewshow begint zondagochtend om 03.00u op discovery+ en wordt gepresenteerd door Nesim El Ahmadi. Vaste analist Marloes Coenen & Gilbert Yvel zijn eveneens van de partij. Om 04.00u is het tijd voor de main card eveneens op discovery+.

