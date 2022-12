Blijf op de hoogte.

Main Card

- Jan Blachowicz vs. Magomed Ankalaev

- Paddy Pimblett vs. Jared Gordon

- Alex Morono vs. Santiago Ponzinibbio

- Darren Till vs. Dricus Du Plessis

- Bryce Mitchell vs. Ilia Topuria

Preliminary Card

- Jairzinho Rozenstruik vs. Chris Daukaus

- Raul Rosas Jr. vs. Jay Perrin

- Edmen Shahbazyan vs. Dalcha Lungiambula

- Chris Curtis vs. Joaquin Buckley

Early Preliminary Card

- Billy Quarantillo vs. Alexander Hernandez

- TJ Brown def. Erik Silva via Submission (Arm-Triangle Choke) - R3, 3:41.

Een mooie overwinning voor TJ Brown. De Amerikaan domineert op de grond en weet in de derde ronde uiteindelijk de overwinning te pakken via Arm-Triangle Choke submission. De eerste finish van Brown in de UFC. Silva verliest voor het eerst in zijn MMA-loopbaan.

- Cameron Saaiman def. Steven Koslow via TKO (Punches) - R3, 4:13.

Cameron Saaiman heeft zijn debuut met veel moeite weten te winnen. De Zuid-Afrikaan kreeg in de tweede ronde een punt in mindering voor een illegale knietechniek. Uiteindelijk won hij laat in de derde ronde via TKO.

