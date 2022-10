Comeback

Dariush kijkt ernaar uit om weer te vechten. Hij moest eerder dit jaar zich terugtrekken uit een geplande partij tegen Islam Makhachev in verband met een breuk in zijn kuitbeen. Dariush is inmiddels hersteld en is vol vertrouwen voor zijn partij tegen Gamrot.

De immer bescheiden Beneil Dariush is een van de 'dark horses' in de divisie Foto: Getty Images

Makhachev

Dariush is een beetje teleurgesteld dat hij niet tegen Makhachev vecht, maar weet ook dat Mateusz Gamrot een hele goede tegenstander is. Dariush kijkt ernaar uit de degens met hem te kruisen. Het gevecht tegen Gamrot krijgt eigenlijk niet de ‘shine’ die het wel zou verdienen. Dariush zegt dat het geldt voor zijn meeste partijen.

Sociale media

Dariush is geen fan van sociale media en hype creëren om zijn partijen. Het enige wat hij doet is hard werken en gevechten winnen. De andere dingen zijn bijzaak voor hem waar hij geen energie in stopt omdat het niet belangrijk is.

Overtuigd

Dariush is van zichzelf overtuigd en verwacht beter te zijn dan Gamrot. Er is geen sprake van onderschatting, maar hij vindt zichzelf overal beter dan Gamrot. Hij kijkt er heel erg naar uit om op deze card te vechten. De grootste card van het jaar.

De Poolse superster Mateusz Gamrot Foto: Getty Images

Volkanovski

Dariush hoopt op een finish tegen Gamrot. Wat daarna gebeurd is voor hem ook onbekend. Dariush is niet blij dat de UFC Alexander Volkanovski heeft ingevlogen als back-up vechter voor het titelgevecht, maar snapt het wel. Alleen laat hem dit in het ongewisse over zijn toekomst als hij wint van Gamrot. Dariush is er nogal in twijfel over. Hij had gehoopt en verwacht dat hij de back-up zou zijn.

Alexander Volkanovski is een van de allerbeste vechters in de UFC Foto: Getty Images

