Bekijk hieronder de resultaten. (Let op iedere vechter mag standaard 1lbs over het contractuele gewicht zitten, alleen voor titelgevechten moet je het precieze gewicht halen)

Bekijk ook eveneens een exclusief interview met Darren Till

Main Card

- Jan Blachowicz (204.5 lbs) vs. Magomed Ankalaev (205 lbs)

- Paddy Pimblett (156 lbs) vs. Jared Gordon (155.5 lbs)

- Alex Morono (179.5 lbs) vs. Santiago Ponzinibbio (179.5 lbs)

- Darren Till (185.5 lbs) vs. Dricus Du Plessis (185 lbs)

- Bryce Mitchell (146 lbs) vs. Ilia Topuria (146 lbs)

Preliminary Card

- Jairzinho Rozenstruik (261.5 lbs) vs. Chris Daukaus (242.5 lbs)

- Raul Rosas Jr. (136 lbs) vs. Jay Perrin (136 lbs)

- Edmen Shahbazyan (185.5 lbs) vs. Dalcha Lungiambula (185 lbs)

- Chris Curtis (186 lbs) vs. Joaquin Buckley (185.5 lbs)

Early Preliminary Card

- Billy Quarantillo (146 lbs) vs. Alexander Hernandez (145.5 lbs)

- TJ Brown (145.5 lbs) vs. Erik Silva (146 lbs)

- Vinicius Salvador (126 lbs) vs. Daniel da Silva (129 lbs*)

- Cameron Saaiman (135 lbs) vs. Steven Koslow (136 lbs)

* Daniel da Silva is 3 lbs te zwaar en zal 20% van zijn gage moeten afstaan aan Vinicius Salvador.

Waar kijk je UFC 282?

De previewshow begint zondagochtend om 03.00u op discovery+ en wordt gepresenteerd door Nesim El Ahmadi. Vaste analist Marloes Coenen & Stefan Struve zijn eveneens van de partij. Om 04.00u is het tijd voor de main card eveneens op discovery+.

