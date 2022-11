Tot slot vond er ook nog een belangrijke partij plaats in het lichtgewicht. Voormalig interim kampioen Dustin Poirier nam het op tegen Michael Chandler. De winnaar zou weleens in de nabije toekomst een nieuw titelgevecht kunnen krijgen in de divisie.

Bekijk hieronder alle uitslagen.

Main Card

- Alex Pereira def. Israel Adesanya via TKO (Punches) – R5, 2:01.

- Weili Zhang def. Carla Esparza via Submission (RNC) – R2, 1:05.

- Dustin Poirier def. Michael Chandler via Submission (RNC) – R3, 2:00.

- Chris Gutierrez def. Frankie Edgar via KO (Knee) – R1, 2:01.

- Dan Hooker def. Claudio Puelles via TKO (Body Kick) – R2, 4:06.

Preliminary Card

- Renato Moicano def. Brad Riddell via Submission (RNC) – R1, 3:20.

- Ryan Spann def. Dominick Reyes via KO (Punch) – R1, 1:20.

- Erin Blanchfield def. Molly McCann via Submission (Kimura) – R1, 3:37.

- Andre Petroski def. Wellington Turman via UD (30-27, 30-27, 29-28).

Early Preliminary Card

- Matt Frevola def. Ottman Azaitar via KO (Punch) – R1, 2:30.

- Karolina Kowalkiewicz def. Silvana Gomez Juarez via UD (29-28, 29-28, 29-28).

- Michael Trizano def. Seung Woo Choi via KO (Punches) – R1, 4:51.

- Montel Jackson def. Julio Arce via UD (30-27, 30-27, 29-28).

- Carlos Ulberg def. Nicolae Negumereanu via KO (Punches) – R1, 3:44.

De UFC geef na ieder evenement ook bonussen weg van 50.000 dollar. Bekijk deze hieronder.

Fight of the Night: Dustin Poirier vs. Michael Chandler

Performance of the Night: Weili Zhang & Alex Pereira

