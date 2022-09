We beginnen zoals altijd met de prelims.

Eerste overwinning

De avond werd geopend door twee vechters in de weltergewicht divisie die beiden op zoek waren naar hun eerste overwinning in de UFC. Darian Weeks nam het op tegen Yohan Lainesse. Het was een zeer gelijkwaardige partij waar beide atleten goede momenten hadden. Een finish kwam er niet waardoor het gevecht naar de scorekaarten ging.

Lainesse had twee van de drie juryleden aan zijn kant waardoor hij won via split decision. Voor Weeks zijn derde verliespartij op rij. Het zou, ondanks een goed gevochten partij, weleens het einde van de Amerikaan in de UFC kunnen zijn.

Tegenvaller

Melissa Martinez is een Mexicaanse atlete die de UFC werd binnengehaald als een groot talent voor de toekomst. De ongeslagen vechtster nam het op tegen de Amerikaanse Elise Reed. In de Octagon leek Martinez echter alles behalve een ongeslagen vechtster. Martinez had het moeilijk tegen Reed die tot dusver nauwelijks indruk had gemaakt in de UFC.

Reed pakte de eerste ronde na een knockdown vroeg in de partij. Martinez kwam vervolgens terug in de tweede ronde. Uiteindelijk wist Reed de laatste ronde te winnen en zodoende de partij. Een knappe overwinning van Elise Reed die hiermee haar UFC verblijf voorlopig gered heeft.

Sterk

Powerhouse Alatengheili wist wederom een goede prestatie neer te zetten. De Tibetaan was over drie ronden te sterk voor de Canadees Chad Anheliger. Alatengheili vocht sterk en wist met zijn stand-up voor veel problemen te zorgen bij de ervaren Anheliger.

De Canadees kon nauwelijks in zijn spel komen waardoor hij eigenlijk de hele partij achter de feiten aanliep. Alatengheili won de partij overtuigend en zonder al teveel moeite via unanimous decision.

Betere striking

De afsluiter van de early prelims was een gevecht in het vedergewicht tussen Norma Dumont en Danyelle Wolf. Dumont is een vrij goede atlete, maar ongelooflijk inconsistent. Wolf daarentegen komt uit het boksen en vocht pas haar tweede professionele MMA partij van haar carrière. Het verschil in ervaring was dan ook zeer duidelijk te zien.

Dumont was vanaf het begin van het gevecht de betere vechtster. Wolf kon het tempo niet tot nauwelijks bijbenen en misschien wel verrassender, Dumont was qua stand-up beter dan Wolf. De partij ging over de volle vijftien minuten waarna Dumont unaniem werd uitgeroepen tot winnaar.

Beast Boy

Als we het over echte publiekslievelingen hebben dat mag Chris Barnett niet ontbreken. De sympathieke Amerikaan die voor Spanje uitkomt vocht zijn vierde partij in de UFC en deed dat tegen Jake Collier. Barnett was al vroeg in de partij in moeilijkheden tegen de op papier sterkere Collier. Barnett ging neer, maar wist in de partij te blijven. Uiteindelijk raakten beide mannen in de tweede ronde vermoeit na een aantal slagenwisselingen.

Barnett wist vervolgens in een scramble bovenop te komen en in mount te gaan zitten. Barnett rook zijn kans en finishte Collier met een paar harde stoten via TKO. Het publiek ging uit zijn dak en Barnett uiteraard ook. Helaas voor Barnett woog hij iets te zwaar op de weging waardoor hij niet in aanmerking kwam voor een Performance of the Night bonus.

Vreemde partij

Bij ingang van de partij tussen Denis Tiuliulin en Jamie Pickett wisten beide mannen dat ze iets moesten laten zien in de Octagon. Zowel de Rus als de Amerikaan hadden nog niet veel laten zien tot dusver in de Octagon. De eerste ronde was vrij gelijkwaardig en moeilijk te scoren. Tiuliulin maakte zowel in de eerste als tweede ronde een illegale trap naar het kruis van Pickett.

Scheidsrechter Mike Beltran gaf Tiuliulin bij de tweede keer een punt in aftrek. Iets wat zeer significant zou kunnen zijn mocht de partij naar de jury gaan. Tiuliulin moet dit ook gedacht hebben en vocht de tweede ronde met meer druk vooruit. Pickett bezweek vlak voor het einde van de tweede ronde onder de druk en werd via TKO gefinisht. Voor Denis Tiuliulin zijn eerste overwinning in de UFC.

Fenomeen

Jailton Almeida wil zowel in de lichtzwaargewicht divisie als in de zwaargewicht divisie vechten. De Braziliaan vocht afgelopen nacht op een afgesproken gewicht van 220 pond tegen de ongeslagen nieuwkomer Anton Turkalj. Turkalj viel twee weken geleden in voor Shamil Abdurakhimov die in verband met visumproblemen niet kon aantreden.

Turkalj die normaal zelf de worstelaar is kreeg van Almeida een soort koekje van eigen deeg. De Braziliaan nam Turkalj meteen mee naar de grond en domineerde daar de partij. Uiteindelijk pakte Almeida via Rear Naked Choke submission in de eerste ronde de overwinning. Het leverde de Braziliaan de Performance of the Night bonus op van 50.000 dollar.

Erosa 2.0

Julian Erosa lijkt zijn plek in de UFC eindelijk te hebben gevonden. De Amerikaan vocht afgelopen nacht tegen de favoriete Hakeem Dawodu. Dawodu kwam bij de weging te zwaar aan en moest een deel van zijn gage afstaan aan Erosa. Wat er aan de hand was in de Octagon met Dawodu was niet duidelijk, maar hij vocht verre van goed en was zichzelf niet.

Erosa daarentegen vocht een beresterke wedstrijd en domineerde de partij zowel staand als op de grond tegen het Canadese talent. Na vijftien minuten was het dan ook overduidelijk dat Julian Erosa de partij via unanimous decision naar zich toetrok. Een van de beste overwinningen van ‘Juicy J’ in de UFC.

Eindelijk!

De main card werd geopend met een partij tussen twee mannen die zeer wisselvallig presteren binnen de UFC. Johnny Walker kon een overwinning erg goed gebruiken, maar dit was ook het geval voor Ion Cutelaba. Walker moest zijn plek in de rankings verdedigen en leek al snel weer aan de verkeerde kant van de score te komen. Cutelaba wist in voordelige positie echter weinig te doen met de Braziliaan.

Walker die bekend staat om zijn striking initieerde vervolgens verrassend het grondgevecht. Ook Cutelaba moet hiervan geschrokken zijn aangezien de Moldaviër weinig tot niets wist terug te doen. Walker pakte de Rear Naked Choke submission en daarmee ook de Performance of the Night bonus van 50.000 dollar. En nog belangrijker voor Walker, hij blijft in de rankings staan en weet eindelijk weer eens overtuigend te winnen in de UFC.

Ongelooflijk

Irene Aldana moest haar plek in de top-5 van de divisie verdedigen tegen Macy Chiasson. Aldana die bekend staat om haar goede stand-up liet ook zien op de grond uit de voeten te kunnen. De Mexicaanse leek een Armbar te hebben in de eerste ronde. Chiasson tikte eenmaal af op het been van Aldana, maar de scheidsrechter zag het niet. De partij ging verder waardoor er ook een tweede ronde kwam. In die ronde nam Chiasson over en wist ze het gevecht gelijk te trekken.

Chiasson leek ook meer in de tank te hebben en was ook in de derde ronde met haar grondspel de sterke vechtster. Met nog een halve ronde te gaan wist Aldana letterlijk uit het niets vanaf haar rug een hieltrap/upkick op de lever van Chiasson te plaatsen. Chiasson ging neer en kon niet meer verder. Een ongelooflijke comeback en een van de mooiste en raarste finishes ooit in de divisie. Aldana hield er de Performance of the Night bonus aan over.

Controverse

Li Jingliang en Daniel Rodriguez staan beiden bekend om hun striking. Dit werd dan ook verwacht afgelopen nacht toen beide mannen elkaar troffen in de Octagon. Beide vechters vochten een verdienstelijke partij waar zowel Rodriguez als Jingliang de nodige punten wisten te scoren met hun technieken. Optisch leek Jingliang in het voordeel omdat hij continu druk zette en vooruit vocht.

Echter qua statistieken was het Rodriguez die Jingliang zowel in de tweede als derde ronde qua geraakte stoten de baas was. Het gevecht ging naar de scorekaarten. Rodriguez had twee juryleden aan zijn kant waardoor hij won via split decision. Dit tot verbazing van Jingliang en veel mensen in het publiek die vonden dat de Chinees had gewonnen. Het was echter een zeer close gevecht dat beide kanten op kon gaan.

Briljant

Khamzat Chimaev heeft zich in drie dagen tijd bij veel MMA liefhebbers niet erg geliefd gemaakt. De Zweedse-Tsjetsjeen kwam veel te zwaar binnen tijdens de wegingen waardoor de partij tegen Nate Diaz niet doorging en de UFC alles moest omgooien. Chimaev vocht hierdoor tegen Kevin Holland. Holland was bezig aan een mooie reeks in de UFC, maar iedereen wist dat de stijl van Chimaev net de stijl is die Holland totaal niet ligt.

En dat bleek ook wel tijdens de partij. Chimaev door gelijk naar de benen van Holland en haalde hem naar de grond. Holland probeerde van alles om weg te komen, maar kwam simpelweg te kort tegen de betere vechter. Chimaev finishte de partij via D’Arce Choke submission in de eerste ronde en weigerde berouw te tonen voor het fiasco tijdens de wegingen. Iets wat hem alleen maar op nog meer boe-geroep van het publiek kwam te staan. Feit is wel dat hij ongeslagen blijft na wederom een goede overwinning.

Twee legendes

Nate Diaz liet voor de partij al weten dat hij wil overstappen naar het boksen en dit voorlopig zijn laatste partij in de UFC zou worden. Tegenstander Tony Ferguson keerde voor het eerst sinds 2011 terug in het weltergewicht nadat hij jaren probeerde te vechten voor de lichtgewicht titel. De partij tussen beide mannen was zowel leuk als raar om naar te kijken. Je had toch echt het gevoel dat beide vechters een aantal jaren te laat tegenover elkaar in de Octagon stonden. De eerste twee ronden waren vrij gelijkwaardig, maar de cardio van Diaz leek uiteindelijk de doorslaggevende factor te gaan worden.

Ferguson werd behoorlijk moe en ging voor een slappe takedown in de vierde ronde. Diaz pakte gelijk het hoofd van Ferguson en finishte hem via een Guillotine Choke submission. Diaz kreeg de Performance of the Night bonus en liet na afloop weten voorlopig geen nieuw contract te tekenen bij de UFC, maar sloot een terugkeer niet uit. Sterke nog, hij wil over een tijdje terugkeren en de titel winnen.

Bekijk alle uitslagen hier

Kijk naar UFC Vegas 60

Volgende week keert de UFC terug naar het UFC APEX te Las Vegas waar in het main event voormalig interim bantamgewicht titeluitdager Cory Sandhagen zijn plek in de rankings moet verdedigen tegen het Chinese fenomeen Song Yadong.

De previewshow begint zondagochtend om 00.00u op discovery+ en wordt gepresenteerd door Nesim El Ahmadi. Vaste analist Marloes Coenen is eveneens van de partij. Om 01.00u is het tijd voor de main card eveneens op discovery+.

De complete card van UFC Vegas 60

Main Card

- Cory Sandhagen vs. Song Yadong

- Sodiq Yusuff vs. TBA

- Chidi Njokuani vs. Gregory Rodrigues

- Andre Fili vs. Bill Algeo

- Joe Pyfer vs. Alen Amedovski

- Tanner Boser vs. Rodrigo Nascimento

Preliminary Card

- Anthony Hernandez vs. Marc-André Barriault

- Damon Jackson vs. Pat Sabatini

- Trevin Giles vs. Louis Cosce

- Aspen Ladd vs. Sara McMann

- Loma Lookboonmee vs. Denise Gomes

- Trey Ogden vs. Daniel Zellhuber

- Mariya Agapova vs. Gillian Robertson

- Tony Gravely vs. Javid Basharat

- Nikolas Motta vs. Cameron VanCamp

DANA WHITE’S CONTENDER SERIES WEEK 8

Voor de echte MMA liefhebber zit je ook woensdagochtend 02.00u goed bij Eurosport. Tien weken lang zenden we op discovery+ de Dana White’s Contender Series uit. Vijf partijen op een avond tussen tien vechters zonder UFC contract. Na afloop bepaald Dana White wie een UFC contract krijgt.

Dit is de line-up van de achtste week.

Bantamgewicht - Farid Basharat vs. Alan Begosso

Middengewicht - Ikram Aliskerov vs. Mario Sousa

Lichtgewicht - Malik Lewis vs. Trevor Peek

Vlieggewicht(v) - Bruna Brasil vs. Marnic Mann

Bantamgewicht - Daniel Marcos vs. Brandon Lewis

