Sterling heeft inmiddels een eigen podcast waarin hij gevechten analyseert en dieper ingaat op de technieken die in de Octagon gebeuren. Sterling wilde dit altijd al doen en is blij dat zijn platform groeiende is op YouTube.

Twitter

Sterling discussieert graag met fans op Twitter. Regelmatig heeft komt hij in discussies waar hij eigenlijk geen deel van wil uit maken. Sterling zegt dat er vaak bepaalde dingen uit conversaties worden genomen die niet het hele verhaal dekken waardoor mensen selectief verontwaardigd zijn. Hij zegt misschien beter niet met de fans te praten, maar dan wordt het ook erg saai.

Research

Doordat Sterling zijn wekelijkse breakdowns van gevechten heeft leert hij ook veel en doet hij research naar gevechten. Het is voor Sterling handig uiteraard als vechter dat hij potentiële tegenstanders goed kan analyseren. Sterling gokt nooit op gevechten. Simpelweg dat er teveel factoren zijn die kunnen beïnvloeden zoals vorm van de dag.

Aljamain Sterling zet zijn titel op het spel tijdens UFC 280 tegen TJ Dillashaw Foto: Getty Images

Petr Yan

Sterling kwam zijn voormalige tegenstander plotseling tegen in Abu Dhabi. Sterling had geen idee hoe Yan zou reageren aangezien beide mannen niet de beste relatie met elkaar hadden. Yan was echter vriendelijk en toonde respect naar Sterling. Sterling heeft ook respect voor Yan en verwacht dat ze elkaar nog weleens zullen treffen in de toekomst.

TJ Dillashaw

Sterling vecht voor zijn ‘legacy’ in het MMA. Tegen iemand als Dillashaw die een geweldige carrière heeft gehad inclusief naalden in zijn achterwerk steken. (Dillashaw werd twee jaar geschorst voor het gebruik van EPO). Sterling kijkt erg naar de partij uit en hij vecht uiteraard ook voor PPV points. Die krijg je alleen maar als je kampioen bent. Dus het is zaak voor Sterling dat hij de titel mee terug naar New York neemt.

TJ Dillashaw gaat proberen een drievoudig kampioen in het bantamgewicht te worden Foto: Getty Images

Onterecht

Sterling heeft niet getwijfeld om de partij tegen Dillashaw aan te nemen, maar zegt dat Dillashaw het titelgevecht niet heeft verdiend. Dit is de enige sport waar je twee jaar geschorst kan worden voor dopinggebruik en vervolgens weer voor een titel mag vechten. Het is ongelooflijk zegt Sterling. Maar uiteindelijk draait het erom wat de fans willen zien en deze partij is zo’n partij die bij de fans op het lijstje staat.

Aljamain Sterling treft ex-kampioen TJ Dillashaw tijdens zijn tweede titelverdediging Foto: Getty Images

Jamaica

Sterling heeft een Jamaicaanse achtergrond net als Leon Edwards. Beide mannen zijn kampioen en kwamen elkaar tegen in Abu Dhabi. Sterling trainde met Edwards een aantal dagen geleden en kon goed met hem overweg. Sterling is ook goed bevriend met Kamaru Usman. Hij was blij voor de Jamaicaanse mensen dat Edwards won, maar tegelijkertijd ook teleurgesteld voor Usman dat hij zo hard knock-out ging.

