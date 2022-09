Volgens aanwezige media (later ook door Dana White bevestigd) begon er een brandje toen Khamzat Chimaev en Kevin Holland elkaar backstage tegenkwamen. Dit moest gesust worden door de beveiliging. Echter was er volgens White niet genoeg beveiliging aanwezig en gebeurden er op verschillende plaatsen steeds meer incidenten. Tiki Ghosn (voormalig UFC-vechter en tegenwoordig manager) zag het gebeuren en probeerde tussen beiden te komen.

Nate Diaz Foto: Getty Images

Ad

Op dat moment kwam ook Nate Diaz binnen met zijn hele team en zagen Tiki bij Chimaev staan. Tiki en de groep van Diaz gaan al jaren goed met elkaar om waardoor de groep van Diaz enigszins ervan opkeek dat Tiki bij Chimaev stond. Vervolgens werden er waterflesjes gegooid richting Chimaev en Tiki waarbij Tiki meerdere keren werd geraakt. Niemand raakte gewond.

UFC UFC 279 | “Ik heb de liefde voor de sport weer gevonden” – Tony Ferguson GISTEREN OM 12:24

Uiteindelijk kwamen alleen Kevin Holland en Daniel Rodriguez een kort moment het podium op. Beide mannen lieten zich niet uit over wat er achter de schermen was gebeurd. Holland zette gisteren een filmpje over Khamzat Chimaev op Twitter. Of dit het vuurtje heeft doen aanwakkeren is onbekend.

White stond nadat hij de persconferentie cancelde de media te woord. Volgens de UFC-president waren er geen blessures voorgevallen en zullen alle partijen gewoon plaatsvinden. Vier van de zes vechters die deel zouden nemen aan de persconferentie waren betrokken bij de opstootjes. Volgens White zullen er geen consequenties volgen voor de atleten. Omdat zoals White zei: "This is what we do".

Waar kijk je UFC 279?

De previewshow begint zondagochtend om 03.00u op discovery+ en wordt gepresenteerd door Neal Petersen. Vaste analist Marloes Coenen & Germaine de Randamie zijn eveneens van de partij. Om 04.00u is het tijd voor de main card eveneens op discovery+.

UFC UFC 279 | Fenomeen Chimaev treft publiekslieveling Diaz in Las Vegas (preview) GISTEREN OM 03:15