Eveneens maakte ook Khamzat Chimaev zijn opwachting. Hij nam het op tegen Kevin Holland op een afgesproken gewicht van 180 pond. Tot slot stonden ook Li Jingliang en Daniel Rodriguez tegenover elkaar op een afgesproken gewicht van 180 pond.

Bekijk hieronder alle uitslagen.

Main Card

- Nate Diaz def. Tony Ferguson via Submission (Guillotine Choke) – R4, 2:52.

- Khamzat Chimaev def. Kevin Holland via Submission (D’Arce Choke) – R1, 2:13.

- Daniel Rodriguez def. Li Jingliang via SD (29-28, 28-29, 29-28).

- Irene Aldana def. Macy Chiasson via TKO (Heel Kick to the Liver) – R3, 2:21.

- Johnny Walker def. Ion Cutelaba via Submission (RNC) – R1, 4:37.

Preliminary Card

- Julian Erosa def. Hakeem Dawodu via UD (30-27, 30-27, 30-27).

- Jailton Almeida def. Anton Turkalj via Submission (RNC) – R1, 4:27.

- Denis Tiuliulin def. Jamie Pickett via TKO (Strikes) – R2, 4:52.

- Chris Barnett def. Jake Collier via TKO (Punches) – R2, 2:24.

Early Preliminary Card

- Norma Dumont def. Danyelle Wolf via UD (30-27, 30-27, 30-26).

- Alatengheili def. Chad Anheliger via UD (30-27, 30-27, 30-27).

- Elise Reed def. Melissa Martinez via UD (29-28, 29-28, 29-28).

- Yohan Lainesse def. Darian Weeks via SD (29-28, 28-29, 29-28).

De UFC geef na ieder evenement ook bonussen weg van 50.000 dollar. Bekijk deze hieronder.

Fight of the Night:

Performance of the Night:

