Bekijk hieronder de resultaten. (Let op iedere vechter mag standaard 1lbs over het contractuele gewicht zitten, alleen voor titelgevechten moet je het precieze gewicht halen)

Beneil Dariush. Wil je meer informatie over de Main Card. Check dan hier onze uitgebreide preview. Bekijk ook eveneens exclusieve interviews met Aljamain Sterling

Main Card

- Charles Oliveira (154.5 lbs) vs. Islam Makhachev (154.5 lbs)

- Aljamain Sterling (135 lbs) vs. TJ Dillashaw (135 lbs)

- Petr Yan (136 lbs) vs. Sean O’Malley (135.5 lbs)

- Beneil Dariush (156 lbs) vs. Mateusz Gamrot (156 lbs)

- Katlyn Chookagian (127.5 lbs***) vs. Manon Fiorot (125.5 lbs)

Preliminary Card

- Belal Muhammad (170 lbs) vs. Sean Brady (171 lbs)

- Makhmud Muradov (185.5 lbs) vs. Caio Borralho (186 lbs)

- Volkan Oezdemir (206 lbs) vs. Nikita Krylov (206 lbs)

- Abubakar Nurmagomedov (170.5 lbs) vs. Gadzhi Omargadzhiev (171 lbs)

Early Preliminary Card

- Armen Petrosyan (186 lbs) vs. AJ Dobson (185 lbs)

- Muhammad Mokaev (126 lbs) vs. Malcolm Gordon (126 lbs)

- Karol Rosa (135 lbs) vs. Lina Länsberg (135 lbs)

* Alexander Volkanovski woog in als back-up vechter (155 lbs) voor het main event.

** Zubaira Tukhugov vs. Lucas Almeida is gecanceld in verband met gewichtsproblemen.

*** Katlyn Chookagian is anderhalve pond te zwaar en zal een deel van haar gage moeten afstaan aan Manon Fiorot.

Waar kijk je UFC 280?

De previewshow begint zaterdagavond 22 oktober om 19.00u op Eurosport & discovery+ en wordt gepresenteerd door Nesim El Ahmadi. Vaste analist Marloes Coenen & Stefan Struve zijn eveneens van de partij. Om 20.00u is het tijd voor de main card op zowel Eurosport als discovery+.

