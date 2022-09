Chimaev is ongeslagen namelijk en lijkt af te stevenen op een titelgevecht. Diaz daarentegen heeft een haat-liefdeverhouding met de UFC en vecht zijn laatste partij van zijn lopende contract. Een overwinning van Chimaev geef hem alleen maar meer kans om op korte termijn voor de titel te vechten, maar hoe zeker is dat nadat Kamaru Usman zijn titel verloor aan Leon Edwards en er dus waarschijnlijk een derde partij tussen beide mannen komt. En wat als Diaz wint? Diaz is niet van plan om bij de UFC te blijven. Voor de UFC kan de partij tussen beide vechters nog weleens vervelend uitpakken.

Nieuwe superster

Chimaev is volgens velen de nieuwe superster van de UFC. De Zweed van Tsjetsjeense afkomst maakte in 2020 zijn debuut voor de UFC. Hij ging op goed geluk naar Abu Dhabi in de hoop dat hij iemand kon vervangen mocht er zich een blessure voordoen. Dit gebeurde en de rest is inmiddels geschiedenis. Chimaev maakte korte metten met John Phillips, Rhys McKee en Gerald Meerschaert en kreeg van de UFC een contenderpartij aangeboden tegen (inmiddels kampioen) Leon Edwards.

Khamzat Chimaev treft Nate Diaz Foto: Getty Images

Chimaev kreeg vervolgens door COVID-19 ernstige gezondheidsproblemen en dacht zelfs eraan om te stoppen. Uiteindelijk kwam hij terug en won hij via submission van Li Jingliang en eerder dit jaar in een epische partij van Gilbert Burns. Het was de eerste keer dat Chimaev echt tegenstand voelde in de UFC. Echter wist hij dus de partij naar zich toe te trekken. Nu wacht dus de 'Stockton Badboy' Nate Diaz.

De laatste keer Nate Diaz in de UFC?

Voor Nate Diaz gaat het waarschijnlijk zijn laatste gevecht worden in de UFC. De Amerikaan vecht al sinds 2007 voor de UFC. Diaz won destijds The Ultimate Fighter seizoen 5. Nate is net als zijn broer Nick niet weg te denken uit het MMA. Diaz vocht eenmaal in zijn UFC carrière voor de titel. Dat was in 2012 toen hij te kort kwam tegen Benson Henderson.

Nate Diaz na zijn epische overwinning tegen Conor McGregor Foto: Getty Images

Diaz stond eigenlijk altijd in de schaduw van zijn oudere broer Nick, maar kruipte daar uit na zijn overwinning tegen de Ier Conor McGregor. Diaz werd een van de meest bekende vechters voor zowel hardcore als casual fans van de sport. Diaz verloor zijn laatste twee partijen. Zijn laatste overwinning dateert van drie jaar terug toen hij ex-kampioen Anthony Pettis de baas was. Nu wacht de ongeslagen Chimaev.

Chinese topper

Voordat de Weili Zhang’s en Song Yadong’s van deze wereld de UFC binnenkwamen was Li Jingliang de meest populaire vechter uit China. Jingliang kwam als Legend FC kampioen in 2014 over naar de UFC. Jingliang had in het begin van zijn UFC carrière veel moeite met het grondvechten. Iets wat nog altijd wel een achilleshiel is van de Chinees. In de periode van 2016 tot 2019 had Jingliang zijn beste UFC run met zeven overwinningen in acht partijen. Dit leverde de Chinees ook een plaats in de weltergewicht rankings op. Jingliang verloor vervolgens nipt van Neil Magny waardoor hij een plaats in de top 10 op dat moment misliep.

De Chinese ster Li Jingliang moet zijn plek in de rankings verdedigen Foto: Getty Images

Jingliang baarde echter opzien in 2021 door de terugkerende Santiago Ponzinibbio ongenadig hard knockout te slaan. Buiten een Performance bonus leverde het Jingliang een partij op tegen de ongeslagen Khamzat Chimaev. Helaas voor Jingliang etaleerde Chimaev wederom de achilleshiel van de Chinees. Jingliang verloor via submission in de eerste ronde en moest ongeveer twee maanden geleden zijn plek in de rankings verdedigen tegen Muslim Salikhov. Jingliang had het moeilijk in de eerste ronde, maar nam de partij over in het vervolg en finishte Salikhov via KO in de tweede ronde. Nu krijgt Jingliang de kans om het op te nemen tegen een grote naam als Tony Ferguson.

Nieuwe divisie

De man die op de meest onorthodoxe manieren traint en vecht is misschien wel Tony Ferguson. De Amerikaan is sinds het winnen van The Ultimate Fighter 13 niet meer weg te denken uit de UFC. Ferguson verloor in zijn vierde UFC partij van Michael Johnson, maar zou vervolgens een ongekende winstreak neerzetten van twaalf partijen. Tijdens deze gevechten werd onder meer gewonnen van Edson Barboza, Rafael Dos Anjos, Anthony Pettis en Donald Cerrone. Ook pakte Ferguson de interim titel door Kevin Lee te verslaan. Mede door blessures van zowel Khabib Nurmagomedov als Tony Ferguson vochten beide mannen nooit tegen elkaar.

Tony Ferguson moet proberen zijn losing streak te doorbreken Foto: Getty Images

De geplande partijen werden nooit tegen elkaar gevochten waardoor Ferguson nooit voor de ‘unified’ titel vocht. Ferguson zag in mei 2020 zijn winstreak gebroken worden door Justin Gaethje. Ferguson heeft sindsdien niet meer het niveau kunnen halen van zijn winstreak van twaalf partijen. Ferguson verloor kansloos van zowel Charles Oliveira als Beneil Dariush en moest eerder dit jaar winnen van Michael Chandler om relevant te blijven in de divisie. Ferguson begon goed, maar ging zwaar knockout in de tweede ronde. Ferguson heeft nu besloten over te stappen naar de weltergewicht divisie. Hierin treft hij top-15 vechter Li Jingliang. Ferguson vocht alleen tijdens zijn UFC-debuut in de weltergewicht divisie. Dit was tijdens de TUF finale in 2011.

Praatgrage publiekslieveling

Holland is een publiekslieveling. De Amerikaan kwam bij het grote publiek voor het eerst op de radar tijdens het eerste seizoen van de Dana White’s Contender Series. Holland won zijn partij, maar kreeg geen contract. Dana White ergerde zich groen en geel aan het continue gepraat van Holland in de Octagon. Twee maanden na de partij van Holland had White een tegenstander nodig om het op te nemen tegen Thiago Santos. De matchmakers belden iedereen die een contract hadden gewonnen, maar niemand accepteerde de partij. Dana White zei: “Call big mouth, let’s see if he takes that fight”. Holland nam de partij aan en wist Santos drie ronden partij te geven. Hij verloor echter wel via unanimous decision. Dana White was om en gaf Holland een contract en de rest is geschiedenis.

Kevin Holland heeft altijd lol in de Octagon Foto: Getty Images

Holland won acht van zijn daarop volgende negen partijen. Onder meer de legendarische ‘Jacaré’ Souza werd via knockout verslagen. Na een winstreak van vijf partijen te hebben opgebouwd in 2020 kreeg Holland te maken met sterkere competitie. Holland die geen sterke groundgame heeft verloor kansloos van zowel Derek Brunson als Marvin Vettori. Nadat vervolgens een no-contest werd gevochten tegen Kyle Daukaus maakte Holland eindelijk de overstap naar het weltergewicht. Tijdens zijn debuut eerder dit jaar werd gewonnen via TKO in de tweede ronde van Alex Oliveira. Holland zou vervolgens in juni ook winnen van Tim Means. Means werd via een D’Arce Choke submission gefinisht nadat Means al wankelde op zijn benen. Holland kan bij een overwinning een plek in de top-15 veiligstellen.

Ondergewaardeerde sloper

Daniel Rodriguez won in 2019 zijn gevecht tijdens de Dana White’s Contender Series. De Amerikaan won via unanimous decision van Rico Farrington, maar wist Dana White niet te overtuigen. Nadat vervolgens in het regionale circuit een titel werd gewonnen kreeg Rodriguez alsnog een belletje van de UFC of hij een invalpartij tegen Tim Means kon aannemen. Rodriguez accepteerde de uitdaging en vocht in de ‘achtertuin’ van Means een goede partij. Rodriguez won via Guillotine Choke submission in de tweede ronde en kreeg de Performance of the Night bonus van 50.000 dollar. Rodriguez wist met zijn attractieve en agressieve manier van vechten behoorlijk wat hype rond zijn naam te creëren bij de hardcore fans. Na overwinningen tegen Gabe Green en Dwight Grant verloor de Amerikaan van Nicolas Dalby.

Daniel Rodriguez is een dark horse in de divisie Foto: Getty Images

Weliswaar via unanimous decision echter was een overwinning voor Rodriguez ook helemaal niet gek geweest. Het gevecht was een stuk closer dan de uitslag deed vermoeden. Ook de UFC moet dit gedacht hebben aangezien hij in 2021 werd gematcht tegen de op dat moment nog altijd zeer populaire Mike Perry. Rodriguez won het gevecht zonder al te veel problemen via unanimous decision. Rodriguez breidde vervolgens zijn winstreak uit naar drie partijen. Zo werd Preston Parsons gefinisht en werd de grootste overwinning tot dusver in de carrière van Rodriguez gehaald. Hij won van voormalig interim titeluitdager Kevin Lee via een dominante unanimous decision. Mede doordat Rodriguez (buiten zijn schuld om) een jaar niet vocht viel hij buiten de top-15. Een overwinning tegen Holland brengt hem misschien weer terug in de rankings.

Next contender?

Als je zegt vrouwen in het MMA in Mexico zeg je al snel Irene Aldana of Alexa Grasso. Beide vrouwen zijn ongekend populair in eigen land en hebben inmiddels ook al laten zien mee te kunnen met de top in de UFC. Aldana maakte in 2016 als talentvolle vechtster de overstap van de Invicta FC organisatie naar de UFC. De Mexicaanse had veel moeite in haar beginperiode en moest na twee verliespartijen zelfs al vechten voor lijfsbehoud binnen de organisatie tegen Talita Bernardo. Aldana won de partij en zou vervolgens haar weg naar boven inzetten. Na een fantastische Fight of the Night overwinning tegen Lucie Pudilova werd ook gewonnen via Armbar submission van Bethe Correia.

Irene Aldana hoopt met een overwinning een titelgevecht af te dwingen Foto: Getty Images

Aldana leek de top in de UFC te kunnen aanvallen, maar werd gestuit door Raquel Pennington via split decision. Een hard gelag voor de Mexicaanse die keihard terug kwam met overwinningen tegen Vanessa Melo en Ketlen Vieira. Vieira werd via knockout in de eerste ronde verslagen. Dat is het moment geweest dat de UFC wist dat Aldana weleens de top zou kunnen bereiken. In oktober 2020 kreeg Aldana dé kans om een titelgevecht af te dwingen tegen ex-kampioene Holly Holm. Aldana kreeg geen poot aan de grond en verloor via unanimous decision. Vorig jaar vocht Aldana maar eenmaal. Er werd gewonnen van Yana Kunitskaya via TKO in de eerste ronde. Echter mistte de Mexicaanse wel haar streefgewicht. Mede hierdoor krijgt ze nu een partij tegen Macy Chiasson. Iemand die onder haar staat in de rankings.

TUF winnares

Macy Chiasson had minder dan een jaar ervaring in het MMA toen ze in 2018 meedeed aan het 28ste seizoen van The Ultimate Fighter. Met slechts twee overwinningen op haar resumé imponeerde de Amerikaanse door zowel Larissa Pacheco als Leah Letson te verslaan. Beide vrouwen hadden veel meer ervaring, maar werden allebei gefinisht in de eerste ronde door Chiasson. Hierdoor mocht Chiasson het opnemen in de finale tegen Pannie Kianzad. Chiasson won TUF 28 door Kianzad in de tweede ronde via Rear Naked Choke submission te finishen. Chiasson kreeg met slechts drie professionele gevechten op haar resumé dus al een UFC contract aangeboden. Chiasson liet meteen weten dat ze van de vedergewicht terug zou gaan naar het bantamgewicht.

Macy Chiasson kan met een overwinning de top van de divisie gaan aanvallen Foto: Getty Images

Chiasson wist zowel Gina Mazany als Sarah Moras via TKO te stoppen en daarmee de aandacht te trekken van veel mensen die de grote Chiasson zagen als een toekomstig kampioene in de divisie. Chiasson verloor vervolgens enigszins verrassend van de Zweedse Lina Länsberg waardoor de hype rondom de Amerikaanse iets ging liggen. Chiasson die vervolgens ging trainen bij het Fortis MMA van Sayif Saud wist zichzelf opnieuw uit te vinden en wist haar daarop volgende twee partijen wel te winnen. Chiasson nam vervolgens een partij in het vedergewicht aan tegen Raquel Pennington. Chiasson leek niet zichzelf en werd via Guillotine Choke submission in de tweede ronde gefinisht. Het was de eerste keer in de carrière van de Amerikaanse dat ze voortijdig moest opgeven. In haar meest recente partij vocht Chiasson wederom in het vedergewicht, ditmaal tegen Norma Dumont. Chiasson vocht goed en won de partij via split decision. Nu krijgt Chiasson, terug in het bantamgewicht, een ongelooflijk grote kans om zich de top van de divisie binnen te werken als ze kan winnen van Aldana.

Alarmfase 1

Johnny Walker (die eigenlijk Walker Johnny da Silva Barra Souza heet) werd via de Dana White’s Contender Series Brazilië door de UFC gecontracteerd. De Braziliaan maakte veel indruk tijdens zijn eerste drie partijen voor de UFC. Hij wist die gevechten allemaal via KO in de eerste ronde te winnen en hield er bonussen aan over van 50.000 dollar. Walker werd al snel genoemd als de vechter die Jon Jones moest gaan bestrijden voor de titel in het licht-zwaargewicht. Echter zijn die mensen inmiddels alweer een tijdje stil. Walker was favoriet tegen de sterke worstelaar Corey Anderson, maar liep tegen een TKO-verlies aan in de eerste ronde. Walker heeft sindsdien eigenlijk niet meer écht zijn stempel weten te drukken in de licht-zwaargewicht divisie. Walker verloor een eenzijdige decision van Nikita Krylov en won (na zelf tweemaal te zijn neer gegaan) van Ryan Spann via KO.

Johnny Walker heeft een overwinning nodig om in de rankings te blijven Foto: Getty Images

Een zeer controversiële KO aangezien Walker zijn tegenstander zowel tijdens de finish als 10 seconden ervoor meerdere malen op het achterhoofd sloeg. De dienstdoende scheidsrechter had er echter geen oog voor. Walker ging vervolgens voor een totale andere manier van vechten. Meer afwachtend en minder spectaculair. Iets waar de fans niet echt blij mee waren. Het gevecht tegen Thiago Santos ging de boeken in als een van de saaiste partijen van 2021. Tot overmaat van ramp verloor Walker ook nog de partij via unanimous decision. De Braziliaan trainde voor die partij bij SBG Ireland. Echter lijkt die switch nog niet te werken. Ook in zijn meest recente partij gaf Walker niet thuis. Jamahal Hill sloeg de Braziliaan zwaar knockout in de eerste ronde. Walker zal moeten winnen van Ion Cutelaba om niet voor het eerst in zijn carrière drie keer achter elkaar te verliezen.

Explosief

Ion Cutelaba is niet de meest gepolijste vechter in de divisie. De Moldaviër heeft altijd een zeer agressieve aura om zich heen hangen en is ongelooflijk explosief in de Octagon. Die enorme explosiviteit heeft hem zowel mooie overwinningen als pijnlijke verliespartijen opgeleverd in de UFC. Tegen de mindere goden weet Cutelaba vaak hard door te komen en heeft hij ook de knockout power om de partij te finishen. Echter tegen de betere vechters als Jared Cannonier, Glover Teixeira en Magomed Ankalaev is de manier van vechten van Cutelaba niet goed genoeg gebleken.

Ion Cutelaba ook bekend als 'De Hulk' Foto: Getty Images

Zo had hij ex-kampioen Glover Teixeira in grote problemen in de eerste ronde, maar was de cardio van Cutelaba volledig verdwenen in de tweede ronde en werd hij gefinisht. De Moldaviër liet echter in zijn partij tegen Devin Clark zien gewerkt te hebben aan zijn uithoudingsvermogen. Cutelaba wist drie ronden dezelfde intensiteit te laten zien en zodoende ook de partij te winnen. Cutelaba hoopte dit eerder dit jaar te continueren tegen Ryan Spann. Echter was Spann te sterk en finishte Cutelaba in de eerste ronde via submission. De UFC lijkt in Cutelaba een groot talent te zien waardoor de Moldaviër opnieuw een gerankte vechter krijgt in Johnny Walker. Kan de Moldaviër ditmaal wel de rankings binnenkomen?

Prelim pareltje

Het prelim pareltje van deze week was een moeilijke keuze. Echter moeten we voor de ‘Brazilian Khabib’ Jailton Almeida gaan. Almeida is een Braziliaanse MMA vechter die in 2012 zijn MMA debuut maakte. Almeida die in Brazilië bekend is onder zijn bijnaam 'Malhadinho' wist in het Braziliaanse MMA circuit meerdere titels te pakken. Echter kwam hij pas in 2021 in beeld bij de UFC na overwinningen tegen Edvaldo de Oliveira en oud-UFC vechter Ildemar Alcantara. Almeida werd uitgenodigd om deel te nemen aan het vijfde seizoen van de Dana White's Contender Series. Tegenstander was de ongeslagen Dagestani Nasrudin Nasrudinov. Almeida liet voor de partij weten dat hij niet onder de indruk was van een worstelaar uit Dagestan omdat hij kon transformeren tot de 'Khabib van Brazilië'.

Jailton Almeida reageert op Bruce Buffer die hem introduceert aan het publiek Foto: Getty Images

Almeida had het moeilijk in de eerste ronde, maar wist Nasrudinov via Rear Naked Choke submission in de tweede ronde te finishen en zich dus aan zijn woord te houden. Voor de UFC ook geen twijfel om de atleet met een winstreak van negen partijen te contracteren. Almeida liet vervolgens tijdens zijn debuut geen spaan heel van Danilo Marques en won die partij via TKO. Vervolgens daagde hij Marques' teamgenoot 'Shogun' Rua uit. Die partij vond nooit plaats aangezien Almeida een gevecht aannam in het zwaargewicht tegen Parker Porter. Almeida tilde de veel zwaarder Porter op en nam hem naar de grond. Almeida finishte de partij in de eerste ronde en kreeg van de UFC voor dit evenement een gerankte zwaargewicht tegenover zich in Shamil Abdurakhimov. De Rus had echter visumproblemen waardoor nu Anton Turkalj de tegenstander is geworden. De partij vind plaats op een catchgewicht van 220 pond.

De complete UFC 279 card

Main Card

- Khamzat Chimaev vs. Nate Diaz

- Li Jingliang vs. Tony Ferguson

- Kevin Holland vs. Daniel Rodriguez

- Irene Aldana vs. Macy Chiasson

- Johnny Walker vs. Ion Cutelaba

Preliminary Card

- Hakeem Dawodu vs. Julian Erosa

- Jailton Almeida vs. Anton Turkalj

- Denis Tiuliulin vs. Jamie Pickett

- Jake Collier vs. Chris Barnett

Early Preliminary Card

- Norma Dumont vs. Danyelle Wolf

- Chad Anheliger vs. Alatengheili

- Melissa Martinez vs. Elise Reed

- Darian Weeks vs. Yohan Lainesse

Waar kijk je UFC 279?

De previewshow begint zondagochtend om 03.00u op discovery+ en wordt gepresenteerd door Neal Petersen. Vaste analist Marloes Coenen & Germaine de Randamie zijn eveneens van de partij. Om 04.00u is het tijd voor de main card eveneens op discovery+.

