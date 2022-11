Bekijk hieronder de resultaten. (Let op iedere vechter mag standaard 1lbs over het contractuele gewicht zitten, alleen voor titelgevechten moet je het precieze gewicht halen)

Main Card

- Israel Adesanya (185 lbs) vs. Alex Pereira (184.6 lbs)

- Carla Esparza (114.8 lbs) vs. Weili Zhang (114.8 lbs)

- Dustin Poirier (156 lbs) vs. Michael Chandler (155.8 lbs)

- Frankie Edgar (135.6 lbs) vs. Chris Gutierrez (136 lbs)

- Dan Hooker (155.8 lbs) vs. Claudio Puelles (155.2 lbs)

Preliminary Card

- Brad Riddell (155.6 lbs) vs. Renato Moicano (155.8 lbs)

- Dominick Reyes (204.5 lbs) vs. Ryan Spann (206.6 lbs*)

- Erin Blanchfield (125 lbs) vs. Molly McCann (125.4 lbs)

- Andre Petroski (185.8 lbs) vs. Wellington Turman (185.2 lbs)

Early Preliminary Card

- Matt Frevola (154.8 lbs) vs. Ottman Azaitar (155.6 lbs)

- Karolina Kowalkiewicz (115.6 lbs) vs. Silvana Gomez Juarez (115.6 lbs)

- Mike Trizano (147.6 lbs**) vs. Seung Woo Choi (145.6 lbs)

- Julio Arce (135.8 lbs) vs. Montel Jackson (135.8 lbs)

- Carlos Ulberg (205.2 lbs) vs. Nicolae Negumereanu (206 lbs)

* Ryan Spann was 0.6 lbs te zwaar.

** Mike Trizano was 1.6 lbs te zwaar.

Waar kijk je UFC 281?

De previewshow begint zondagochtend 13 november om 03.00u op discovery+ en wordt gepresenteerd door Neal Petersen. Vaste analist Marloes Coenen & Gilbert Yvel zijn eveneens van de partij. Om 04.00u is het tijd voor de main card eveneens op discovery+.

