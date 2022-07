Het gevecht dient als co-main event tijdens UFC 280 in Abu Dhabi, Verenigde Arabische Emiraten. Yahoo Sports meldde de datum en plaats. Eerder werd het main event tussen Charles Oliveira en Islam Makhachev om de lichtgewicht titel al bekend gemaakt.

Funkmaster

Ad

De New Yorker Sterling zit sinds 2014 in de UFC. Sterling had een tijdje nodig om zich op te werken binnen de top 15 van de divisie. Sterling die traint bij Ray Longo en Matt Serra liet in de beginfase van zijn UFC carrière een sterke groundgame zien. Sterling wist in zijn beginperiode een aantal keren belangrijke partijen te verliezen, maar na overwinningen tegen Jimmie Rivera en Pedro Munhoz kreeg Sterling een #1 contender partij aangeboden tegen Cory Sandhagen. Sterling won die partij binnen negentig seconden en mocht voor de titel vechten tegen kampioen Petr Yan. Dat titelgevecht vond plaats in maart vorig jaar.

UFC UFC 279 | Main event tussen Chimaev en Diaz op 10 september in Las Vegas 3 UUR GELEDEN

Aljamain Sterling treft ex-kampioen TJ Dillashaw tijdens zijn tweede titelverdediging Foto: Getty Images

Sterling begon redelijk sterk, maar naarmate de partij vorderde werd de Amerikaan moe. Yan was nog fit en het leek een kwestie van tijd voordat de Rus de partij naar zich toe zou gaan trekken. Yan maakte echter een fout en ‘trakteerde’ Sterling op een illegale knie. Sterling maakte gebruik van het moment en liet weten niet verder te kunnen. Gevolg was dat Yan werd gediskwalificeerd en Sterling werd uitgeroepen tot nieuwe kampioen. Sterling onderging vervolgens een nekoperatie en keerde pas begin dit jaar terug in de Octagon voor een rematch tegen Yan. Sterling won via split decision waardoor de 'Yan sage' voorlopig de ijskast in kan.

Controversiële ex-kampioen

TJ Dillashaw kwam voor het eerst in beeld tijdens het 14de seizoen van The Ultimate Fighter. De protegé van Urijah Faber wist de finale te halen waarin hij verloor via KO van John Dodson. Dillashaw wist vervolgens vijf van in totaal zes partijen te winnen en een titelgevecht tegen kampioen Renan Barão af te dwingen. Dillashaw was zwaar underdog tegen de op dat moment ongenaakbare Barão. Dillashaw verbaasde vriend en vijand door de kampioen volledig te overklassen en in de vijfde ronde te beslissen. Dillashaw won vervolgens ook van Joe Soto en stopte Barão in de rematch wederom. Vervolgens werd begin 2016 in een close gevecht de titel verloren via split decision aan voormalig kampioen Dominick Cruz. Dillashaw kreeg ruzie met zijn Team Alpha Male maatjes en verliet het team. Na twee overwinningen mocht Dillashaw wederom voor de titel vechten tegen inmiddels kampioen en ex-teamgenoot Cody Garbrandt. Dillashaw won de partij via TKO in de tweede ronde en werd voor de tweede maal kampioen. Een klein jaar later won Dillashaw ook de rematch, ditmaal via TKO in de eerste ronde, van Garbrandt en was de rivaliteit beslist in het voordeel van Dillashaw.

TJ Dillashaw gaat proberen een drievoudig kampioen in het bantamgewicht te worden Foto: Getty Images

Dillashaw ging vervolgens in januari 2019 proberen ook de vlieggewicht titel te winnen tegen Henry Cejudo. Dillashaw verloor snel in de eerste ronde via knockout. Echter zou twee maanden later iets gebeuren dat de carrière van Dillashaw op zijn kop zou zetten. Dillashaw werd positief getest voor EPO en moest zijn bantamgewicht titel inleveren. Eveneens werd de ex-kampioen twee jaar geschorst. Dillashaw zou de schorsing uitzitten en pas in de zomer van 2021 terugkeren tegen Cory Sandhagen. In een close gevecht had Dillashaw mazzel dat twee van de drie juryleden de partij voor hem scoorden en hij via split decision won. Dillashaw werd vervolgens geopereerd aan een handblessure en keert nu in september terug om ruim drie jaar na dato de titel weer in bezit te krijgen.

UFC 280

- Charles Oliveira vs. Islam Makhachev

- Aljamain Sterling vs. TJ Dillashaw

- Belal Muhammad vs. Sean Brady

UFC UFC Long Island | Fantastisch evenement afgesloten met een ongelukkige anticlimax 16/07/2022 OM 22:02