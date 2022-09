De UFC heeft moeten husselen met de bovenste drie partijen voor UFC 279. Het evenement vindt zondagochtend plaats. Dit was de originele line-up:

- Khamzat Chimaev vs. Nate Diaz

- Li Jingliang vs. Tony Ferguson

- Kevin Holland vs. Daniel Rodriguez

Problemen

Khamzat Chimaev maakte het eerder vandaag erg bont op de weging door liefst 7.5 pond te zwaar op de weegschaal te staan. De andere atleten behaalden wel het afgesproken gewicht. De UFC had echter een mazzeltje dat de partij tussen Kevin Holland en Daniel Rodriguez, normaal gesproken ook op weltergewicht, ditmaal in verband met slechts twee weken voorbereiding op een afgesproken gewicht van 180 pond was ingepland.

Een lachende Khamzat Chimaev verschijnt veel te zwaar tijdens de weging Foto: Getty Images

Oplossingen

Hierdoor kon de UFC schuiven met een aantal partijen. Nate Diaz vecht nu op weltergewicht tegen Tony Ferguson. Die partij zal worden ingepland voor vijf ronden. Khamzat Chimaev vecht het co-main event tegen Kevin Holland op 180 pond en is eveneens ingepland voor vijf ronden. Tot slot vecht ook Li Jingliang tegen Daniel Rodriguez op 180 pond.

Tony Ferguson vecht in het main event Foto: Getty Images

Complete Card UFC 279

Main Card

- Nate Diaz vs.Tony Ferguson

- Khamzat Chimaev vs. Kevin Holland

- Li Jingliang vs. Daniel Rodriguez

- Irene Aldana vs. Macy Chiasson

- Johnny Walker vs. Ion Cutelaba

Preliminary Card

- Hakeem Dawodu vs. Julian Erosa

- Jailton Almeida vs. Anton Turkalj

- Denis Tiuliulin vs. Jamie Pickett

- Jake Collier vs. Chris Barnett

Early Preliminary Card

- Norma Dumont vs. Danyelle Wolf

- Chad Anheliger vs. Alatengheili

- Melissa Martinez vs. Elise Reed

- Darian Weeks vs. Yohan Lainesse

