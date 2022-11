Rivaliteit

Israel Adesanya won letterlijk al zijn partijen in het MMA op middengewicht. Alleen een uitstapje naar het licht-zwaargewicht ging mis voor de Nieuw-Zeelander. Ondanks dit gegeven kunnen mensen Adesanya nog altijd triggeren als ze het hebben over zijn twee verliespartijen in het kickboksen tegen Alex Pereira.

De eerste staredown tussen Israel Adesanya en Alex Pereira Foto: Getty Images

De Braziliaan wist in een van de twee partijen de Nieuw-Zeelander zelfs zwaar knock-out te slaan. Pereira is met een sneltrein door de UFC middengewicht divisie gegaan en staat een jaar na zijn debuut voor de organisatie al tegenover Adesanya voor de titel. Wie verlaat New York met alle glorie en als kampioen?

Clash van stijlen

Dat de UFC niet erg blij is met Carla Esparza als strogewicht kampioen zal de organisatie nooit publiekelijk toegeven. De sterk worstelende Esparza is een nachtmerrie voor de UFC als het gaat om populariteit in de divisie. Esparza kan een tegenstander volledig neutraliseren met haar worstelen waardoor ze vaak aan het langste eind trekt. Esparza was de eerste kampioen van de divisie en wist zeven jaar later de titel terug te winnen.

Staredown tussen Carla Esparza en Weili Zhang Foto: Getty Images

Beide partijen werden van Rose Namajunas gewonnen. Tegenstandster is nu de Chinese Weili Zhang. Zhang is ongekend populair in China en bij de MMA fans in het algemeen. Haar attractieve vechtstijl kwam wederom tevoorschijn tijdens haar knock-out overwinning tegen Joanna Jedrzejczyk. Zhang zal het worstelen van Esparza moeten neutraliseren om de titel mee terug naar China te nemen. Makkelijker gezegd dan gedaan uiteraard.

Lichtgewicht kanonnen

Een clash met de allure van een titelgevecht is de partij tussen Dustin Poirier en Michael Chandler. Beide mannen zijn ongekend populair bij de fans en dat heeft grotendeels te maken met de manier van vechten. Zowel Poirier als Chandler zitten bijna nooit in een saaie partij. Beide vechters zijn ook zeer allround en kunnen zowel staand als op de grond uitstekend overweg.

De intense staredown tussen Dustin Poirier en Michael Chandler Foto: Getty Images

Voor zowel Poirier als Chandler kan een overwinning een eventueel nieuw titelgevecht opleveren met kersvers kampioen Islam Makhachev. Er staat dus erg veel op het spel voor Poirier en Chandler in de Madison Square Garden Arena.

The Final Walk

Voor ex-lichtgewicht kampioen Frankie Edgar zal het een memorabele avond worden. De vechter uit New Jersey vecht tijdens dit evenement zijn laatste MMA partij. Edgar geniet veel respect in de MMA community en is een van de beste vechters aller tijden in de lichtere gewichtsklassen. Edgar kwam de UFC binnen als worstelaar en is inmiddels een complete vechter geworden. Edgar vecht zijn laatste partij tegen Chris Gutierrez.

De staredown tussen Frankie Edgar en Chris Gutierrez Foto: Getty Images

Iemand die bezig is aan een goede reeks in de UFC en iemand die het afscheidsfeestje van Edgar maar wat graag zou willen verstoren. Winst of verlies het is de laatste keer dat de MMA fans kunnen genieten van de kleine grote man uit New Jersey.

DE COMPLETE CARD VAN UFC 281

Main Card

- Israel Adesanya vs. Alex Pereira

- Carla Esparza vs. Weili Zhang

- Dustin Poirier vs. Michael Chandler

- Frankie Edgar vs. Chris Gutierrez

- Dan Hooker vs. Claudio Puelles

Lees hier onze uitgebreide preview waarin alle main card gevechten worden besproken.

Preliminary Card

- Brad Riddell vs. Renato Moicano

- Dominick Reyes vs. Ryan Spann

- Erin Blanchfield vs. Molly McCann

- Andre Petroski vs. Wellington Turman

Early Preliminary Card

- Matt Frevola vs. Ottman Azaitar

- Karolina Kowalkiewicz vs. Silvana Gomez Juarez

- Mike Trizano vs. Seung Woo Choi

- Julio Arce vs. Montel Jackson

- Carlos Ulberg vs. Nicolae Negumereanu

WAAR KIJK JE UFC 281?

De previewshow begint zondagochtend om 03.00u op discovery+ en wordt gepresenteerd door Neal Petersen. Vaste analist Marloes Coenen & Gilbert Yvel zijn eveneens van de partij. Om 04.00u is het tijd voor de main card eveneens op discovery+.

