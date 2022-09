Bekijk hieronder de resultaten. (Let op iedere vechter mag standaard 1lbs over het contractuele gewicht zitten, alleen voor titelgevechten moet je het precieze gewicht halen)

Wil je meer informatie over de Main Card. Check dan hier onze uitgebreide preview. Check eveneens een exclusief interview met Tony Ferguson

Main Card

- Khamzat Chimaev (178.5 lbs *) vs. Nate Diaz (171 lbs)

- Li Jingliang (170.5 lbs) vs. Tony Ferguson (171 lbs)

- Kevin Holland (179.5 lbs) vs. Daniel Rodriguez (179 lbs)

- Irene Aldana (137.5 lbs) vs. Macy Chiasson (139.5 lbs)

- Johnny Walker (205 lbs) vs. Ion Cutelaba (205.5 lbs)

Preliminary Card

- Hakeem Dawodu (149.5 lbs **) vs. Julian Erosa (146 lbs)

- Jailton Almeida (216.5 lbs) vs. Anton Turkalj (214 lbs)

- Denis Tiuliulin (186 lbs) vs. Jamie Pickett (185.5 lbs)

- Jake Collier (265 lbs) vs. Chris Barnett (267.5 lbs ***)

Early Preliminary Card

- Norma Dumont (146 lbs) vs. Danyelle Wolf (146 lbs)

- Chad Anheliger (135.5 lbs) vs. Alatengheili (135 lbs)

- Melissa Martinez (113.5 lbs) vs. Elise Reed (115.5 lbs)

- Darian Weeks (170.5 lbs) vs. Yohan Lainesse (171 lbs)

* Khamzat Chimaev verscheen liefst 7.5 pond te zwaar op de weging. Wat er gaat gebeuren is op dit moment niet bekend. Blijf dit artikel in de gaten houden voor updates.

** Hakeem Dawodu is 3.5 pond te zwaar en zal een deel van zijn gage aan Julian Erosa moeten afstaan.

*** Chris Barnett is 1.5 pond te zwaar en zal een deel van zijn gage aan Jake Collier moeten afstaan.

Waar kijk je UFC 279?

De previewshow begint zondagochtend om 03.00u op discovery+ en wordt gepresenteerd door Neal Petersen. Vaste analist Marloes Coenen & Germaine de Randamie zijn eveneens van de partij. Om 04.00u is het tijd voor de main card eveneens op discovery+.

