Tijdens het main event moest Charles Oliveira de lichtgewicht titel die hij eerder dit jaar verloor op de weegschaal zien terug te winnen. Hij nam het op tegen de sterke Islam Makhachev. Eveneens zette Aljamain Sterling voor de tweede maal zijn bantamgewicht titel op het spel. Ditmaal tegen ex-kampioen TJ Dillashaw. Tot slot nam in dezelfde divisie ex-kampioen Petr Yan het op tegen Sean O'Malley.

Bekijk hieronder alle uitslagen.

Main Card

- Islam Makhachev def. Charles Oliveira via Submission (Arm Triangle Choke) – R2, 3:16.

- Aljamain Sterling def. T.J. Dillashaw via TKO (Punches) – R2, 3:44.

- Sean O’Malley def. Petr Yan via SD (29-28, 28-29, 29-28).

- Beneil Dariush def. Mateusz Gamrot via UD (30-27, 30-27, 29-28).

- Manon Fiorot def. Katlyn Chookagian via UD (29-28, 29-28, 29-28).

Preliminary Card

- Belal Muhammad def. Sean Brady via TKO (Punches) – R2, 4:47,

- Caio Borralho def. Makhmud Muradov via UD (30-27, 30-27, 29-28).

- Nikita Krylov def. Volkan Oezdemir via UD (30-27, 29-28, 29-28).

- Abubakar Nurmagomedov def. Gadzhi Omargadzhiev via UD (29-28, 29-28, 30-27).

Early Preliminary Card

- Armen Petrosyan def. AJ Dobson via UD (30-27, 30-27, 30-27).

- Muhammad Mokaev def. Malcolm Gordon via Submission (Armbar) – R3, 4:26.

- Karol Rosa def. Lina Länsberg via MD (29-27, 29-27, 28-28).

De UFC geef na ieder evenement ook bonussen weg van 50.000 dollar. Bekijk deze hieronder.

Fight of the Night: Petr Yan vs. Sean O'Malley

Performance of the Night: Belal Muhammad & Islam Makhachev

