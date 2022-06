Het evenement wordt gehouden in de Vivint Arena. De UFC maakte het nieuws officieel tijdens de UFC 275 PPV afgelopen nacht.

Koning

Kamaru Usman is de pound-for-pound koning en de weltergewicht kampioen van de UFC. Usman kwam voor het eerst bij het grote publiek in beeld in 2015 tijdens het 21ste seizoen van The Ultimate Fighter. Usman won dat seizoen en bezorgde daarmee de overwinning voor zijn team The Blackzilians tegen American Top Team. In zijn tweede partij voor de UFC vocht de Nigeriaan tegen Leon Edwards. Usman wist met zijn dominante worstelen de partij te winnen. De stijl van Usman werd echter door veel mensen gezien als saai waardoor echte tegenstanders van formaat niet aan de Nigeriaan werden gegeven.

De P4P koning Kamaru Usman Foto: Getty Images

Uiteindelijk kon de UFC niet meer om hem heen. Na overwinningen op Demian Maia en voormalig kampioen Rafael Dos Anjos kreeg Usman zijn titelgevecht tegen kampioen Tyron Woodley. Usman domineerde Woodley volledig en won zodoende via unanimous decision de titel. Usman zou vervolgens alleen maar beter worden en wist inmiddels al vijf keer zijn titel met succes te verdedigen. Colby Covington (2x), Jorge Masvidal (2x) en Gilbert Burns konden de Nigeriaan niet stoppen. Nu krijgt Leon Edwards de kans om de ongenaakbare Usman te verslaan. Het zal een hele kluif worden om de winstreak van 19(!!) partijen te doorbreken.

Underrated

Edwards is een man die eigenlijk een hele onopvallende weltergewicht is. Edwards heeft in de afgelopen jaren echter wel stappen weten te maken in zijn carrière. De Engelsman tekende in 2014 bij de UFC en liep gelijk tegen een verlies aan tegen Claudio Silva. Vervolgens won de voormalig BAMMA kampioen tweemaal, maar kwam hij te kort tegen de man waar hij nu weer tegen gaat vechten. Vanaf dat moment is er een knopje omgegaan bij de Engelsman. Edwards stapelde de overwinningen op. Onder meer Vicente Luque, Donald Cerrone, Bryan Barberena en Gunnar Nelson werden verslagen.

Kan Leon Edwards na Michael Bisping de tweede Engelse UFC kampioen worden? Foto: Getty Images

Edwards vocht vervolgens in juli 2019 voor het eerst in vier jaar weer eens in de Verenigde Staten. Edwards won van voormalig kampioen Rafael Dos Anjos via unanimous decision. Uiteindelijk werd in 2021 een no-contest gevochten tegen Belal Muhammad die in verband met een oogblessure niet verder kon. Echter won Edwards in zijn meest recente partij na vijf ronden van Nate Diaz. UFC president Dana White beloofde Edwards vervolgens een titelgevecht tegen Kamaru Usman. Usman raakte echter geblesseerd waardoor Edwards tot augustus zal moeten wachten.

UFC 278

- Kamaru Usman vs. Leon Edwards

- Paulo Costa vs. Luke Rockhold

- Sean Woodson vs. Luis Saldaña

- Aoriqileng vs. Jay Perrin

- Jake Hadley vs. Victor Altamirano

