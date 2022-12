Afvallen

De gewichtsafname van Till gaat goed. Hij heeft nog 4.5 kilogram te gaan. Till voelt zich uitstekend. Veel beter als toen hij nog op weltergewicht vocht en tijdens Fight Week bijna het drievoudige moest afvallen.

Darren Till Foto: Getty Images

Thailand

Till deed ditmaal zijn voorbereiding in Thailand. Volgens Till een goede vechtkamp. Liefst 13 weken bereidde hij zich voor op de partij tegen Dricus Du Plessis. Hij had daar heel veel goede trainingspartners. Onbekende Russen die daar komen trainen, maar ook hoge level BJJ vechters.

SMESH Bro’s

Khamzat Chimaev was niet in Thailand met Till. De Zweeds-Tsjetsjeen moest een familiekwestie oplossen in Rusland volgens Till. Echter zullen ze snel weer bij elkaar aansluiten.

Khamzat Chimaev & Darren Till Foto: Getty Images

Only Fans

Darren Till heeft sinds kort een Only Fans account. Hierop worden trainingsvideo’s en andere clips met betrekking tot Till en zijn sport geplaatst. Till werd benaderd door Only Fans omdat ze graag hun imago wilden veranderen. Till vind het leuk eraan mee te werken. En waarom niet zegt Till zolang ze betalen.

Trolls

Till heeft altijd wel lol met de trollen online die op hem afkomen. Zolang het niet te serieus wordt en het bijvoorbeeld over zijn familie gaat kan Till er altijd leuk mee omgaan. Till reageert ook veel op mensen die hem trollen. Hij heeft hier gewoon plezier in en neemt niet alles te serieus.

Darren Till Foto 2 Foto: Eurosport

Du Plessis

Till heeft hard gewerkt tijdens het trainingskamp. Heeft echt zich volledig gefocust. Till is pas opnieuw vader geworden. Dat motiveert hem ook. Hij weet dat het voor Du Plessis de grootste partij tot dusver in zijn carrière is. Dus Till zal op zijn hoede moeten zijn.

Dricus du Plessis met de Zuid-Afrikaanse vlag Foto: Getty Images

WK

Darren Till houdt van voetbal en kijkt graag naar het WK. Hij hoopt uiteraard dat Engeland het goed doet en ver komt.

