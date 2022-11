Pereira zit pas een jaar in de UFC, maar heeft met drie overwinningen een titelgevecht weten af te dwingen tegen zijn eeuwige rivaal. Wie komt uit de bus als winnaar in de Madison Square Garden Arena in New York?

De rivaliteit

Ad

De oorsprong van de rivaliteit tussen beide mannen ligt in het kickboksen. Pereira wist tweemaal van Adesanya te winnen en wist hem zelfs tijdens de eerste partij in 2016 knock-out te slaan. Dit is tot op de dag van vandaag het enige knock-out verlies van Adesanya in alle vechtsporten waarin hij actief is geweest, en dat steekt. De UFC heeft hier perfect op ingespeeld waardoor beide mannen nu voor de derde keer tegen elkaar gaan strijden, echter pas voor het eerst in het MMA. Kan Adesanya in het MMA wél winnen van de gevreesde Braziliaan?

UFC UFC 281 | "Ik heb de potentie een hele dominante kampioen te zijn" - Alex Pereira GISTEREN OM 12:43

UFC 281 Foto: Getty Images

Ander titelgevecht

Overigens is het gevecht in de middengewicht divisie niet het enige titelgevecht van de avond. In het co-main event treft strogewicht kampioen Carla Esparza de ex-kampioene Weili Zhang. Esparza won in juni van dit jaar de titel door Rose Namajunas in een zeer matige partij via split decision te verslaan. Tegenstandster Zhang wist indruk te maken met een harde knock-out overwinning op voormalig kampioene Joanna Jedrzejczyk en krijgt nu de kans de titel terug te winnen die ze tegen Rose Namajunas verloor.

Onaantastbaar

De flamboyante Adesanya is sinds zijn komst in 2018 van GLORY Kickboxing naar de UFC een van de meest opvallende atleten. In 13 maanden vocht Adesanya zesmaal. De zesde partij was voor de interim titel tegen Kelvin Gastelum. In een iconische partij won de Nieuw-Zeelander via unanimous decision. Hierdoor mocht hij in oktober 2019 voor de 'undisputed' titel vechten tegen destijds kampioen Robert Whittaker. Adesanya vocht vlekkeloos en won via KO in de tweede ronde. Adesanya zou vervolgens vijfmaal met succes zijn titel verdedigen.

UFC 276 | Zakelijke Adesanya verslaat Cannonier

'The Last Stylebender' was te sterk voor Yoel Romero, Marvin Vettori, Paulo Costa en wist eveneens opnieuw te winnen van Robert Whittaker. Adesanya zou ook proberen een divisie hoger de titel te pakken, maar slaagde niet in die opzet. Destijds kampioen Jan Blachowicz was te sterk. Dit is tot op heden het enige verlies van Adesanya in 24 MMA partijen. Tijdens zijn meest recente partij won Adesanya via unanimous decision van Jared Cannonier. De partij sprak niet erg tot de verbeelding. Het passieve vechten van zowel Adesanya als Cannonier kwam vooral de kampioen op felle kritiek te staan. Nu staat hij tegenover rivaal Alex Pereira en zal er van passiviteit waarschijnlijk weinig sprake zijn.

Handen van staal

Alex Pereira vocht het gros van zijn carrière in het kickboksen. Pereira vocht drie partijen in het MMA tijdens zijn kickboks carrière en won er twee. Pas vanaf 2021 is de focus volledig op het MMA bij de Braziliaan. Na zijn overwinning bij de LFA organisatie contracteerde de UFC hem. Uiteraard met het oog op een eventueel titelgevecht tegen kampioen Israel Adesanya mocht Pereira de testen tegen andere vechters in de UFC goed doorkomen. De Braziliaan had immers tweemaal in het kickboksen van de Nieuw-Zeelander weten te winnen.

UFC 276 | Pereira slaat Strickland knockout in de eerste ronde

Tijdens zijn debuut in november vorig jaar tegen Andreas Michailidis had Pereira een moeilijke eerste ronde, maar wist hij met een schitterende vliegende knie de partij in de tweede ronde via knock-out te beslissen. Pereira wist vervolgens eerder dit jaar ook te winnen van Bruno Silva. Via unanimous decision was hij te sterk voor zijn landgenoot. Pereira kreeg vervolgens in juli een gigantische kans van de UFC door hem te matchen tegen topcontender Sean Strickland. Pereira werd een titelgevecht gegarandeerd als hij wist te winnen. Pereira liet geen spaan heel van Strickland en sloeg hem zwaar knock-out in de eerste ronde. De Braziliaan mag nu een jaar na zijn debuut voor de UFC al voor de titel vechten tegen rivaal Israel Adesanya.

Marketingnachtmerrie

Als je worstelen zegt in het strogewicht zeg je Carla Esparza. De Amerikaanse was de inaugurele kampioene van de divisie. Esparza was Invicta FC kampioene toen ze werd gevraagd om mee te doen aan het 20ste seizoen van The Ultimate Fighter. Esparza maakte haar favorietenrol waar en haalde de finale/titelpartij. Daarin was ze via Rear Naked Choke submission te sterk voor Rose Namajunas. Een lange hegemonie van Esparza werd verwacht in de divisie. Niks bleek minder waar. Esparza werd volledig overlopen door de veel betere stand-up van Joanna Jedrzejczyk en raakte haar titel tijdens haar eerste verdediging al kwijt. Esparza won vervolgens drie van de daarop volgende vier partijen en leek uit het dal te kruipen. Echter moest ze na verliespartijen tegen Claudia Gadelha en Tatiana Suarez wederom een pas op de plaats maken.

Carla Esparza wint de strogewicht titel Foto: Getty Images

De UFC zette vervolgens de ongeslagen Invicta FC kampioene Virna Jandiroba tegenover Esparza. De Amerikaanse vocht sterk en bezorgde Jandiroba haar eerste professionele verlies. Nadat vervolgens in close partijen werd gewonnen van zowel Alexa Grasso als Marina Rodriguez kreeg Esparza te maken met de in de UFC nog ongeslagen Yan Xiaonan. Esparza veegde de vloer aan met de Chinese en won via TKO in de tweede ronde. Met een winstreak van vijf partijen leek Esparza genoeg gedaan te hebben om voor de titel te mogen vechten. Echter leek de UFC geen trek te hebben in een nieuwe partij tussen Namajunas en Esparza. Zowel Namajunas als Esparza drongen aan op een nieuw gevecht tussen beiden. Uiteindelijk ging de UFC overstag en vochten beide vrouwen in mei van dit jaar tegen elkaar. In een van de slechtste titelgevechten ooit won Esparza via split decision en daarmee de titel na zeven jaar terug. Nu treft ze de Chinese Weili Zhang.

Trots van China

Weili Zhang kwam in 2018 met een 16-1 record de UFC binnen. De Chinese werd gezien als een van de grotere talenten buiten de UFC. Zhang maakte haar hype waar door onder meer te winnen van Tecia Torres en voormalig nummer een van de wereld (toen de UFC de gewichtsklasse nog niet had toegevoegd) Jessica Aguilar. De UFC organiseerde vervolgens een evenement in China en gaf Zhang na drie overwinningen voor de organisatie al een titelgevecht tegen kampioene Jessica Andrade. Zhang had slechts 42 seconden nodig om Andrade eruit te slaan en zo de eerste Chinese kampioen in de historie van de UFC te worden. Zhang verdedigde vervolgens haar titel in een epische partij tegen voormalig kampioene Joanna Jedrzejczyk.

UFC 275 | Weili Zhang slaat Joanna Jedrzejczyk knockout

In een close gevecht won de Chinese via split decision. Het jaar 2021 zou een slecht jaar worden voor Zhang. Tijdens haar tweede titelverdediging ging het mis. Voormalig kampioene Rose Namajunas pakte haar titel terug door Zhang in de eerste ronde via KO te stoppen. Zowel Zhang als de UFC wilden een rematch zien. Namajunas accepteerde dit waardoor zeven maanden later de rematch plaatsvond. In een zeer close gevecht behield Namajunas via split decision de titel waardoor Zhang in juni van dit jaar de rematch tegen Joanna Jedrzejczyk moest winnen om niet drie partijen achter elkaar te verliezen. De Chinese sloeg Jedrzejczyk zwaar knock-out in de tweede ronde en dwong daarmee een nieuw titelgevecht af.

Publiekslieveling

Dustin Poirier is eigenlijk niet meer weg te denken uit de top van de lichtgewicht divisie in de UFC. De sterke vechter uit Lafayette, Louisiana vecht al sinds 2011 in de UFC. De Amerikaan begon in de vedergewicht divisie, maar na verliespartijen tegen topcontenders in Chan Sung Jung en Conor McGregor vervolgende ‘The Diamond’ zijn weg in het lichtgewicht. Daar zou Poirier uitgroeien tot een van de beste vechters van de divisie. Poirier wist in zijn eerste tien partijen in de gewichtsklasse onder meer te winnen van ex-kampioenen Anthony Pettis en Eddie Alvarez. Ook wist hij Justin Gaethje te verslaan. Het leverde Poirier in 2019 een interim titelgevecht op tegen Max Holloway. Poirier die zeven jaar eerder ook al eens won van de vedergewicht kampioen wist nu Holloway opnieuw te verslaan en zodoende de interim titel te pakken.

Dustin Poirier treft Michael Chandler in New York Foto: Getty Images

Dit zorgde ervoor dat Poirier vijf maanden later voor de ‘undisputed’ titel mocht vechten tegen Khabib Nurmagomedov. De vechter uit Dagestan was via Rear Naked Choke submission te sterk. Poirier was er kapot van dat hij verloor en wilde eigenlijk niet meer voor een titel vechten. Na winst tegen Dan Hooker en twee overwinningen op ex-kampioen Conor McGregor kreeg Poirier echter opnieuw een titelgevecht aangeboden tegen Charles Oliveira. Poirier begon ijzersterk, maar liet Oliveira in leven waardoor de Braziliaan terugkwam en de partij in de derde ronde finishte. Nu is Poirier terug en zal hij moeten winnen van Michael Chandler om nog een nieuwe run voor de titel te kunnen maken.

Iron Mike

Michael Chandler vocht tussen 2010 en 2020 voor Bellator MMA. De Amerikaan werd lange tijd in verband gebracht met een overstap naar de UFC echter kwam het er pas in 2021 van. Bij Bellator MMA werd Chandler driemaal kampioen in de lichtgewicht divisie en versloeg hij de beste vechters binnen de organisatie. De verwachtingen waren dan ook hoog voor zijn UFC debuut vorig jaar januari tegen Dan Hooker. Chandler deed wat van hem verwacht werd en won via KO in de eerste ronde. Het leverde de Amerikaan een titelgevecht op voor de vacante titel tegen Charles Oliveira. Na een geweldige eerste ronde waarin hij Oliveira bijna wist te finishen verloor Chandler uiteindelijk in de tweede ronde via TKO.

UFC 274 | Wow! Michael Chandler trapt Tony Ferguson zwaar knock-out!

Chandler wist vervolgens ook niet te winnen in zijn daarop volgende gevecht. In een klassieker werd verloren van Justin Gaethje via unanimous decision waardoor Gaethje voor de titel mocht vechten en niet Chandler. De Amerikaan vocht in zijn meest recente gevecht tegen ex interim-kampioen Tony Ferguson. Chandler vocht niet heel sterk in de eerste ronde, maar daar zal niemand zich nog wat van herinneren. De Amerikaan wist Ferguson met een hoge trap zwaar knock-out te trappen in de tweede ronde en hoopt dat momentum te kunnen doorzetten in zijn partij tegen Dustin Poirier.

One more time

Frankie Edgar is een MMA-legende en dat is geen mening, maar een feit. De Amerikaan kwam in 2007 de UFC binnen als een talentvolle worstelaar. Edgar wist zijn spel steeds meer te ontwikkelen en was een plaag voor menig tegenstander. Drie jaar na zijn debuut vocht Edgar als gigantische underdog voor de titel tegen MMA-legende BJ Penn. Edgar deed het onverwachte en won via unanimous decision. Critici waren van mening dat Penn de betere was en bestolen was. Edgar won vier maanden later in de rematch nog overtuigender van Penn. Na titelverdedigingen tegen Gray Maynard ging het voor Edgar mis in het tweeluik tegen Benson Henderson. Het deed de Amerikaan besluiten naar het vedergewicht te gaan.

Frankie Edgar vecht zijn laatste partij voor de UFC Foto: Getty Images

Edgar mocht gelijk voor de titel vechten tegen Jose Aldo, maar kwam te kort. Echter liet de Amerikaan zien met overwinningen op Charles Oliveira, Cub Swanson en Chad Mendes dat hij het nog niet verleerd was. Helaas voor Edgar lag opnieuw Jose Aldo dwars tijdens een gevecht voor de interim titel. Na vervolgens weer een sterke run te hebben ingezet tussen 2016 en 2018 kreeg Edgar de kans om tegen Max Holloway voor de titel te vechten. Edgar had weinig in te brengen, maar wist de eindstreep te halen. In zijn daarop volgende vier gevechten wist Edgar alleen nog te winnen via een controversiële split decision tegen Pedro Munhoz. De andere drie partijen werden via knock-out verloren. Ook Edgar weet dat het einde van zijn carrière is genaderd en wil nog een keer knallen voor eigen publiek tegen Chris Gutierrez.

Lowkicks

Chris Gutierrez begon in 2013 zijn professionele carrière. De man die dezelfde bijnaam draagt als de Nederlandse MMA legende Bas Rutten, namelijk El Guapo, vocht zich een weg in het regionale MMA circuit van de Verenigde Staten. Gutierrez vocht enkele losse partijen voor Bellator MMA, LFA en WSOF. Hij wist onder meer te winnen van Jimmy Flick, Ray Rodriguez en de zeer hoog aangeschreven Timur Valiev. Met een 12-3-1 record werd Gutierrez in 2018 gecontracteerd door de UFC. Gutierrez verloor zijn debuut van de sterke Raoni Barcelos. Echter wist Gutierrez sindsdien te imponeren in de Octagon. De Amerikaan won zes van zijn zeven laatste partijen.

Chris Gutierrez krijgt unieke kans om het op te nemen tegen Frankie Edgar Foto: Getty Images

Een partij eindigde in een draw omdat Gutierrez zich een 10-8 ronde liet afsnoepen tegen Durden. Gutierrez is vooral sterk met lowkicks wat hij al meerdere malen heeft laten zien in de UFC. Hij wist zelfs Vince Morales hiermee tot stoppen te dwingen. Gutierrez wist in maart van dit jaar te winnen via een spinning backfist TKO tegen de Mongoliër Batgerel Danaa. Gutierrez wordt nu door de UFC beloond met een gevecht tegen MMA-legende Frankie Edgar en kan bij winst de rankings van het bantamgewicht binnenkomen.

Wisselvallig

Geen topvechter, maar wel iemand die het elke topvechter moeilijk kan maken is misschien wel de beste omschrijving voor de Nieuw-Zeelander Dan Hooker. In 2014 werd hij gecontracteerd door de UFC. Hooker was een onopvallende vechter die uitkwam in het vedergewicht. Na een record van 3-3 bij elkaar te hebben gevochten stapte Hooker in 2017 over naar het lichtgewicht. Dit bleek een gouden zet. Met vier achtereenvolgende overwinningen waar onder meer Jim Miller en Gilbert Burns op een knock-out werden getrakteerd vocht Hooker een contenderpartij tegen Edson Barboza. De Braziliaan was via TKO te sterk voor de Nieuw-Zeelander.

Dan Hooker Foto: Getty Images

Hooker herstelde echter en wist na onder meer overwinningen tegen Paul Felder en Al Iaquinta een nieuw topaffiche af te dwingen tegen Dustin Poirier. In een zeer attractieve partij verloor Hooker via unanimous decision. Hooker heeft sindsdien eigenlijk niet meer het niveau weten te halen van die partij. Alleen van Nasrat Haqparast werd nog gewonnen. Hooker besloot begin dit jaar terug te keren in het vedergewicht, maar kwam van een koude kermis thuis en werd in de eerste ronde gefinisht tegen Arnold Allen. Nu is Hooker weer terug in het lichtgewicht en treft hij het Peruaanse toptalent Claudio Puelles.

Mr.Kneebar

Claudio Puelles is een groot talent uit Peru die inmiddels traint bij het Kill Cliff FC van Henri Hooft. Puelles kwam in 2016 de UFC in via het derde seizoen van de Latijns-Amerikaanse versie van The Ultimate Fighter. Puelles reikte tot de finale waarin hij verloor van Martin Bravo. Puelles vocht vervolgens anderhalf jaar niet en leek in zijn tweede UFC partij kopje onder te gaan tegen Felipe Silva. Echter pakte hij uit het niets een Kneebar submission in de derde ronde. Vanaf dat moment lijkt er een ommekeer te zijn gekomen bij Puelles.

UFC Vegas 52 | Claudio Puelles pakte vierde kneebar overwinning in carrière

In zijn daarop volgende vier gevechten was Puelles met zijn sterke groundgame een ongelooflijk moeilijk te nemen horde voor zijn tegenstanders. Ook de UFC leek onder de indruk van de jonge Peruaan en gaf hem eerder dit jaar de kans om het tijdens een co-main event op te nemen tegen Clay Guida. Puelles imponeerde wederom met een Kneebar submission in de eerste ronde. Het was de derde Kneebar submission van Puelles in de UFC. Het leverde de jonge vechter de Performance of the Night bonus op. En nu mag hij voor het eerst tijdens een UFC PPV zijn kunsten vertonen.

Prelim pareltje

Deze week wederom geen prelim pareltje. Er zijn teveel goede partijen op de prelims om er eentje uit te kiezen. Het hoofdgevecht van de prelims is een striker vs. grappler aangelegenheid tussen Brad Riddell en Renato Moicano. Twee vechters die dichtbij de top-15 van de lichtgewicht divisie zijn. Eveneens maakt ook tweevoudig titeluitdager Dominick Reyes zijn comeback in de Octagon. Hij treft Ryan Spann in het licht-zwaargewicht.

UFC London | Molly McCann wint met een 'spinning elbow' knockout

Toptalent in de vlieggewicht divisie Erin Blanchfield gaat voor haar vierde overwinning in de UFC. Zij treft de Engelse publiekslievelinge Molly McCann. Tot slot staan twee middengewicht talenten tegenover elkaar. Andrei Petroski opent de prelims tegen de Braziliaan Wellington Turman.

De complete card van UFC 281

UFC 281 | Adesanya vs. Pereira Promo

Main Card

- Israel Adesanya vs. Alex Pereira

- Carla Esparza vs. Weili Zhang

- Dustin Poirier vs. Michael Chandler

- Frankie Edgar vs. Chris Gutierrez

- Dan Hooker vs. Claudio Puelles

Preliminary Card

- Brad Riddell vs. Renato Moicano

- Dominick Reyes vs. Ryan Spann

- Erin Blanchfield vs. Molly McCann

- Andre Petroski vs. Wellington Turman

Early Preliminary Card

- Matt Frevola vs. Ottman Azaitar

- Karolina Kowalkiewicz vs. Silvana Gomez Juarez

- Mike Trizano vs. Seung Woo Choi

- Julio Arce vs. Montel Jackson

- Carlos Ulberg vs. Nicolae Negumereanu

Waar kijk je UFC 281?

De previewshow begint zondagochtend om 03.00u op discovery+ en wordt gepresenteerd door Neal Petersen. Vaste analist Marloes Coenen & Gilbert Yvel zijn eveneens van de partij. Om 04.00u is het tijd voor de main card eveneens op discovery+.

UFC UFC Vegas 64 | Partij tussen Minner & Shayilan in onderzoek na verdachte gokactiviteiten GISTEREN OM 03:50