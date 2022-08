Ongeslagen in het MMA op middengewicht

Hierdoor zal Adesanya erop gebrand zijn om zijn revanche te pakken. De Nieuw-Zeelander verdedigde zijn titel al vijfmaal en is in het middengewicht nog altijd ongeslagen in het MMA. Adesanya krijgt echter steeds meer kritiek van fans te voorduren omdat het vaker lijkt dat hij de gevechten safe uitvecht.

De Nieuw-Zeelander is technisch gezien een van de allerbeste kickboksers die zijn stijl ook in het MMA heeft kunnen implementeren. Adesanya heeft ook een goede takedown verdediging waardoor tegenstanders vaak zijn aangewezen om het staand tegen Adesanya op te nemen. Adesanya kan hierdoor zijn spelletje spelen en hierdoor de tegenstander weinig tot geen kans geven om hem te raken.

Versloeg Adesanya tweemaal in het kickboksen

De enige man die Adesanya ooit echt pijn wist te doen is Alex Pereira. De voormalig twee-divisie kampioen van GLORY Kickboxing wist tweemaal van Adesanya te winnen. De eerste keer via een close unanimous decision. Echter heeft iedereen het over die partij in 2017. Toen Pereira de Nieuw-Zeelander zwaar knockout sloeg. Het was de enige keer in de carrière van Adesanya dat hij gefinisht werd. Het enige probleem was echter dat Pereira pas in 2020 voorgoed de overstap naar het MMA maakte en tekende bij de LFA organisatie.

Pereira won daar een partij via knockout waarna de UFC hem met een 3-1 record contracteerde om in de Madison Square Garden Arena zijn debuut te maken. Na een moeilijke eerste ronde won Pereira via een flying knee knockout in de tweede ronde. Na vervolgens ook Bruno Silva te hebben verslagen werd Pereira een titelgevecht beloofd tegen Adesanya mits hij won van Sean Strickland. Via een vernietigende stoot sloeg Pereira de lichten uit bij Strickland en krijgen we deel 3 tussen Pereira en Adesanya. Echter ditmaal in een Octagon en in het MMA.

