Zoals gebruikelijk is de T-Mobile Arena de laatste jaren het decor voor de laatste UFC PPV van het jaar.

Tsjechische Samurai

De Tsjech Prochazka is met zijn 'Tong Po' looks en zeer attractieve vechtstijl een zeer imposante verschijning. Prochazka vestigde zijn naam bij het Japanse RIZIN FF waar hij bijna iedereen wist te finishen via knockout. Hij schreef ook de titel op zijn naam bij die organisatie. Voormalig Strikeforce-kampioen King Mo Lawal en huidig Bellator MMA-kampioen Vadim Nemkov werden onder meer verslagen. Prochazka tekende in 2020 bij de UFC. Meteen deed hij van zich spreken met een knockout overwinning in de tweede ronde tegen voormalig titeluitdager Volkan Oezdemir.

De nieuwe kampioen in het lichtzwaargewicht is Jiri Prochazka Foto: Getty Images

Dit leverde hem een main event partij op tegen eveneens voormalig titeluitdager Dominick Reyes. Prochazka deed zijn naam eer aan met een van de beste KO-overwinningen van het jaar. Prochazka won via een 'Spinning Back Elbow' in de tweede ronde. Het leverde hem zowel de Performance als de Fight of the Night bonus op. De Tsjech vocht vervolgens in juni van dit jaar voor de titel tegen kampioen Glover Teixeira. In een epische partij won Prochazka laat in de vijfde ronde via Rear Naked Choke submission. Nu staat de rematch op het programma.

Still going strong

Glover Teixeira is een absolute publiekslieveling. De 42-jarige Braziliaan is aan een ongekende run bezig in de UFC. Teixeira kwam in 2012 de organisatie binnen. Na vijf overwinningen op rij tegen onder meer Ryan Bader en MMA-legende Quinton 'Rampage' Jackson mocht Teixeira voor de titel vechten tegen kampioen Jon Jones. Teixeira verloor via unanimous decision. De Braziliaan wist in de periode tussen 2015 en 2018 winstpartijen af te wisselen met verliespartijen tegen de topvechters in de divisie.

Glover Teixeira op zoek naar revanche tegen Jiri Prochazka Foto: Getty Images

Teixeira leek echter sinds zijn overwinning in 2018 tegen Karl Roberson zichzelf opnieuw te hebben uitgevonden. Met vijf overwinningen op rij en finishes tegen topcontenders als Anthony Smith en Thiago Santos mocht Teixeira voor de tweede maal in zijn carrière voor de UFC-titel vechten, tegen kampioen Jan Blachowicz. Teixeira pakte die kans met beide handen aan en finishte de Pool via Rear Naked Choke submission in de tweede ronde. Een fantastische prestatie voor de 42-jarige atleet uit Sobralia, Minas Gerais. Teixeira leek tijdens zijn eerste titelverdediging in juni van dit jaar kortbij de overwinning tegen Jiri Prochazka, maar moest vlak voor het einde aftikken. De Braziliaan krijgt van de UFC de kans om de titel gelijk terug te winnen.

UFC 282

- Jiri Prochazka vs. Glover Teixeira

- Jan Blachowicz vs. Magomed Ankalaev

- Darren Till vs. Dricus Du Plessis

- Jairzinho Rozenstruik vs. Chris Daukaus

- Chris Curtis vs. Joaquin Buckley

- Robbie Lawler vs. Santiago Ponzinibbio

- Alexander Gustafsson vs. Ovince St.Preux

- Edmen Shahbazyan vs. Dalcha Lungiambula

- Billy Quarantillo vs. Alexander Hernandez

- Ronnie Lawrence vs. Cameron Saaiman

- Bo Nickal vs. Jamie Pickett

- TJ Brown vs. Erik Silva

- Daniel da Silva vs. Vinicius Salvador

