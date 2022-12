Eveneens kwam Paddy Pimblett voor de vierde keer in actie voor de UFC. De Engelsman nam het op in het lichtgewicht tegen Jared Gordon. Tot slot zagen we ook Santiago Ponzinibbio het opnemen op een afgesproken gewicht van 180 lbs tegen invaller Alex Morono.

Bekijk hieronder alle uitslagen.

Main Card

- Magomed Ankalaev vs. Jan Blachowicz ends in a Split Draw (48-47, 46-49, 47-47).

- Paddy Pimblett def. Jared Gordon via UD (29-28, 29-28, 29-28).

- Santiago Ponzinibbio def. Alex Morono via TKO (Punches) – R3, 2:29.

- Dricus Du Plessis def. Darren Till via Submission (RNC) – R3, 2:43.

- Ilia Topuria def. Bryce Mitchell via Submission (Arm-Triangle Choke) – R2, 3:10.

Preliminary Card

- Raul Rosas Jr. def. Jay Perrin via Submission (RNC) – R1, 2:44.

- Jairzinho Rozenstruik def. Chris Daukaus via KO (Punches) – R1, 0:23.

- Edmen Shahbazyan def. Dalcha Lungiambula via TKO (Punches) - R2, 4:41.

- Chris Curtis def. Joaquin Buckley via KO (Punches) – R2, 2:49.

Early Preliminary Card

- Billy Quarantillo def. Alexander Hernandez via TKO (Punches) - R2, 4:30.

- TJ Brown def. Erik Silva via Submission (Arm-Triangle Choke) - R3, 3:41.

- Cameron Saaiman def. Steven Koslow via TKO (Punches) - R3, 4:13.

De UFC geef na ieder evenement ook bonussen weg van 50.000 dollar. Bekijk deze hieronder.

Fight of the Night: Darren Till vs. Dricus du Plessis

Performance of the Night: Cameron Saaiman. TJ Brown, Billy Quarantillo, Chris Curtis, Edmen Shahbazyan. Jairzinho Rozenstruik, Raul Rosas Jr., Ilia Topuria & Santiago Ponzinibbio.

