Rematch

De rematch tussen Kamaru Usman en Leon Edwards kan eigenlijk nauwelijks gezien worden als een echte rematch. Beide mannen vochten in de winter van 2015 voor het eerst tegen elkaar. Usman won die partij via unanimous decision. Echter is zowel Usman als Edwards veel beter geworden en stonden beide mannen destijds pas aan het begin van hun UFC carrière.

P4P koning Kamaru Usman gaat voor zijn zesde titelverdediging in het weltergewicht Foto: Getty Images

Het eerste gevecht werd destijds ook op de prelims gevochten. Usman is nu de kampioen en gaat proberen voor de zesde keer zijn titel te verdedigen. Edwards verloor voor het laatst van Usman in 2015 en zal zinnen op revanche. Wie gaat er winnen? We zien het zondagochtend!

‘Nieuwe’ contender

Het co-main event tussen Paulo Costa en Luke Rockhold is een aparte match-up. Costa is iemand met een harde knockout in zijn handen, maar zit in een mindere periode in zijn carrière. De Braziliaan verloor zijn laatste twee partijen en is naarstig opzoek naar een overwinning.

Paulo Costa moet winnen om kans te blijven maken op een titelgevecht in de nabije toekomst Foto: Getty Images

Tegenstander Rockhold was een paar jaar geleden de koning van de divisie, maar werd (naar eigen zeggen) door een gebrek aan concentratie al snel van de troon gestoten. Rockhold vocht voor het laatst in 2019 en won voor het laatst in 2017. De Amerikaan weet dat hij zal moeten winnen van Costa om terug in de rankings te keren en nog een laatste run te maken voor de middengewicht titel.

Interview Luke Rockhold

Crossroads partij

Een van de meest belangrijke partijen van de avond is het gevecht in de bantamgewicht divisie tussen MMA legende Jose Aldo en de Georgiër Merab Dvalishvili. Aldo behoeft eigenlijk geen introductie. De Braziliaan is de meest succesvolle vedergewicht aller tijden en is nu ook in het bantamgewicht zijn sporen aan het verdienen. Echter treft hij de sterke worstelaar met het uithoudingsvermogen van een Duracell konijn Merab Dvalishvili.

Kan MMA legende Jose Aldo een volgende stap maken naar de top van de bantamgewicht divisie Foto: Getty Images

De Georgiër is nooit moe en weet niet van opgeven. De teamgenoot van kampioen Aljamain Sterling hoopt tegen Aldo een volgende stap te kunnen zetten in de divisie. Echter kan het problemen opleveren mocht het zover komen aangezien zowel Sterling als Dvalishvili hebben aangegeven nooit tegen elkaar te willen vechten.

De complete UFC 278 card

Main Card

- Kamaru Usman vs. Leon Edwards

- Paulo Costa vs. Luke Rockhold

- Jose Aldo vs. Merab Dvalishvili

- Wu Yanan vs. Lucie Pudilová

- Tyson Pedro vs. Harry Hunsucker

Lees hier onze uitgebreide preview waarin alle main card gevechten worden besproken.

Preliminary Card

- Marcin Tybura vs. Alexandr Romanov

- Leonardo Santos vs. Jared Gordon

- Sean Woodson vs. Luis Saldaña

- Miranda Maverick vs. Shanna Young

Early Preliminary Card

- AJ Fletcher vs. Ange Loosa

- Amir Albazi vs. Francisco Figueiredo

- Aoriqileng vs. Jay Perrin

- Daniel Da Silva vs. Victor Altamirano

Waar kijk je UFC 278?

De previewshow begint zondagochtend om 03.00u op discovery+ en wordt gepresenteerd door Nesim El Ahmadi. Vaste analist Marloes Coenen & Stefan Struve zijn eveneens van de partij. Om 04.00u is het tijd voor de main card eveneens op discovery+.

