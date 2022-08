Mentaal sterker

Rockhold heeft al drie jaar niet gevochten, maar wel continu doorgetraind. De ex-kampioen denkt dat hij sterker is geworden. Ook op mentaal vlak. Een partij tegen iemand als Paulo Costa zet je mentaal aan het denken. Je overdenkt ook je carrière tijdens een trainingskamp. Maar nu Rockhold tijdens Fight Week is heeft hij die gevoelens niet en is hij er klaar voor.

Ex-kampioen Luke Rockhold keert eindelijk terug in de Octagon Foto: Getty Images

Costa is onzeker

Volgens Rockhold heeft hij juist het idee dat Costa twijfels heeft aan zichzelf. De Amerikaan zegt dat Costa slecht met tegenslagen om kan gaan zoals we recent gezien hebben. Hij kwam veel te zwaar aan tijdens zijn meest recente partij tegen Vettori. En ook heeft Rockhold echt moeten pushen voor deze partij. De UFC is ook zeer scherp aan het opletten dat Costa zijn streefgewicht haalt. Rockhold laat zich iedere dag erover bijpraten aangezien hij niet gaat afzien om gewicht te maken als Costa ook niet hetzelfde doet.

Paulo Costa moet winnen om kans te blijven maken op een titelgevecht in de nabije toekomst Foto: Getty Images

Foutje

Rockhold vocht zelf zijn laatste partij in het licht-zwaargewicht. Gaandeweg het proces kwam Rockhold erachter dat hij dat gewicht niet kon vasthouden en hij terug moest naar het middengewicht. Rockhold is geen vechter die het van zijn power en kracht moet hebben, maar meer van lichtvoetigheid en ritme. Vandaar dat licht-zwaargewicht ook een ‘one and done’ was.

Liefde voor de sport hervonden

Rockhold was zijn liefde voor de sport verloren. Dit gebeurde nadat hij de titel won tegen Chris Weidman. Je werkt als vechter toe naar de top. En toen hij eenmaal daar was moest hij weer andere manieren vinden om zich verder te ontwikkelen. Rockhold was te geforceerd op zoek naar openingen in een partij waardoor hij ook openingen voor zijn tegenstanders creëerde en daarvoor betaalde hij de prijs. Nu weet hij dat hij terug moet naar zijn oude manier van vechten. Focussen en de finish vanzelf laten komen en niet forceren.

Luke Rockhold hoopt oude tijden doen te herleven Foto: Getty Images

Voor zichzelf

Rockhold is duidelijk over zijn mindset. Hij doet dit puur en alleen voor zichzelf. Hij wil aan zichzelf bewijzen dat hij nog altijd goed genoeg is om dit te kunnen doen. Hij is 37 jaar en weet dat als het moet gebeuren dat het nu moet gebeuren. Dit is de mogelijkheid om weer helemaal terug te komen.

Moeilijke periode

Rockhold zat in een zeer vervelende relatie waardoor zijn levensstijl ook niet goed was. Rockhold was zich aan het voorbereiden op het vaderschap, maar uiteindelijk kozen Rockhold en zijn inmiddels ex-vriendin voor abortus. Een zeer ingrijpende beslissing. Rockhold zegt dat hij inmiddels zeven maanden sober is en hij weer vol gericht is op het MMA.

Luke Rockhold praat met de media Foto: Getty Images

Fantastisch team

Voor Rockhold is het belangrijk dat hij ook een goede band heeft met zijn team. Hij is heel blij met zijn coach Jason Parillo en zijn teamgenoten Mackenzie Dern en Marlon Vera. Alles valt op dit moment op zijn plaats voor Rockhold. Zowel fysiek als mentaal. Parillo is daar heel belangrijk bij zegt Rockhold. Parillo is eerlijk en vraagt hem ook of hij nog altijd dezelfde killer is en kan zijn die hij destijds was.

Neppe vechters

Rockhold ergert zich aan de huidige cultuur in het jiu-jitsu. Volgens de Amerikaan noemen ze zich allemaal vechters, maar trainen ze alleen maar en gebruiken ze ook vaak anabolen. Wanneer deze mensen worden uitgedaagd tot een gevecht dan rennen ze allemaal weg. Rockhold vind het verschrikkelijk. Mensen moeten zichzelf meer testen in het vechten. Dat is ook waar Rockhold naar uitkijkt in de partij tegen Costa.

