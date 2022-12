Upgrade

De partij tussen Jan Blachowicz en Magomed Ankalaev zou eigenlijk een contendergevecht zijn. Echter nadat Jiri Prochazka zijn titel vrijgaf na een blessure werd het gevecht omgezet in een titelgevecht voor de vacante titel in het licht-zwaargewicht. Blachowicz verloor vorig jaar de titel tegen Glover Teixeira.

Staredown tussen Jan Blachowicz & Magomed Ankalaev Foto: Getty Images

De Pool wist eerder dit jaar te winnen van Aleksandar Rakic nadat de Oostenrijker geblesseerd raakte. Blachowicz vecht nu tegen Magomed Ankalaev. Ankalaev heeft met negen overwinningen op rij de langste winstreeks in de divisie. De Dagestani won dit jaar van Thiago Santos en Anthony Smith en gaat nu voor het eerst in de UFC voor een titel vechten.

Hype of Real Deal?

Tijdens het co-main event vecht de Engelse superster Paddy Pimblett zijn vierde partij voor de UFC. De vechter uit Liverpool neemt het op tegen Jared Gordon in de lichtgewicht divisie. Pimblett zijn na zijn derde winst in de UFC afgelopen juli dat hij alleen nog maar op PPV’s wilde vechten. Die wens, of beter gezegd dat verzoek, is door de UFC gehonoreerd. Pimblett is ongekend populair bij het MMA-publiek en kan een volgende stap in zijn carrière zetten bij winst tegen Jared Gordon.

Staredown tussen Paddy Pimblett & Jared Gordon Foto: Getty Images

Gordon is echter een taaie klant en is iemand met een verhaal. Hij nam driemaal een overdosis en werd voor twee minuten klinisch doodverklaard. Inmiddels is de Amerikaan clean en heeft hij het geschopt tot de beste vechtsportorganisatie ter wereld. De vraag is of Gordon de persoon is die de hype van Pimblett in de UFC stopt of is hij toch ‘the real deal’?

Nu of nooit

Pimblett is niet de enige Scouser op de card. Ook Darren Till vecht tijdens UFC 282. De man uit Liverpool zal zijn top-10 plaats in de rankings moeten verdedigen tegen de Zuid-Afrikaan Dricus Du Plessis. En dat zal alles behalve eenvoudig zijn. Till zit al een paar jaar in een ongelooflijk wisselvallig periode in de UFC. Na het titelverlies tegen Woodley in het weltergewicht werd ook verloren van Jorge Masvidal en zou Till naar het middengewicht gaan.

Staredown tussen Darren Till & Dricus Du Plessis Foto: Getty Images

Na een goed debuut tegen Kelvin Gastelum werd tweemaal verloren. Till moest zich vanwege blessures uit meerdere partijen terugtrekken. Nu vecht hij tegen Du Plessis. Du Plessis is nog foutloos in de UFC en wist op zijn laatste gevecht na alle partij via knock-out te winnen. Till zal moeten winnen om relevant te blijven in de divisie. Het is nu of nooit voor de Engelsman.

People’s Main Event

De partij tussen Bryce Mitchell en Ilia Topuria opent de main card. Voor de hardcore fans van de sport is dit misschien wel de meest aansprekende partij van de card. Mitchell is 28 jaar en Topuria 25 jaar. Beide mannen hebben nog een fantastische carrière in het vooruitzicht. Mitchell staat bekend om zijn sterk grondspel en is een van de twee vechters in de UFC met een submission overwinning via Twister.

Staredown tussen Bryce Mitchell vs. Ilia Topuria Foto: Getty Images

Topuria is in principe ook een grondvechter met sterke BJJ-skills. Echter heeft de Georgische-Spanjaard in zijn meest recente partijen laten zien ook over een knock-out stoot te bezitten. Het is een fantastische partij tussen twee toptalenten in de vedergewicht divisie. Buiten het titelgevecht in het main event eigenlijk qua kwaliteit en potentie de beste partij op het evenement.

DE COMPLETE UFC 282 CARD

Main Card

- Jan Blachowicz vs. Magomed Ankalaev

- Paddy Pimblett vs. Jared Gordon

- Alex Morono vs. Santiago Ponzinibbio

- Darren Till vs. Dricus Du Plessis

- Bryce Mitchell vs. Ilia Topuria

Lees hier onze uitgebreide preview waarin alle main card gevechten worden besproken.

Preliminary Card

- Raul Rosas Jr. vs. Jay Perrin

- Jairzinho Rozenstruik vs. Chris Daukaus

- Edmen Shahbazyan vs. Dalcha Lungiambula

- Chris Curtis vs. Joaquin Buckley

Early Preliminary Card

- Billy Quarantillo vs. Alexander Hernandez

- TJ Brown vs. Erik Silva

- Vinicius Salvador vs. Daniel da Silva

- Cameron Saaiman vs. Steven Koslow

WAAR KIJK JE UFC 282?

De previewshow begint zondagochtend om 03.00u op discovery+ en wordt gepresenteerd door Nesim El Ahmadi. Vaste analist Marloes Coenen & Stefan Struve zijn eveneens van de partij. Om 04.00u is het tijd voor de main card eveneens op discovery+.

