Het voordeel voor de Nederlandse kijker van deze deal is dat de UFC de verplichting is aangegaan om minimaal een keer per jaar een evenement in Abu Dhabi te organiseren op 'primetime TV'. Doordat Abu Dhabi slechts twee uur voorloopt op de Nederlandse tijd zijn de tijden voor dit PPV evenement uiteraard zeer gunstig. De UFC is eveneens verplicht om minimaal een titelgevecht op dit evenement neer te zetten.

Ad

De Fight Night evenementen of eventuele andere PPV evenementen die de UFC in Abu Dhabi doet vallen niet onder deze deal. Hierdoor mag de organisatie voor die evenementen wel de Noord-Amerikaanse starttijd aanhouden.

UFC UFC London | Eerste Europese evenement in 2,5 jaar tijd kijk je live op Eurosport en discovery+ 8 UUR GELEDEN

Primetime in Nederland

De eerste twee Abu Dhabi evenementen die deel uit maakten van deze deal werden voorzien van een titelgevecht met de inmiddels met pensioen zijnde Khabib Nurmagomedov. De Dagestani verdedigde zijn titel met succes tegen zowel Dustin Poirier als Justin Gaethje. Vorig jaar had de UFC maar liefst twee titelgevechten op het evenement staan. Zo zette Jan Blachowicz zijn titel op het spel tegen Glover Teixeira. En stond de interim titel in de bantamgewicht divisie op het spel tussen Petr Yan en Cory Sandhagen.

Tijdens het meest recente UFC Abu Dhabi evenement poseerde UFC Hall of Famer Khabib Nurmagomedov met internet sensatie Hasbulla Magomedov Foto: Getty Images

Op dit moment zijn er nog geen gevechten bekend gemaakt voor UFC 281. Uiteraard lees je dit op Eurosport wanneer hier meer informatie over te vinden is.

De evenementen die onder de Abu Dhabi deal vallen.

- UFC 242: Khabib vs. Poirier

- UFC 254: Khabib vs. Gaethje

- UFC 267: Blachowicz vs. Teixeira

- UFC 281: TBA vs. TBA

UFC UFC London | Officiële wegingen: Alle vechters op gewicht 9 UUR GELEDEN