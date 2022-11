We beginnen zoals altijd met de prelims.

Spectaculaire opening

De eerste partij van de early prelims was een gevecht tussen Carlos Ulberg en Nicolae Negumereanu. Ulberg was een van de vier City Kickboxing vechters op dit evenement. De Nieuw-Zeelander wist Negumereanu al snel te frustreren door zijn stoten zorgvuldig te plaatsen en afstand te houden. Negumereanu had hier geen trek in en ging achter Ulberg aan.

Ulberg wist vervolgens een perfecte stoot te plaatsen waarop Negumereanu neerging. De Nieuw-Zeelander finishte de partij met nog meer stoten op de grond. Wederom een heerlijke overwinning voor Ulberg die geleidelijk aan zijn draai begint te vinden in de licht-zwaargewicht divisie.

Close

Op papier was de partij tussen Julio Arce en Montel Jackson al een zeer close gevecht. In de Octagon zou dat niet anders zijn. Beide bantamgewichten waren aan elkaar gewaagd. Jackson wordt gezien als een groot talent in de divisie. Arce is de wat meer gearriveerde vechter en weet het eigenlijk altijd wel competitief te maken met iedereen. Arce ging voor zijn zelfgenoemde ‘Trifecta’. Hij won in Madison Square Garden al in het boksen en kickboksen alleen ontbrak nog een MMA overwinning.

Ook deze keer slaagde hij niet in die opzet. Jackson was over de gehele partij gezien net iets scherper en iets beter dan Arce. Jackson wist in de derde ronde Arce naar het canvas te slaan. Dit was de meest overtuigende ronde voor Jackson. De Amerikaan won via unanimous decision in een attractief gevecht.

Dubbele knockdown

Een dubbele knockdown is niet iets wat je wekelijks ziet in het MMA. Vedergewichten Mike Trizano en Seung Woo Choi zorgden voor dat spektakel in New York. Echter waren beide mannen al snel weer opgestaan. Trizano wist dat hij de partij tegen Choi moest winnen. De vechter uit New Jersey verloor zijn meest recente twee partijen en miste tot overmaat van ramp ook nog eens zijn gewicht voor deze partij.

Ook Choi was niet bezig aan een geweldige serie waardoor het ook voor de Zuid-Koreaan alarmfase een was. Trizano wist uiteindelijk na een gelijkwaardige eerste ronde de partij aan het einde van de ronde te beslissen door Choi via TKO te stoppen. ‘Lone Wolf’ lijkt daarmee zijn UFC verblijf voorlopig gered te hebben.

Scorekaarten

Voormalig titeluitdaagster Karolina Kowalkiewicz wist in haar meest recente partij eindelijk haar streak van slechte prestaties te doorbreken door Felice Herrig te finishen. Tegenstandster Silvana Gomez Juarez wist een vernietigende knock-out overwinning te pakken tegen Na Liang. Beide vrouwen, inmiddels alweer 37 jaar, gingen voor hun tweede achtereenvolgende overwinning. Het was een competitief gevecht waar beide vrouwen het voordeel hadden kunnen krijgen op de scorekaarten.

En die scorekaarten werden het middelpunt van de controverse. Een lid van de NYSAC kwam met pen eigenhandig de scorekaarten aanpassen. Waarschijnlijk verkeerd overgenomen door iemand van de commissie. Na veel gesoebat werd uiteindelijk Kowalkiewicz uitgeroepen tot winnaar via unanimous decision.

Zak met aardappelen

Twee jaar geleden zouden Matt Frevola en Ottman Azaitar al tegen elkaar vechten. Destijds werd Azaitar de UFC uitgezet omdat iemand van zijn team de ‘corona-bubbel’ had doorbroken en voedsel het hotel in had gesmokkeld. Volgens Azaitar een zak met aardappelen. De UFC zou de Marokkaanse-Duitser in genade weer aannemen.

De partij stond nu alsnog op het programma. Azaitar die ongeslagen was kwam de partij in als favoriet tegen de thuisvechter Frevola. Azaitar kwam nooit in zijn spel en ging in een slagenwisseling zwaar knock-out op een stoot van Frevola. Een geweldige overwinning voor de Amerikaan die hiermee het publiek op de banken kreeg.

Twee BJJ-vechters

De prelims werden geopend door Andre Petroski en Wellington Turman in het middengewicht. Beide mannen staan bekend om hun goede BJJ skills. Petroski leek na ongeveer een ronde steeds meer uitgeput te raken nadat hij al meerdere malen had geprobeerd Turman te finishen. Hierdoor kwam de Braziliaan sterk terug in de tweede ronde.

UFC 281 | Petroski verslaat Turman na 15 minuten

Uiteindelijk was het worstelen van Petroski sterk genoeg om Turman op de grond te houden en te controleren. Wederom een overwinning voor Petroski die langzamerhand begint aan te tikken bij de top-20 van de divisie.

Eenrichtingsverkeer

Molly McCann kreeg het voor elkaar om het thuispubliek van Erin Blanchfield aan haar kant te krijgen. Blanchfield werd de gehele week uitgejouwd door eigen publiek terwijl McCann alle lof kreeg en hartelijk werd ontvangen. Blanchfield, een absoluut toptalent in de divisie is zeer vaardig op de grond. McCann moet het meer van haar stootkracht en striking hebben.

UFC 281 | Blanchfield heeft geen moment moeite met McCann

McCann kreeg echter totaal geen kans om ook maar iets van die striking te laten zien. Blanchfield nam de partij al snel naar de grond en controleerde McCann via de zogeheten ‘Crucifix-positie’. Blanchfield landde meer dan 100 stoten op McCann die in de partij bleef. Uiteindelijk pakte Blanchfield in de eerste ronde de Kimura submission overwinning tijdens haar tweede poging. Een zeer dominante overwinning van Blanchfield die na afloop vroeg om een partij tegen Andrea Lee.

Gevallen superster in wording

Dominick Reyes werd gezien als de opvolger van Jon Jones. De Amerikaan verloor in 2020 nipt van de ex-kampioen. Reyes verloor vervolgens tweemaal op rij en vocht anderhalf jaar niet. Afgelopen nacht keerde hij terug tegen Ryan Spann. De partij tussen beide mannen duurde exact 80 seconden.

UFC 281 | Spann slaat Reyes' lichten volledig uit

Reyes wist niet in zijn flow te komen en wankelde bij harde stoten van Spann. Spann daarentegen blijft stappen zetten in de divisie en besliste de partij via een harde stoot waarop Reyes zwaar knock-out ging. Spann mistte zijn gewicht tijdens de weging dus een Performance of the Night bonus zat er niet in. Wel zal de Amerikaan gaan stijgen in de licht-zwaargewicht rankings.

Striker vs. Grappler

De prelims werden afgesloten met een gevecht in het lichtgewicht tussen de sterke stand-up vechter Brad Riddell en de man met zeer goede BJJ Renato Moicano. Moicano is inmiddels ook vrij vaardig geworden in het staande werk. Echter is en blijft het grondspel zijn beste wapen.

UFC 281 | Moicano finisht Riddell via Rear Naked Choke in de eerste ronde

Riddell die het gevecht bij voorkeur staand wil houden liep eigenlijk achter de feiten aan tegen de beter vechtende Moicano. Na ruim drie minuten besliste de Braziliaan het gevecht via een Rear Naked Choke submission. Zijn tiende Rear Naked Choke submission in zijn carrière.

Niet compleet genoeg

De main card werd geopend door de Nieuw-Zeelander Dan Hooker en het Peruaanse talent Claudio Puelles. Tegenwoordig in het MMA is het als specialist erg moeilijk om te winnen. Je moet een complete game hebben om zodoende de beste kans te maken je tegenstander te verslaan. Hooker heeft een voorkeur voor het staande gevecht, maar is vrij allround. Puelles daarentegen is een echte grondvechter en staat bekend om zijn Kneebar submissions.

UFC 281 | Hooker pakt mooie overwinning tegen Puelles

Puelles ging daar ook vol voor in de eerste ronde. Met een schitterende Imanari Roll kwam hij in zijn favoriete Kneebar positie. Hooker was echter niet onder de indruk en kwam eruit. Puelles bleef, vaak tot vervelends toe, proberen de partij te frustreren en naar de grond te krijgen. Hooker was niet onder de indruk en finishte de partij in de tweede ronde met een trap naar het lichaam. Een goede overwinning van Hooker die terug is in de lichtgewicht divisie.

Pijnlijk afscheid

Frankie Edgar is een van de meest gewaardeerde en geliefde ex-kampioenen in de UFC. De MMA-legende vocht zijn allerlaatste gevecht in het MMA en nam het op tegen de jongere Chris Gutierrez. Het gevecht liep uit in een drama voor Edgar. Gutierrez wist na ongeveer twee minuten een harde knie te landen op het hoofd van Edgar.

UFC 281 | Gutierrez trapt Edgar zwaar knock-out

De ex-kampioen ging zwaar knock-out. Gutierrez pakte daarmee zijn grootste overwinning van zijn carrière en heeft nu die ‘signature win’ op zijn resumé die hij nodig had om de rankings binnen te komen. Voor Edgar is het een zeer bittere pil. Hij neemt afscheid van de sport op een manier die hij liever anders had gezien alleen is het niet anders.

UFC 281 | MMA-legende Frankie Edgar neemt afscheid van het MMA

Fight of the Night

Op voorhand was het gevecht tussen Dustin Poirier en Michael Chandler uiteraard getipt als Fight of the Night. Beide mannen horen tot de top van het lichtgewicht en vechten eigenlijk nooit een saaie partij. Ook in Madison Square Garden was het weer genieten van de twee topvechters in de divisie. Chandler vocht erg agressief in de eerste ronde waarop Poirier achteruit moest. Poirier wist Chandler echter zwaar aan te slaan aan het einde van die ronde en zou misschien weleens de ronde gestolen kunnen hebben.

UFC 281 | Poirier finisht Chandler in epische clash

Chandler wist dat ook en gebruikte in de tweede ronde zijn worstelen om in ieder geval zeker te zijn dat de tweede ronde naar hem ging. In de derde ronde wist Poirier uiteindelijk de ‘body lock’ te pakken en vervolgens de partij via Rear Naked Choke submission te beslissen. Wederom een klassieker van een partij in de UFC die terecht werd beloond met de Fight of the Night bonus.

Te sterk

Het eerste titelgevecht van de avond vond plaats in de strogewicht divisie bij de vrouwen. Carla Esparza zette haar titel op het spel tegen ex-kampioene Weili Zhang. Iedereen wist wat Esparza moest doen als ze kans wilde maken tegen Zhang en dat was de partij naar de grond halen. Zhang die erg sterk staand is heeft echter ook een vrij goede groundgame. Hierdoor was het nog maar de vraag of Esparza op de grond ook echt zou kunnen domineren.

UFC 281 | Zhang finisht Esparza en is weer kampioen in het strogewicht

Eigenlijk kon je vanaf het begin al zien dat Esparza weliswaar er vol voor ging, maar weinig geloof had in een goede afloop. Zhang was sterker en beter dan de Amerikaanse. Uiteindelijk wist Zhang in de tweede ronde via Rear Naked Choke submission de titel die ze verloor aan Rose Namajunas terug te winnen. Een sterke prestatie van de Chinese die door de UFC werd beloond met de Performance of the Night bonus.

Angstgegner

Als je een keer van iemand verliest dan kun je het een incident noemen. Na de tweede keer is er al een patroon. En als het ook een derde keer gebeurd kun je spreken van een angstgegner. Na twee overwinningen in het kickboksen wist Alex Pereira ook te winnen van Israel Adesanya in het MMA en dus ook de nieuwe middengewicht kampioen van de UFC te worden. Echter zag dit er in het begin helemaal niet naar uit. Adesanya wist Pereira zelfs zwaar aan te slaan aan het einde van de eerste ronde. Pereira bleef op zoek naar die knock-out stoot die hem de titel zou kunnen bezorgen. Adesanya vocht technisch sterk en veel overtuigender dan in zijn recente partijen waarin hij op een soort van automatische piloot vocht.

UFC 281 | Pereira pakt Adesanya via TKO in de laatste ronde

Na vier ronden vechten wist Pereira dat hij vrijwel zeker met 3-1 in rondes achterstond. Er moest iets gebeuren om de partij nog te keren. En dat deed de Braziliaan. Pereira kwam hard door met stoten in de vijfde ronde en kreeg de ongenaakbare kampioen aan het wankelen. Scheidsrechter Marc Goddard kwam tussen beiden nadat Adesanya nauwelijks nog zijn evenwicht wist te vinden. Een ongelooflijke prestatie van Pereira die in zijn vierde UFC partij de titel pakt en zich de beste middengewicht vechter ter wereld in het MMA mag noemen. De Braziliaan kreeg voor deze overwinning de Performance of the Night bonus, maar veel belangrijker de titel en eeuwige roem.

Voor alle uitslagen klik hier

Kijk naar UFC Vegas 65

Volgende week is de UFC terug in Las Vegas waar in het UFC APEX het UFC Vegas 65 evenement wordt gehouden. Tijdens het main event maakt voormalig titeluitdager Derrick Lewis zijn opwachting tegen de Moldaviër Serghei Spivac in de zwaargewicht divisie.

UFC Vegas 65 | Lewis vs. Spivac (Promo)

De previewshow begint zaterdagavond 19 november om 21.00u op Eurosport & discovery+ en wordt gepresenteerd door Nesim El Ahmadi. Vaste analist Marloes Coenen is eveneens van de partij. Om 22.00u is het tijd voor de main card op discovery+.

De complete UFC Vegas 65 card

Main Card

- Derrick Lewis vs. Serghei Spivac

- Ion Cutelaba vs. Kennedy Nzechukwu

- Chase Sherman vs. Waldo Cortes-Acosta

- Andre Fialho vs. Muslim Salikhov

- Cody Brundage vs. Rodolfo Vieira

- Jack Della Maddalena vs. Danny Roberts

Preliminary Card

- Charles Johnson vs. Zhalgas Zhumagulov

- Jennifer Maia vs. Maryna Moroz

- Vince Morales vs. Miles Johns

- Ricky Turcios vs. Kevin Natividad

- Vanessa Demopoulos vs. Maria Oliveira

- Brady Hiestand vs. Fernie Garcia

- Natália Silva vs. Tereza Bledá

