Bekijk hieronder de resultaten. (Let op iedere vechter mag standaard 1lbs over het contractuele gewicht zitten, alleen voor titelgevechten moet je het precieze gewicht halen)

Wil je meer informatie over de Main Card. Check dan hier onze uitgebreide preview. Check eveneens een exclusief interview met Luke Rockhold

Ad

UFC UFC 278 | De langverwachte rematch tussen kampioen Usman en Edwards + meer zie je live op discovery+ 15 UUR GELEDEN

Main Card

- Kamaru Usman (170 lbs) vs. Leon Edwards (170 lbs)

- Paulo Costa (185.5 lbs) vs. Luke Rockhold (185.5 lbs)

- Jose Aldo (136 lbs) vs. Merab Dvalishvili (136 lbs)

- Wu Yanan (136 lbs) vs. Lucie Pudilová (135.5 lbs)

- Tyson Pedro (205.5 lbs) vs. Harry Hunsucker (204.5 lbs)

Preliminary Card

- Marcin Tybura (252.5 lbs) vs. Alexandr Romanov (239.5 lbs)

- Leonardo Santos (156 lbs) vs. Jared Gordon (155.5 lbs)

- Sean Woodson (146 lbs) vs. Luis Saldaña (145.5 lbs)

- Amir Albazi (126 lbs) vs. Francisco Figueiredo (125.5 lbs)

Early Preliminary Card

- AJ Fletcher (170.5 lbs) vs. Ange Loosa (170.5 lbs)

- Aoriqileng (136 lbs) vs. Jay Perrin (136 lbs)

- Daniel Da Silva (126 lbs) vs. Victor Altamirano (125 lbs)

Waar kijk je UFC 278?

De previewshow begint zondagochtend om 03.00u op discovery+ en wordt gepresenteerd door Nesim El Ahmadi. Vaste analist Marloes Coenen & Stefan Struve zijn eveneens van de partij. Om 04.00u is het tijd voor de main card eveneens op discovery+.

UFC UFC 278 | "Ik wil mezelf bewijzen puur en alleen voor mezelf en voor niemand anders" - Luke Rockhold GISTEREN OM 01:18