UFC Chief Business Officer Hunter Campbell vertelde het nieuws aan Brett Okamoto van ESPN. Inmiddels hebben beide vechters laten weten dat ze uitkijken naar de partij.

De laatste keer?

Voor Nate Diaz gaat het waarschijnlijk zijn laatste gevecht worden in de UFC. De Amerikaan vecht al sinds 2007 voor de UFC. Diaz won destijds The Ultimate Fighter seizoen 5. Nate is net als zijn broer Nick niet weg te denken uit het MMA. Diaz vocht eenmaal in zijn UFC carrière voor de titel. Dat was in 2012 toen hij te kort kwam tegen Benson Henderson.

Nate Diaz na zijn epische overwinning tegen Conor McGregor Foto: Getty Images

Diaz stond eigenlijk altijd in de schaduw van zijn oudere broer Nick, maar kruipte daar uit na zijn overwinning tegen de Ier Conor McGregor. Diaz werd een van de meest bekende vechters voor zowel hardcore als casual fans van de sport. Diaz verloor zijn laatste twee partijen. Zijn laatste overwinning dateert van drie jaar terug toen hij ex-kampioen Anthony Pettis de baas was. Nu wacht de ongeslagen Chimaev.

Toekomstige superster?

Chimaev is volgens velen de nieuwe superster van de UFC. De Zweed van Tsjetsjeense afkomst maakte in 2020 zijn debuut voor de UFC. Hij ging op goed geluk naar Abu Dhabi in de hoop dat hij iemand kon vervangen mocht er zich een blessure voordoen. Dit gebeurde en de rest is inmiddels geschiedenis. Chimaev maakte korte metten met John Phillips, Rhys McKee en Gerald Meerschaert en kreeg van de UFC een contenderpartij aangeboden tegen Leon Edwards.

Khamzat Chimaev treft Nate Diaz Foto: Getty Images

Chimaev kreeg vervolgens door COVID-19 ernstige gezondheidsproblemen en dacht zelfs eraan om te stoppen. Uiteindelijk kwam hij terug en won hij via submission van Li Jingliang en eerder dit jaar in een epische partij van Gilbert Burns. Nu wacht dus de 'Stockton Badboy' Nate Diaz.

UFC 279

- Khamzat Chimaev vs. Nate Diaz

- Irene Aldana vs. Macy Chiasson

- Shamil Abdurakhimov vs. Jailton Almeida

- Norma Dumont vs. Danyelle Wolf

- Chad Anheliger vs. Alatengheili

- Elise Reed vs. Melissa Martinez

