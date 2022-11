Verleden

Poirier vocht in rodeo arena’s en op boerderijen in Louisiana. Nu vecht hij in de Madison Square Garden Arena in New York. Het bewijs volgens Poirier dat je met de juiste mindset alles kunt bereiken in het leven. Hij denkt er af en toe nog weleens aan terug.

Beste tegenstanders

Het is uiteraard nu compleet anders. Nu vecht Poirier al jaren op het grote podium. De Amerikaan geniet niet van interviews doen en de meningen van de fans. Hij kijkt wel heel erg uit naar de gevechten die hij vecht tegen de beste tegenstanders ter wereld.

Dustin Poirier treft Michael Chandler in New York Foto: Getty Images

Michael Chandler

Poirier is geen fan van de persoon Michael Chandler. Hij had zelfs een aanvaring met hem tijdens een eerder evenement toen beiden in het publiek zaten. Chandler had meerdere malen iets over Poirier gezegd wat kwaad bloed zette bij de vechter uit Louisiana. Het is puur business voor Poirier. Hij geeft geen moer om Michael Chandler.

Michael Chandler is een van de meest entertaining vechters in de UFC Foto: Getty Images

Verwachting

Poirier verwacht een snelle start van Chandler met veel explosiviteit en goed voetenwerk. Poirier weet dat hij voor die explosiviteit moet oppassen en de juiste afstand moet houden om zodoende zelf de goede counterstoten te landen.

Dustin Poirier Foto: Getty Images

Hot Sauce

Poirier houdt van koken en wilde altijd al iets in de culinaire wereld doen. In verband met de pandemie had hij veel tijd en heeft hij met een team samengewerkt om een Hot Sauce te produceren. Hij heeft drie soorten. De KO-editie, dat is de heetste. De reguliere editie en de nieuwste die net is uitgekomen is de Creole Maple hot sauce.

Die laatste is heerlijk op kip volgens Poirier en de reguliere op burrito’s en eieren. Je kan het in principe overal op doen. Maar pas op met de KO-editie want de Ghost Pepper is erg heet.

