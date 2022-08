We beginnen zoals altijd met de prelims.

De eerste

De avond werd geopend met een gevecht in de vlieggewicht divisie tussen Victor Altamirano en Daniel Da Silva. Beide mannen gingen op zoek naar hun eerste overwinning in de UFC. Da Silva die zijn eerste twee partijen verloor in de UFC startte furieus en wist de Mexicaan Altamirano al vroeg in het gevecht knockdown te slaan. Da Silva leek op weg naar het winnen van de eerste ronde, maar kreeg vervolgens een harde knie in het lichaam te verwerken.

Da Silva viel neer, maar wist Altamirano mee te nemen. Wat volgde waren harde ellebogen van Altamirano die de partij finishte via TKO. De eerste overwinning in de UFC voor Altamirano die er eveneens de Performance of the Night bonus voor kreeg. Da Silva mag hopen dat hij nog een vierde kans krijgt van de UFC.

Te laat

Vervolgens was het aan bantamgewichten Aoriqileng en Jay Perrin om het tegen elkaar op te nemen. Aoriqileng verloor zijn eerste twee UFC partijen, maar won zijn meest recente gevecht. Perrin ging op zoek naar zijn eerste overwinning in de UFC. Aoriqileng was in de eerste twee ronden Perrin net te snel af en wist de nodige punten te scoren.

In de derde ronde was het meer gelijkwaardig en eindigde Perrin sterk met een aantal harde en goede stoten. De aanval van de Amerikaan kwam echter te laat aangezien ronde 1 en 2 naar Aoriqileng gingen. De Chinees pakte zijn tweede UFC overwinning en deed dat via unanimous decision.

Dark horse

Als je het hebt over een groot talent in de UFC vlieggewicht divisie kun je uitkomen op Amir Albazi. De Zweedse-Irakees deed ook afgelopen nacht weer van zich spreken tegen Francisco Figueiredo (de jongere broer van kampioen Deiveson). Albazi die zowel staand als op de grond uitstekend kan vechten had weinig tot geen problemen met de Braziliaan.

Albazi dicteerde het gevecht van het begin en wist alle aanvallen van Figueiredo te neutraliseren. Uiteindelijk wist hij aan het einde van de eerste ronde de Rear Naked Choke submission overwinning te pakken en zodoende zijn derde partij in de UFC te winnen. Albazi zal echter vaker dan een keer per jaar moeten vechten om ook een contender in de divisie te worden.

Slijtageslag

Zoals wel meer vechters op dit evenement vochten ook AJ Fletcher en Ange Loosa na een teleurstellend debuut eerder dit jaar voor de eerste overwinning in de UFC. De partij was vrij gelijkwaardig in de eerste ronde totdat Loosa de timing van Fletcher door had.

Loosa wist Fletcher meerdere malen goed te raken en zodoende de ronde te pakken. In de tweede ronde kwam Fletcher tijdens een slagenwisseling uitstekend door en had hij Loosa behoorlijk aan het wankelen. Loosa liet zien een ijzeren kin te hebben en bleef wonderwel in de partij. Fletcher had zichzelf helemaal leeg geslagen en had niets meer over in de derde ronde. Die ronde zou ruim naar Loosa gaan en die pakte daarmee ook de verdiende unanimous decision overwinning.

Zeer laag vecht-IQ

Luis Saldaña zal de geschiedenisboeken ingaan als de vechter met het laagste vecht-IQ van de avond. Saldaña begon uitstekend aan de partij en wist Sean Woodson al vroeg in de partij knockdown te slaan. Saldaña gaf echter de voorkeur aan het feestvieren en liet Woodson bijkomen. Nadat hij hem vervolgens opnieuw neersloeg volgde Saldaña met een oerdomme illegale knie. Scheidsrechter Mike Beltan trok Saldaña van Woodson af die vervolgens op de Octagon feest ging vieren. Beltran was furieus en waarschuwde Saldaña en gaf hem een punt aftrek voor de illegale techniek.

Woodson gaf aan door te kunnen waardoor de partij verder ging. Saldaña leek vervolgens geen schim meer van de vechter die zo sterk begon. Hij vocht nog wel goed, maar kwam nooit meer in de buurt van een finish. De partij eindigde na drie ronden waarna de juryleden het gevecht moesten scoren. De partij eindigde onbeslist. Een jurylid zag de partij voor Woodson, een jurylid zag de partij voor Saldaña en een jurylid had het een gelijkspel. Het punt in mindering kwam Saldaña uiteindelijk heel duur te staan en kostte hem zijn overwinning.

Degelijk

Jared Gordon staat niet bepaald bekend om zijn spektakel, maar om zijn degelijkheid. De Amerikaan nam het op tegen de inmiddels 42-jarige Braziliaan Leonardo Santos. Het was voor de partij al duidelijk wat het gameplan was van beide mannen. Santos is een sterke BJJ-vechter en wilde het gevecht zo snel mogelijk naar de grond krijgen. Gordon kan zowel staand als op de grond vechten, maar wist dat hij staand in het voordeel zou zijn tegen de Braziliaan.

Gordon deed wat hij moest doen en hield het gevecht staand. Santos’ uithoudingsvermogen was ook niet meer wat het geweest was en liep eigenlijk de hele partij achter de feiten aan. Voor het publiek niet de meest aantrekkelijke partij, maar voor Gordon een uitstekende overwinning via unanimous decision tegen een gevaarlijke BJJ-vechter als Santos.

Exposed?

Marcin Tybura slaagde erin de Moldaviër Alexandr Romanov zijn eerste verliespartij van zijn professionele carrière toe te brengen. Echter leek het daar in het begin van de partij totaal niet op. Romanov domineerde de eerste ronde volledig en wist Tybura met een aantal ‘suplexen’ en harde stoten te domineren op de grond. Tybura landde geen enkele stoot in de eerste ronde en verloor deze dan ook. Keerpunt in de partij leek de trap naar het lichaam van Tybura. Romanov claimde dat die trap in zijn kruis kwam.

De beelden bewezen echter anders. Vanaf dat moment was het Tybura die druk zette en Romanov die achteruit liep. Tybura werd steeds sterker en trok zowel ronde twee als ronde drie naar zich toe. De enige mogelijkheid voor Romanov om zijn ongeslagen status te behouden was als de juryleden een 10-8 ronde voor hem scoorden in de eerste ronde. Een van de drie juryleden deed dat waardoor Tybura won via majority decision en zodoende Romanov zijn eerste verliespartij in zijn carrière opliep.

Eenvoudig

De grootste favoriet op de card was Tyson Pedro. De sterke Australiër nam het op tegen Harry Hunsucker. Een gevecht waar veel mensen voor aanvang van de partij al behoorlijk wat vraagtekens bij hadden. Hunsucker had immers alles behalve indruk gemaakt in de UFC. De Amerikaan verloor kansloos van zowel Tai Tuivasa als Justin Tafa en maakte de overstap van zwaargewicht naar licht-zwaargewicht.

De UFC matchte hem meteen tegen wederom een Australiër en een man met een knockout in zijn handen. Wederom was Hunsucker niet opgewassen tegen zijn opponent. Pedro wist na een minuut een perfecte stoot naar het lichaam te plaatsen en finishte het gevecht met een aantal stoten terwijl Hunsucker in elkaar zakte. Een verwachtte overwinning voor Pedro die naar boven kan kijken in de divisie. Voor Hunsucker lijkt het UFC avontuur erop te zitten.

Apart

De vraag voor de partij tussen Wu Yanan en Lucie Pudilova was duidelijk. Wat deed deze partij in vredesnaam op een UFC PPV card? Beide vrouwen kunnen alles behalve een goed record overleggen in de UFC en werden tot ieders verbazing drie dagen voor aanvang van het evenement gepromoveerd naar de main card. Pudilova had iets meer de overhand in de eerste ronde. De Tsjechische die terug werd gehaald door de UFC won ook de eerste ronde omdat ze meer deed dan Yanan.

In de tweede ronde trok Pudilova de lijn van de eerste ronde door zonder ook maar echt gevaarlijk te worden. Pudilova wist vervolgens met een mooie worp de Chinese op de grond te krijgen. Van daaruit besliste Pudilova de partij met rake ellebogen via TKO. Een goede comeback voor de Tsjechische die zodoende haar derde UFC overwinning pakte in acht partijen. Voor Yanan lijkt de UFC voorlopig een gesloten boek met maar een overwinning in zes partijen.

Cardiomachine

Als je praat over bantamgewicht en cardio dan heb je het waarschijnlijk over Merab Dvalishvili. Het Duracell konijn uit Georgië beschikt over een ongelooflijk groot uithoudingsvermogen waardoor hij de hele partij door druk kan zetten. Hij nam het op tegen MMA legende Jose Aldo. De Braziliaan stopte iedere takedown van de Georgiër, maar was in de tweede en derde ronde zelf veel te passief. Hierdoor was het Dvalishvili die puur door druk te zetten en Aldo tegen de kooi aan te zetten punten wist te pakken.

Aldo was wel in de eerste ronde zeer actief en maakte daardoor ook aanspraak om die ronde te pakken. Helaas voor de Braziliaan en ook voor het publiek in Salt Lake City dat op de hand was van Aldo won Dvalishvili met zijn druk zowel de tweede als derde ronde en daarmee de partij via unanimous decision. Dvalishvili zit in een moeilijk parket. Zijn trainingspartner Aljamain Sterling is de kampioen in de divisie en beide mannen willen absoluut niet tegen elkaar vechten.

Eigenaardig maar interessant

Het co-main event van de avond was een treffen tussen de Braziliaan Paulo Costa en voormalig kampioen Luke Rockhold. Costa verloor zijn laatste twee gevechten terwijl Rockhold liefst drie jaar niet vocht en zijn laatste overwinning in 2017 boekte. Het was een ongelooflijk rare en vermakelijke partij. Al snel werd duidelijk dat Rockhold niet meer de conditie had die hij jaren geleden wel had. Rockhold stond na ongeveer drie minuten al met zijn handen op de knieën. Maar ook Costa was niet in beste conditie en had ondanks dat Rockhold alle moeite had om te blijven staan niet het vernuft om de Amerikaan eruit te slaan.

Rockhold kwam een paar keer nog door met een keiharde stoot, maar Costa wist die aanvallen af te slaan. Uiteindelijk won Costa de partij terecht via unanimous decision.

Na afloop van het gevecht kondigde Rockhold het einde van zijn MMA carrière aan. Hij is te oud geworden zei de Amerikaan. Beide mannen kregen van de UFC de Fight of the Night bonus.

UFC-goud voor Engeland

Tijdens het main event vochten kampioen Kamaru Usman en Leon Edwards om de titel in de weltergewicht divisie. Usman won in 2015 (destijds op de prelims) van Leon Edwards. Voor Edwards was dat zijn laatste verlies in de UFC. Usman kon bij winst op Edwards voor de zesde maal achter elkaar zijn titel verdedigen en daarmee achter Georges St.Pierre (negen achtereenvolgende titelverdedigingen) op de tweede plaats aller tijden komen. Edwards begon echter goed aan de partij en wist Usman naar de grond te halen en zodoende de statistiek van 100% takedown defense in de UFC van Usman zijn resumé te halen.

Edwards zijn krachten sijpelden echter met de minuut weg en Usman werd steeds dominanter. Het leek er dan ook op dat Usman de partij uiteindelijk naar zich toe zou gaan trekken. Een minuut voor tijd draaide het gevecht echter volledig. Usman dook weg op een hoge trap van Edwards, maar dook naar de verkeerde kant. De trap landde perfect waardoor Usman zwaar knockout ging. Een ongekende prestatie van Edwards die hierdoor de tweede Engelse vechter ooit in de UFC wordt met een titel op zijn naam. Edwards brak eveneens de winstreak van Usman van liefst negentien partijen! Edwards kreeg uiteraard voor de overwinning de Performance of the Night bonus.

Voor alle uitslagen klik hier

Kijk naar UFC Paris

Volgende week is er geen UFC evenement. Echter is de organisatie op 3 september terug in Europa. Voor de eerste keer in de historie zal de UFC een evenement in Frankrijk organiseren. Decor is de Accor Arena te Parijs. Het main event is een zwaargewicht partij tussen voormalig interim kampioen Ciryl Gane en de Australiër Tai Tuivasa.

De previewshow begint zaterdagavond om 20.00u op Eurosport en discovery+ en wordt gepresenteerd door Neal Petersen live vanuit Parijs. Vaste analist Marloes Coenen & Stefan Struve zijn eveneens van de partij. Om 21.00u is het tijd voor de main card eveneens op Eurosport & discovery+.

De UFC Paris card

Main Card

- Ciryl Gane vs. Tai Tuivasa

- Robert Whittaker vs. Marvin Vettori

- Alessio Di Chirico vs. Roman Kopylov

- John Makdessi vs. Nasrat Haqparast

- Taylor Lapilus vs. Khalid Taha

- Charles Jourdain vs. Nathaniel Wood

Preliminary Card

- Zarah Fairn vs. Ailín Pérez

- Benoit St.Denis vs. Gabriel Miranda

- Nassourdine Imavov vs. Joaquin Buckley

- Ricardo Ramos vs. Danny Henry

- Fares Ziam vs. Michal Figlak

- Dustin Stoltzfus vs. Abus Magomedov

DANA WHITE’S CONTENDER SERIES WEEK 5

Voor de echte MMA liefhebber zit je ook woensdagochtend 02.00u goed bij Eurosport. Tien weken lang zenden we op discovery+ de Dana White’s Contender Series uit. Vijf partijen op een avond tussen tien vechters zonder UFC contract. Na afloop bepaald Dana White wie een UFC contract krijgt. Dit is de line-up van de vijfde week.

Zwaargewicht - Eduardo Neves vs. Michael Parkin

Weltergewicht - Amiran Gogoladze vs. Darrius Flowers

Vlieggewicht - Erisson Ferreira vs. Jesus Santos Aguilar

Bantamgewicht - Cameron Saaiman vs. Josh Wang-Kim

Strogewicht(v) - Rayanne Amanda vs. Denise Gomes

