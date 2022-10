We beginnen zoals altijd met de prelims.

Op het nippertje

Karol Rosa en Lina Länsberg openden de avond. Het was een merkwaardige partij en dat kwam grotendeels door Rosa. De Braziliaanse ging vroeg in de eerste ronde knockdown, maar domineerde met haar worstelen de rest van de ronde. In de overige twee ronden was de Braziliaanse de dominante vechten, maar raakte ze Länsberg bewust met een illegale knietechniek in de tweede ronde.

Dit zorgde ervoor dat ze een strafpunt kreeg. Met eveneens de knockdown in de eerste ronde in het achterhoofd had het zomaar eens een draw kunnen zijn. Uiteindelijk zag maar een jurylid het als een onbesliste partij en twee juryleden waren in het voordeel van Rosa waardoor ze won via majority decision.

Late finish

Een van de grootste talenten en favorieten op het evenement was de Engelse-Dagestani Muhammad Mokaev. Hij nam het op tegen de Canadees Malcolm Gordon. Mokaev domineerde de partij in het begin met zijn worstelen, maar naarmate de partij vorderde werd Gordon beter.

De Canadees had hem in een Rear Naked Choke aan het einde van de tweede ronde, maar kon vanwege tijdgebrek niet finishen. In de derde ronde was de partij iets meer gelijkwaardig, maar wist de talentvolle Mokaev in de laatste minuut met een Armbar submission orde op zaken te stellen en zodoende ongeslagen te blijven in zijn MMA carrière.

Matig gameplan

Armen Petrosyan staat bekend om zijn sterke kickboksen en zijn niet al te sterke groundgame. AJ Dobson is meer allround, maar prefereert ook om te blijven staan. Het gevecht tussen beide mannen zou nooit echt loskomen.

Petrosyan wist de partij over het grootste gedeelte van het gevecht staand te houden en meer dan genoeg stoten en trappen te landen om Dobson via unanimous decision te verslaan. Dobson weigerde de partij vaker naar de grond te halen. Iets wat hem duur kwam te staan.

Nurmagomedov de slimste

Abubakar Nurmagomedov heeft zijn partij tegen Gadzhi Omargadzhiev weten te winnen. Het was een weinig spectaculaire partij waar Nurmagomedov het gevecht voor het merendeel controleerde op de grond.

Omargadzhiev probeerde wel meerdere maken voor beenklemmen te gaan, maar kwam eigenlijk nooit echt in de buurt van een finish. Nurmagomedov won de partij via unanimous decision.

Vecht-IQ

Nikita Krylov had het ongelooflijk moeilijk in het begin met Volkan Oezdemir. Krylov was veel te wild en werd har geraakt door de Zwitser.

Krylov wist echter er doorheen te vechten en het gevecht continu naar de grond te halen. Daar deed hij schade bij Oezdemir en wist hij de tweede en derde ronde duidelijk naar zich toe te trekken. Krylov won het gevecht via unanimous decision.

Grondgevecht

De partij tussen Caio Borralho en Makhmud Muradov vond voor het grootste gedeelte plaats op de grond. Borralho die bekend staat om zijn sterk grondspel initieerde keer op keer de takedown.

Alleen in de tweede ronde wist Muradov het gevecht iets meer over te nemen en de posities in zijn voordeel te draaien. Echter over het geheel van de partij was Borralho de aanvallende partij en uiteindelijk ook de terechte winnaar via unanimous decision.

Druk

De laatste prelim van de avond was een belangrijke partij in het weltergewicht tussen Belal Muhammad en de ongeslagen Sean Brady. Muhammad zette vanaf de eerste seconde van de partij druk op zijn tegenstander. Brady probeerde met counterstoten zijn punten te scoren. Verrassend is dat de partij staand bleef aangezien beide mannen bekend staan om hun sterke groundgame.

Muhammad wist uiteindelijk Brady aan het wankelen te krijgen aan het einde van de tweede ronde en finishte de partij via TKO. Een belangrijke overwinning voor Muhammad die in zijn komende partij een ‘#1 contender’ gevecht mag verwachten.

Death, Taxes en Chookagian via decision…of toch niet

Katlyn Chookagian is de nummer een gerankte vrouw in het vlieggewicht. Chookagian staat erom bekend altijd op punten te winnen waarvan ook de uitspraak ‘Death, Taxes en Chookagian via decision’ vandaan komt over dingen die zeker zijn in het leven. Manon Fiorot hoopte hier iets aan te kunnen veranderen. De Française deed dit ook.

Ondanks een iets betere eerste ronde voor Chookagian begon Fiorot in de tweede en derde ronde de overhand te pakken. In de derde ronde was het enige wapenfeit wat echt het verschil maakte een takedown van Fiorot. Uiteindelijk won Fiorot via unanimous decision en mag ze hopen op een titelgevecht in 2023.

Hoogwaardig

Vooraf werd al gezegd dat het gevecht tussen Beneil Dariush en Mateusz Gamrot een van de meest hoogwaardige partijen op het evenement zou zijn. Dit zou ook zo zijn. Beide mannen vochten zeer sterk. Gamrot probeerde de partij naar de grond te brengen, maar Dariush wist zeer goed de takedowns tegen te houden.

Gamrot leek in de eerste ronde nog wel op de goede weg, maar Dariush kwam steeds beter in zijn spel. De Amerikaan pakte zowel duidelijk de tweede als derde ronde en wist zodoende de unanimous decision te pakken.

Controversieel

De partij waar door veel mensen echt naar uit werd gekeken was het gevecht tussen ex-kampioen Petr Yan en de excentrieke Sean O’Malley. Een gevecht die volgens UFC-president Dana White zou bepalen wie de volgende partij voor de titel zou vechten. Yan zette O’Malley onder druk en wist veel lowkicks en stoten te landen. Dit deed de counterende O’Malley ook. In de tweede ronde leek O’Malley goed door te komen met een rake stoot.

Echter wist Yan het tij te keren door zelf een rake stoot te landen en O’Malley naar de grond te nemen. In de derde ronde wist O’Malley een scheur op de wenkbrauw van Yan te openen. O’Malley ging er vol voor, maar leek net te kort te komen. Yan controleerde de laatste vijftien seconden van de partij vervolgens. De juryleden zagen uiteindelijk, tot enige verbazing van O’Malley zelf, voor de Amerikaan. Hij had twee juryleden aan zijn kant en won zodoende via split decision.

Complete dominatie

Aljamain Sterling heeft tijdens zijn tweede titelverdediging een fantastische performance laten zien. De New York was twee maten te groot voor ex-kampioen TJ Dillashaw en won via TKO in de tweede ronde. Sterling was zeer dominant in de partij en wist met zijn worstelen en ‘ground and pound’ Dillashaw al bijna te stoppen.

Dillashaw vocht door en na afloop bleek met een geblesseerde schouder. Deze had hij naar eigen zeggen al een tijdje geleden opgelopen. Voor Sterling maakte het niet uit. Hij had een van de beste performances van zijn carrière en won via TKO.

Makhachev maakt hype volledig waar

Islam Makhachev is erin geslaagd om de titel te winnen in het lichtgewicht. De man uit Dagestan vocht sterk en wist in de tweede ronde Oliveira met een harde stoot knockdown te slaan. Makhachev maakte meteen gebruik van het moment en positioneerde zich om de Arm-Triangle Choke submission aan te zetten.

Oliveira tikte af waardoor Makhachev nu in de voetsporen van zijn coach en beste vriend Khabib Nurmagomedov stapt als kampioen in het lichtgewicht. Na afloop daagde Makhachev de vedergewicht kampioen Alexander Volkanovski uit voor een titelgevecht in februari in Perth.

