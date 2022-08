Eerder maakte in het co-main event voormalig middengewicht kampioen Luke Rockhold zijn comeback in de UFC tegen de Braziliaan Paulo Costa. Tot slot maakte ook MMA legende Jose Aldo zijn opwachting in het bantamgewicht tegen de Georgiër Merab Dvalishvili.

Bekijk hieronder alle uitslagen.

Ad

Main Card

- Leon Edwards def. Kamaru Usman via KO (Head Kick) – R5, 4:04.

- Paulo Costa def. Luke Rockhold via UD (30-27, 30-27, 30-27).

- Merab Dvalishvili def. Jose Aldo via UD (29-28, 29-28, 30-27).

- Lucie Pudilova def. Wu Yanan via TKO (Elbows) – R2, 4:04.

- Tyson Pedro def. Harry Hunsucker via TKO (Punches) – R1, 1:05.

UFC UFC 278 | Top 5 Meest Memorabele Momenten 2 UUR GELEDEN

Preliminary Card

- Marcin Tybura def. Alexandr Romanov via MD (29-28, 29-28, 28-28).

- Jared Gordon def. Leonardo Santos via UD (30-27, 30-27, 30-27).

- Sean Woodson vs. Luis Saldana ends in a Split Draw (29-27, 27-29, 28-28).

- Ange Loosa def. A.J. Fletcher via UD (29-27, 29-28, 29-28).

Early Preliminary Card

- Amir Albazi def. Francisco Figueiredo via Submission (RNC) – R1, 4:34.

- Aoriqileng def. Jay Perrin via UD (29-28, 29-28, 29-28).

- Victor Altamirano def. Daniel Da Silva via TKO (Punches) – R1, 3:39

De UFC geef na ieder evenement ook bonussen weg van 50.000 dollar. Bekijk deze hieronder.

Fight of the Night: Paulo Costa vs. Luke Rockhold

Performance of the Night: Victor Altamirano & Leon Edwards

UFC UFC 278 | Edwards wint via legendarische headkick knockout 2 UUR GELEDEN