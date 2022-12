We beginnen zoals altijd met de prelims.

Dat was niet saai man

De avond werd geopend met een gevecht tussen twee ongeslagen bantamgewicht vechters. De Zuid-Afrikaan Cameron Saaiman nam het op tegen invaller Steven Koslow. Koslow die de partij anderhalve week geleden aannam begon sterk aan het gevecht. Echter wist iedereen ook dat Koslow nog nooit langer dan een ronde gevochten had.

Saaiman plaatste in de tweede ronde een illegale knietechniek op het hoofd van Koslow. De Zuid-Afrikaan kreeg een punt in mindering en wist vanaf dat moment dat hij de partij moest finishen. Dit deed Saaiman aan het einde van de derde ronde via TKO. Een goede overwinning voor de debutant in de UFC. Echter kwam hij wel pas laat op gang.

Grondgevecht

De ongeslagen Erik Silva had tijdens de Dana White’s Contender Series indruk gemaakt door Anvar Boynazarov te verslaan. Tijdens zijn UFC-debuut stond hij tegenover TJ Brown. Brown staat er om bekend altijd taai te zijn, maar ook ongelooflijk inconsistent.

Tegen Silva had Brown daar totaal geen last van. De Amerikaan was de hele partij letterlijk en figuurlijk de bovenliggende partij. Uiteindelijk finishte hij het gevecht in de derde ronde via een Arm-Triangle Choke submission. De eerste finish voor Brown in de UFC.

Partij van twee gezichten

Voorafgaand aan de partij tussen Billy Quarantillo en Alexander Hernandez was er vooral de vraag of Hernandez zijn gewicht zou halen. De Amerikaan ging van de lichtgewicht divisie naar het vedergewicht. Hernandez haalde zonder problemen gewicht en leek in de eerste ronde te laten zien dat zijn stap naar vedergewicht de juiste was.

Hernandez vocht sterk en wist Quarantillo hard te raken en terug te dringen. Bij Quarantillo weet je echter dat je hem niet eenmaal tegenkomt, maar op zijn minst vijfmaal. Quarantillo had een veel betere cardio en nam de partij compleet over in de tweede ronde. Uiteindelijk finishte ‘Billy Q’ laat in de tweede ronde het gevecht via TKO.

Een stoot

Zowel Chris Curtis als Joaquin Buckley staan bekend om hun knock-out power. Beide mannen trainden ooit samen. Buckley daagde Curtis uit die daar in eerste instantie op zijn zachtst gezegd verbaasd over was. Curtis nam de partij aan. Buckley vocht scherp in de eerste ronde en wist met meerdere goede stoten het leven van Curtis zuur te maken. Curtis wachtte zijn kans af en die zou komen in de tweede ronde.

UFC 282 | Spectaculaire knock-out overwinning voor Curtis

Buckley leek een kopie te plaatsen van de eerste ronde, maar ging neer op een harde stoot van Curtis. Curtis volgde naar de grond en bleef Buckley stoten geven op zijn gezicht. Het leek er zelfs op dat hij hem tweemaal knock-out sloeg en tussendoor met een stoot wakker maakte. Uiteindelijk werd het gevecht gestopt en pakte Curtis een mooie knock-out overwinning.

Golden Boy

Edmen Shahbazyan was twee jaar geleden misschien wel het grootste talent in het middengewicht. De Armeense-Amerikaan verloor vervolgens drie partijen, en dat had vooral met zijn slechte cardio te maken. Shahbazyan had maar gas voor vijf minuten. Hij gooide alles om en ging trainen in Las Vegas bij Xtreme Couture.

UFC 282 | De Golden Boy is terug!!

Shahbazyan wist eindelijk zijn slechte reeks te doorbreken. Tegen Dalcha Lungiambula werd via TKO in de tweede ronde en heel erg nodige overwinning gepakt. Voor Shahbazyan de bevestiging dat zijn aanpassingen voor hem hebben gewerkt. Lungiambula moet vrezen voor zijn plekje in de UFC. De Congolees verloor voor de vierde keer op rij.

Surinaamse stoomwals

Voor Jairzinho Rozenstruik was alarmfase een aangebroken. De Surinamer verloor drie van zijn laatste vier partijen en moest zijn top-10 plek in de rankings verdedigen tegen Chris Daukaus. Ook Daukaus was verre van in vorm de laatste tijd. De Amerikaan verloor twee gevechten op rij.

UFC 282 | Rozenstruik heeft geen kind aan Daukaus

Rozenstruik had weinig zin ditmaal om afwachtend te vechten en kleunde er vol in. Daukaus wankelde gelijk bij de eerste rake stoot. Rozenstruik rook bloed en finishte Daukaus naar 23 seconden in de eerste ronde. Een absolute opsteker voor de Surinamer die zodoende gehandhaafd blijft in de top-10 van de divisie.

Recordhouder

Eerder dit jaar werd Raul Rosas Jr. met zijn destijds 17 jaar de jongste UFC-vechter in de historie van de organisatie. De Mexicaanse-Amerikaan won het contract tijdens de Dana White’s Contender Series. Hij maakte, inmiddels 18, zijn debuut tegen Jay Perrin. Perrin had werkelijk niets in te brengen tegen de veel sterkere en scherpere Rosas Jr.

UFC 282 | Rosas Jr. is de jongste winnaar in de historie van de UFC

Binnen no-time had de jonge vechter de rug van Perrin. Rosas Jr. sloot de ‘body-triangle’ aan waardoor Perrin helemaal niet meer weg kon. Uiteindelijk won Rosas Jr. via Rear Naked Choke submission in de eerste ronde en werd daarmee de jongste UFC-vechter met een overwinning in de Octagon.

Toptalenten

De main card werd geopend door twee absolute toptalenten in het vedergewicht. Bryce Mitchell die bekend staat om zijn sterk grondspel nam het op tegen de Spaanse-Georgiër Ilia Topuria. Op papier een clash die dichtbij elkaar lag. In de Octagon zelf was er echter een duidelijke frontrunner en dat was Topuria. Topuria was qua striking vele malen beter dan Mitchell. De Amerikaan probeerde aan het einde van de eerste ronde de partij naar de grond te halen.

UFC 282 | Topuria finisht Mitchell in de tweede ronde

Dit zou hem ook lukken, maar het leek te weinig om de ronde nog te kunnen ‘stelen’. In de tweede ronde stelde Topuria orde op zaken en wist hij zelfs Mitchell via een Arm-Triangle Choke submission tot aftikken te dwingen. Dit was de kans waar Topuria op zat te wachten. Een sterke tegenstander voor een uitverkochte T-Mobile Arena. Een groot succes voor ‘El Matador’.

Wisselvallig

Hoe kwam Darren Till terug was de vraag voorafgaand aan zijn gevecht tegen Dricus Du Plessis. Het antwoord op die vraag is erg wisselvallig. Du Plessis controleerde en domineerde de gehele eerste ronde. Till kon geen kant op en incasseerde heel veel stoten. Ondanks dat gegeven bleef Till in het gevecht en haalde hij de tweede ronde. In de tweede ronde bleek dat Du Plessis zichzelf leeg had geslagen.

UFC 282 | Uitgeputte Du Plessis weet Till te finishen

Till vocht sterker en wist de tweede ronde naar zich toe te trekken. Uiteindelijk lag de sleutel tot succes voor Du Plessis in de takedowns. Uit het niets wist Du Plessis zijn Engelse tegenstander naar de grond te nemen en kwam gelijk in ‘full mount’. Till kwam niet weg en moest aftikken op de Rear Naked Choke van Du Plessis. Een belangrijke overwinning voor de Zuid-Afrikaan die hierdoor gaat stijgen in de rankings van het middengewicht.

Comeback

Alex Morono hielp eerder deze week de UFC uit de brand nadat bekend werd dat Robbie Lawler niet langer kon vechten tegen Santiago Ponzinibbio vanwege een blessure. Morono vocht erg sterk en controleerde het gevecht tegen de Argentijn. Ponzinibbio wankelde meerdere malen en wist in zowel de eerste als tweede ronde niets uit te richten tegen de veel slimmer vechtende Morono.

UFC 282 | Schitterende comeback winst voor Ponzinibbio

Uit het niets wist Ponzinibbio halverwege de derde en laatste ronde Morono aan te slaan. ‘The Argentine Dagger’ rook bloed en finishte de Amerikaan in een van de betere comeback overwinningen van het jaar. Een nodige overwinning voor de Argentijn die veel moeite heeft de laatste tijd om de overwinningen te pakken in de Octagon.

Zéér controversieel

De Engelse superster Paddy Pimblett vocht tijdens het co-main event zijn vierde partij voor de UFC tegen Jared Gordon. Pimblett liet vooraf weten dat hij een snelle finish zou gaan bewerkstelligen. Echter kwam hij wat dat betreft van een koude kermis thuis. Gordon was niet van plan om mee te werken aan het feestje van Pimblett en gaf hem meer dan goed tegenstand.

UFC 282 | Pimblett verslaat Gordon via een zeer controversiële decision

Gordon leek hardere stoten uit te delen en wist Pimblett ook tegen de kooi aan te controleren. De partij ging na drie ronden uiteindelijk naar de juryleden. Alle drie de juryleden gaven het gevecht aan Pimblett. En dat mocht op zijn zachtst gezegd best als controversieel worden bestempeld.

Onbevredigend einde

En als je dacht dat de juryleden klaar waren na het gevecht tussen Pimblett en Gordon dan had je het goed mis. De partij voor de vacante licht-zwaargewicht titel tussen Jan Blachowicz en Magomed Ankalaev eindigde in een absolute deceptie voor beide mannen. Blachowicz wist vooral punten te scoren met zijn lowkicks. Hiermee wist hij Ankalaev aan het wankelen te brengen en op afstand te houden. Blachowicz wist hier vooral in de tweede en derde ronde punten mee te scoren. Ankalaev was duidelijk aangeslagen door de lowkicks en nam de partij uiteindelijk naar de grond.

UFC 282 | Blachowicz vs. Ankalaev eindigt onbeslist

Daar domineerde de Dagestani compleet. Uiteindelijk was het competitief, maar leek iedereen het erover eens dat Ankalaev genoeg had gedaan om de titel te winnen. De juryleden dachten er anders over. Een jurylid zag de partij voor Blachowicz, een voor Ankalaev en een zag een onbeslist. Hierdoor eindigde het gevecht in een split draw en bleef de titel vacant. Ankalaev voelde zich bestolen en vroeg waar zijn titel was. Blachowicz liet weten dat hij ook dacht dat Ankalaev had gewonnen. De divisie ligt nu dus altijd nog helemaal open.

