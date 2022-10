Clash van stijlen

De partij van de avond is uiteraard het treffen voor de lichtgewicht titel tussen voormalig kampioen Charles Oliveira en uitdager Islam Makhachev. Een zeer belangrijke en intrigerende match-up in de divisie. Oliveira raakte eerder dit jaar op de weegschaal de titel kwijt en zal deze absoluut willen terugwinnen. Hij wordt door het gros van de mensen nog altijd gezien als de kampioen.

Ad

UFC 280 - Charles Oliveira vs. Islam Makhachev Staredown Foto: Getty Images

UFC UFC 280 | “Ik probeer zo weinig mogelijk op sociale media te zijn” – Beneil Dariush GISTEREN OM 00:48

Echter zal hij Makhachev hiervoor moeten verslaan. En dat zal geen sinecure worden. Makhachev is net als Oliveira aan een ongekende streak bezig in de divisie en lijkt niet te stoppen. Oliveira met zijn sterke BJJ en zijn inmiddels vrij sterke stand-up game tegen het sambo worstelen en de verbeterde stand-up van Makhachev. Een clash van stijlen die je niet mag missen!!

Controverse

Aljamain Sterling gaat proberen voor de tweede maal zijn bantamgewicht titel te verdedigen. De New Yorker versloeg in zijn laatste twee gevechten rivaal Petr Yan en treft nu TJ Dillashaw. Dillashaw was al tweemaal kampioen en wil als eerste bantamgewicht ooit de titel voor de derde maal winnen in de divisie. Sterling staat bekend om zijn sterke worstelen en zijn goede BJJ game. Staand is Sterling soms nog niet op zijn gemak al wordt dit met de partij beter.

UFC 280 - Aljamain Sterling vs. TJ Dillashaw Staredown Foto: Getty Images

Dillashaw daarentegen is een vrij complete vechter die het juist meer van zijn staande werk moet hebben. Om Dillashaw hangt echter een duistere schaduw. De Amerikaan werd twee jaar geschorst na het gebruik van EPO. Dillashaw won vorig jaar via een controversiële split decision van Cory Sandhagen en krijgt ruim een jaar later van de UFC de kans om de titel te winnen die hij destijds moest inleveren.

UFC 280 | "Dillashaw is een bonafide valsspeler die geen titelgevecht verdient" - Aljamain Sterling

(Interview Aljamain Sterling)

Is de hype echt?

De meest opzienbarende partij op de main card is misschien wel het gevecht tussen voormalig kampioen Petr Yan en Sean O’Malley. Yan is een gearriveerde topvechter en wordt gezien als misschien wel de beste vechter in de UFC die op dit moment niet in bezit is van een titel. Yan verloor op controversiële wijze zijn belt tegen Aljamain Sterling en wist in de rematch ook niet te winnen. Tegenstander O’Malley vocht pas tweemaal eerder tegen een gerankte tegenstander.

UFC 280 - Petr Yan vs. Sean O'Malley Staredown Foto: Getty Images

Dat waren Marlon Vera en Pedro Munhoz. Beide partijen werden niet gewonnen door O’Malley. Die UFC lijkt echter in de extravagante en kleurrijke O’Malley de ‘next big thing’ te zien en geeft hem een immense kans om het op te nemen tegen Yan. Dana White heeft al laten weten dat de winnaar van de partij het gaat opnemen tegen de winnaar van Sterling vs. Dillashaw voor de titel.

Onder de radar

Het gevecht tussen Beneil Dariush en Mateusz Gamrot is nog zo’n partij op dit evenement waar veel op het spel staat. Dariush is aan een zeer sterke streak bezig in de divisie en kan bij een overwinning heel kortbij een titelgevecht in het lichtgewicht komen. Echter is de divisie wel zo sterk dat het niet eens zeker is. Tegenstander is de Europese superster Mateusz Gamrot. De Pool verdiende zijn sporen bij de KSW organisatie waar hij kampioen was in twee gewichtsklassen.

UFC 280 - Beneil Dariush vs. Mateusz Gamrot Staredown Foto: Getty Images

Gamrot krijgt de kans om zich de top-5 van de divisie in te vechten als hij wint van Dariush. Gamrot is een complete vechter die zowel staand als op de grond sterk is. Dariush is meer een grondvechter al moet gezegd worden dat ook qua striking de Assyrische Amerikaan steeds beter is aan het worden. Ook een op papier interessante partij.

UFC 280 | “Ik probeer zo weinig mogelijk op sociale media te zijn” – Beneil Dariush

(Interview Beneil Dariush)

Nieuwe contender?

De main card wordt geopend door Katlyn Chookagian die het opneemt tegen de Française Manon Fiorot. Chookagian is de topcontender in de divisie echter lijkt een titelgevecht rematch tegen Valentina Shevchenko niet voor de hand te liggen. Chookagian staat bekend als echte puntenvechtster en is qua marketing gezien een absolute verschrikking voor de UFC. ‘Death, Taxes en Chookagian by Decision’ wordt vaker gezegd over dingen die zeker zijn in het leven.

UFC 280 - Katlyn Chookagian vs. Manon Fiorot Staredown Foto: Getty Images

De vraag is of Fiorot daar iets aan kan veranderen. Fiorot maakte indruk tot dusver in de UFC met goede partijen. Fiorot is een sterke striker en weet dat ze tegen Chookagian de partij beter niet naar de juryleden kan laten gaan. Een overwinning van Fiorot op Chookagian zou haar weleens in 2023 een titelgevecht kunnen opleveren. Maar dan zal wel gewonnen moeten worden van Chookagian. En juist dat zal een hele moeilijke opgave worden.

DE COMPLETE UFC 280 CARD

Main Card

- Charles Oliveira vs. Islam Makhachev

- Aljamain Sterling vs. TJ Dillashaw

- Petr Yan vs. Sean O’Malley

- Beneil Dariush vs. Mateusz Gamrot

- Katlyn Chookagian vs. Manon Fiorot

Lees hier onze uitgebreide preview waarin alle main card gevechten worden besproken.

Preliminary Card

- Belal Muhammad vs. Sean Brady

- Makhmud Muradov vs. Caio Borralho

- Volkan Oezdemir vs. Nikita Krylov

- Abubakar Nurmagomedov vs. Gadzhi Omargadzhiev

Early Preliminary Card

- Armen Petrosyan vs. AJ Dobson

- Muhammad Mokaev vs. Malcolm Gordon

- Karol Rosa vs. Lina Länsberg

WAAR KIJK JE UFC 280?

De previewshow begint zaterdagavond 22 oktober om 19.00u op Eurosport & discovery+ en wordt gepresenteerd door Nesim El Ahmadi. Vaste analist Marloes Coenen & Stefan Struve zijn eveneens van de partij. Om 20.00u is het tijd voor de main card op zowel Eurosport als discovery+.

UFC Column Stefan Struve: Charles Oliveira tegen Islam Makhachev is een fascinerende match-up GISTEREN OM 14:47