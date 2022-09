Linke partij

Het gevecht tussen Khamzat Chimaev en Nate Diaz staat niet voor niets als main event op een PPV. Voor Chimaev kan het de route zijn naar een titelgevecht begin volgend jaar. Voor Diaz is dit waarschijnlijk zijn laatste partij in de UFC aangezien zijn contract afloopt en Diaz al meerdere keren heeft gezegd andere mogelijkheden te willen bekijken. Maar wat nu als hij wint van de torenhoge favoriet Chimaev?

Nate Diaz na zijn epische overwinning tegen Conor McGregor Foto: Getty Images

Diaz is dan misschien wel een van de gegadigden om voor de titel te vechten. Vandaar is het een linke partij voor de UFC. Als Chimaev wint is er niks aan de hand voor de organisatie en kunnen ze verder bouwen op de hype van de Tsjetsjeense-Zweed, maar wat nu als Diaz per ongeluk wint? Het zou de plannen van de UFC gigantisch dwarsbomen. En het blijft MMA. Je weet nooit hoe het gaat aflopen, vooral niet met een Diaz.

Vintage Fergie?

Als er iemand van een voetstuk is gevallen in de Octagon de laatste tijd is dat Tony Ferguson wel. Lange tijd was hij een van de beste vechters in de lichtgewicht divisie. Voor de ‘echte’ titel vocht hij nooit in verband met blessures van zowel hemzelf als Khabib Nurmagomedov. Ferguson had in de UFC een winstreak van liefst twaalf partijen. Helaas voor ‘El Cucuy’ zit hij inmiddels in een slechtere periode. Ferguson verloor zijn laatste vier partijen en heeft nu besloten te gaan vechten in de weltergewicht divisie. Tegenstander is de Chinees Li Jingliang.

De Chinese ster Li Jingliang moet zijn plek in de rankings verdedigen Foto: Getty Images

Jingliang is een sterke vechter, maar heeft als achilleshiel zijn grondspel. Iets wat voor Ferguson kansen zou moeten opleveren. Jingliang heeft echter ook een knockout-stoot in zijn handen en heeft al vaker tegen tegenstanders als Elizeu Zaleski Dos Santos en Santiago Ponzinibbio laten zien dat hij met een stoot de hele partij kan omdraaien. Kan Jingliang tegen Ferguson zijn grootste overwinning pakken of is het de start van nieuwe run van Ferguson, ditmaal in de weltergewicht divisie? We zullen het spoedig weten.

Potentiële Fight of the Night

Waar Kevin Holland ongelooflijk populair is bij zowel de casual als de hardcore fans is Daniel Rodriguez nauwelijks bekend bij de casual MMA fan. Holland zijn verhaal is bekend. Hij vocht tijdens de Dana White’s Contender Series (DWCS) en Dana White kon hem niet uitstaan. Nadat hij de organisatie hielp kreeg hij alsnog zijn UFC contract. Sindsdien heeft Holland zich opgewerkt tot een van de grootste publiekslievelingen binnen de organisatie. Holland stapte dit jaar over van het middengewicht naar het weltergewicht en won zijn beide partijen tot dusver.

Kevin Holland heeft altijd lol in de Octagon Foto: Getty Images

Tegenstander Rodriguez kwam dit jaar nog niet in actie. Even als Holland vocht en won hij tijdens de DWCS. Ook Rodriguez kreeg ondanks een overwinning geen contract en kreeg later alsnog een deal van de UFC nadat hij een invalpartij aannam. Rodriguez wist zes van zijn zeven UFC partijen te winnen en zelfs zijn enige verliespartij was een controversiële decision. Tijdens zijn meest recente partij pakte Rodriguez een overwinning tegen Kevin Lee. Een overwinning tegen Holland kan ‘D-Rod’ weleens in de rankings brengen.

De complete UFC 279 card

Main Card

- Khamzat Chimaev vs. Nate Diaz

- Li Jingliang vs. Tony Ferguson

- Kevin Holland vs. Daniel Rodriguez

- Irene Aldana vs. Macy Chiasson

- Johnny Walker vs. Ion Cutelaba

Lees hier onze uitgebreide preview waarin alle main card gevechten worden besproken.

Preliminary Card

- Hakeem Dawodu vs. Julian Erosa

- Jailton Almeida vs. Anton Turkalj

- Denis Tiuliulin vs. Jamie Pickett

- Jake Collier vs. Chris Barnett

Early Preliminary Card

- Norma Dumont vs. Danyelle Wolf

- Chad Anheliger vs. Alatengheili

- Melissa Martinez vs. Elise Reed

- Darian Weeks vs. Yohan Lainesse

Waar kijk je UFC 279?

De previewshow begint zondagochtend om 03.00u op discovery+ en wordt gepresenteerd door Neal Petersen. Vaste analist Marloes Coenen & Germaine de Randamie zijn eveneens van de partij. Om 04.00u is het tijd voor de main card eveneens op discovery+.

